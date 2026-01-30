Mięciutkie jak chmurka i gotowe w 20 minut. Te leniwe z 4 składników zawsze się udają

Ten smakołyk to dla mnie powrót do czasów dzieciństwa. Robię go jednak inaczej niż moja babcia. Wykorzystuję też do tego nieco inne składniki. Sięgam po popularny produkt z lodówki. Dla większości osób to zwykły deser, a dla mnie świetna „baza” puszystych i delikatnych jak chmurka klusek. Przepis jest tak prosty, że nawet dziecko go zapamięta.

Jak zrobić kluski z 4 składników?

Klasyczny przepis na kluski leniwe obejmuje twaróg, zwykle półtłusty. Rozgniata się go widelcem lub przeciska przez praskę, a następnie miesza z jajkiem, mąką, cukrem i szczyptą soli. Niekiedy do powstałej masy dodaje się również trochę gęstej śmietany. Pozwala łatwiej uformować ciasto bez konieczności używania dużych ilości mąki.

W mojej recepturze „pierwsze skrzypce” gra serek homogenizowany. Najlepiej sprawdza się ten naturalny, ale możesz też wykorzystać wariant waniliowy, jeśli chcesz stworzyć bardziej deserową wersję klusek. Pamiętaj tylko, by wybierać produkty z dobrym składem – bez wzmacniaczy smaku, konserwantów, barwników, stabilizatorów, sztucznych aromatów czy sporej „dawki” cukru. Im mniej pozycji na etykiecie, tym lepiej. Pamiętaj, że nie pojawiają się one w przypadkowej kolejności. Obecność składnika na „górze” listy oznacza, że w danym wyrobie jest go najwięcej.

Składniki: 300–350 g serka homogenizowanego naturalnego

1 jajko

ok. 180–220 g mąki pszennej

szczypta soli Sposób przygotowania Łączenie składnikówDo miski przełóż serek, dodaj jajko, sól i cukier (jeśli chcesz zrobić kluski w wersji deserowej). Wymieszaj całość. Dosypuj mąkę partiami, aż powstanie miękkie ciasto. Formowanie klusekOprósz blat mąką, podziel ciasto na 2–3 części, uformuj wałki, a następnie lekko je spłaszcz i pokrój na kluski. Gotowanie klusekW dużym garnku zagotuj osoloną wodę. Wrzuć kluski partiami. Gotuj 2–3 minuty od wypłynięcia. Wyjmij łyżką cedzakową.

Z czym podawać kluski leniwe bez twarogu?

Te kluski są bardzo delikatne. Świetnie komponują się z wieloma różnymi produktami. W wersji wytrawnej dobrze sprawdzi się na przykład podsmażona cebulka, masło z szałwią lub odrobiną sera (parmezanu, grana padano itp.). Jeżeli wolisz wariant deserowy, wykorzystaj cynamon, gorzką czekoladę, słodką śmietankę lub mascarpone. Możesz też śmiało sięgnąć po jogurt naturalny i świeże lub mrożone owoce (na przykład maliny, jagody, borówki itp.). Uważaj, by nie przesadzić z liczbą dodatków. W przeciwnym razie zdominują danie, a całość stanie się bardziej kaloryczna. Czasem mniej znaczy więcej.

