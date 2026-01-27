Mięciutkie i lekkie pączki serowe na Tłusty Czwartek. Przepis mam od znajomego cukiernika

Tłusty Czwartek już coraz bliżej. Z pewnością wiele osób z tej okazji będzie przygotowywać różne smakołyki. Królują wtedy pączki, choć popularne są także faworki czy oponki. Robienie takich domowych łakoci jest też doskonałą okazją do eksperymentowania. Ja rok temu zamiast klasycznych pączków zrobiłam je z dodatkiem jednego, nietypowego składnika. Ten patent zdradził mi znajomy cukiernik. Wszystkim bardzo smakowały w tej wersji, więc w tym roku zamierzam to powtórzyć.

Przepis na pączki serowe

Chodzi o dodanie twarogu. W ten sposób wychodzą bardzo smaczne pączusie serowe. Ich bazą jest właśnie twaróg. Ciasto wychodzi puszyste i lekko wilgotne, a nie ciężkie – tak jak w przypadku tradycyjnych pączków. Zamiast drożdży wykorzystuje się w nich sodę kuchenną, a więc nie trzeba długo czekać, aż ciasto wyrośnie. Wystarczy połączyć składniki, zagnieść kulki, a następnie usmażyć. Po wyjęciu z tłuszczu odłóż je na ręcznik papierowy, a następnie delikatnie oprósz cukrem pudrem.

Przepis: Pączki serowe Te pączki są jeszcze smaczniejsze od tradycyjnych. Koniecznie spróbuj je zrobić. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 28 Liczba kalorii 59 w każdej porcji Składniki 250 g twarogu (rozgniecionego)

2 żółtka

1/3 szklanki cukru

1 łyżka cukru wanilinowego

100 g gęstej śmietany

1 i 1/2 łyżeczki sody oczyszczonej

250 g mąki pszennej Sposób przygotowania Przygotowanie twaroguRozgnieć twaróg widelcem. Łączenie składnikówDo twarogu dodaj żółtka, cukier i cukier wanilinowy, a później wymieszaj. W osobnej miseczce połącz śmietanę z sodą, a potem dodaj do masy serowej. Wsyp mąkę i wymieszaj wszystko do uzyskania gładkiego ciasta. Formowanie kulekNa lekko podsypanej mąką stolnicy uformuj z ciasta kulki wielkości orzecha włoskiego (ok. 28 sztuk). SmażenieRozgrzej olej do ok. 180 °C. Smaż kulki partiami, aż będą złociste – ok. 1,5 minuty z każdej strony. Wyjmuj łyżką cedzakową.

Cenny składnik pączków

Choć pączki nie są zbyt zdrowe, nawet te przygotowane w ten sposób, ponieważ dodajemy do nich śmietanę i smażymy w głębokim tłuszczu, to jest w nich składnik, który jest naprawdę cenny. Chodzi o twaróg. To prawdziwa „bomba wartości odżywczych”. Przede wszystkim zawiera on pełnowartościowe białko (kazeinę), które ma wszystkie niezbędne aminokwasy egzogenne. Ludzki organizm nie potrafi wytworzyć ich samodzielnie, dlatego ważne jest, by dostarczać je wraz z pożywieniem. Nie tylko pozytywnie wpływa to na nasze zdrowie (białko jest podstawowym budulcem mięśni), ale też sprawia, że jesteśmy syci na dłużej. Choć twaróg ma nieco mniej wapnia niż na przykład sery żółte, to nadal pozostaje jego dobrym źródłem. Zawiera też selen, czyli silny antyoksydant, który chroni przed stresem oksydacyjnym. Dodatkowo wspiera pracę tarczycy.

