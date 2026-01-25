Nie tylko pączki i faworki. Te mięciutkie oponki serowe pokocha każdy

Na karnawał i Tłusty Czwartek nie może zabraknąć słodkich smakołyków. Choć do najpopularniejszych z nich należą pączki i faworki, to ja uwielbiam mniej popularne, ale równie smaczne oponki. Robię je jednak w dość specyficzny sposób, bo z dodatkiem sera. Jeśli nigdy jeszcze nie próbowałeś takich łakoci, to pora na kuchenne eksperymenty.

Przepis na pyszne oponki serowe

Oponki serowe to puszyste i mięciutkie smakołyki, które będą idealnym umileniem karnawału. Po usmażeniu dosłownie rozpływają się w ustach. Żeby były jeszcze smaczniejsze, koniecznie posyp je delikatnie cukrem pudrem. Po usmażeniu deser możesz polać też lukrem lub posypać cynamonem. Uwielbiają je zarówno dzieci, jak i dorośli, a ich przygotowanie jest naprawdę dość łatwe.

Przepis: Oponki serowe Takie oponki będą cudownym akcentem podczas karnawału. Koniecznie je przygotuj Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Liczba porcji 24 Liczba kalorii 147 w każdej porcji Składniki 250 g twarogu (półtłustego lub tłustego)

1/3 szklanki cukru

1 łyżka cukru wanilinowego

2 żółtka

100 g gęstej śmietany

1,5 łyżeczki sody oczyszczonej

250 g mąki pszennej

ok. 1,5 litra oleju do smażenia Sposób przygotowania Przygotowanie twaroguPrzeciśnij twaróg przez praskę lub dokładnie rozgnieć widelcem i przełóż do dużej miski. Mieszanie składnikówWsyp cukier oraz cukier wanilinowy, dodaj żółtka i dokładnie wymieszaj. Połączenie śmietany z sodąW osobnej miseczce połącz śmietanę z sodą oczyszczoną (pojawi się lekka musująca reakcja). Wlej mieszankę do twarogu i dokładnie wymieszaj. Wsyp mąkę i wymieszaj składniki do momentu połączenia. Wyrabianie ciastaPrzenieś masę na stolnicę oprószoną mąką i krótko zagnieć. Ciasto może być lekko klejące (to dobrze, bo oponki będą puszyste). Formowanie oponekRozwałkuj ciasto na grubość ok. 1–1,5 cm. Wycinaj większe kółka szklanką, a środki mniejszym kieliszkiem lub nakrętką. SmażenieRozgrzej olej do ok. 180 °C. Wkładaj po kilka oponek i smaż na złoty kolor, przez około minutę z każdej strony. Po usmażeniu odkładaj na ręczniki papierowe, aby odsączyć tłuszcz.

Jak zrobić smaczne oponki? Wskazówki

Znaczenie ma konsystencja ciasta. Powinno być ono lekko miękkie i klejące. Dzięki temu oponki wyjdą puszyste. Nie przesadzaj też z ilością mąki – podczas wyrabiania ciasta podsypuj jedynie tyle, ile uważasz za konieczne. Jeśli będziesz zbyt nadgorliwy w tej kwestii, oponki mogą wyjść twarde. Czas ugniatania również nie powinien być zbyt długi. Rób to tylko do momentu, aż wszystkie składniki się ze sobą połączą. W tym przepisie używa się sody oczyszczonej zamiast drożdży, dzięki czemu nie trzeba czekać, aż ciasto „podrośnie”. Połącz sodę najpierw ze śmietaną lub inną płynną częścią, zanim dodasz do całości.

Zanim przejdziesz do smażenia, sprawdź, czy tłuszcz jest wystarczająco rozgrzany. Powinien mieć temperaturę około 180 stopni Celsjusza. Możesz to sprawdzić przy użyciu termometru kuchennego. Jeżeli go nie masz – bez problemu dostaniesz ten produkt w wielu sklepach internetowych, kosztuje jedynie kilkanaście złotych. Zbyt niska temperatura sprawi, że oponki chłoną tłuszcz i będą ciężkie. Zobacz też inne przepisy na smakołyki na Tłusty Czwartek.

