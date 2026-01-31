Kotlety mielone lepsze niż z restauracji. Sprawdzony przepis, który zachwyci całą rodzinę

Kotlety mielone, zaraz po schabowych, to jedno z najbardziej lubianych dań kuchni polskiej. Ich przyrządzenie jest banalnie proste, a więc mogą je przygotować nawet osoby, które nie mają doświadczenia w gotowaniu. Podstawą jest oczywiście dobre mięso. Kotlety wyjdą najsmaczniejsze, gdy wybierzesz mięso mielone wołowo-wieprzowe. Ważne są też jednak inne dodatki.

Przepis na kotlety z warzywami

Ostatnio, gdy w restauracji zamówiłam tę potrawę, byłam nieco zaskoczona, ponieważ była ona przygotowana w trochę inny sposób niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Choć z zewnątrz wyglądały zupełnie zwyczajnie, to po przekrojeniu zobaczyłam, że poza samym mięsem w środku znajdują się także warzywa. Już po pierwszym kęsie wiedziałam, że powtórzę ten ciekawy trik w domu. Dokładnie tak zrobiłam, a moja rodzina zajadała się tą potrawą jak nigdy.

Przepis: Kotlety mielone z warzywami Te kotlety smakują naprawdę wybitnie, musisz ich spróbować. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 397 w każdej porcji Składniki 500 g mięsa mielonego

1 jajko

1 marchewka

ok. 300 g białej kapusty

szczypiorek

2 ząbki czosnku

1 łyżeczka ostrej musztardy

1 łyżka posiekanej natki pietruszki

sól i pieprz do smaku

1/2 bułki (namoczonej w mleku)

olej do smażenia Sposób przygotowania Przygotuj warzywaKapustę umyj i drobno posiekaj. Marchewkę obierz i zetrzyj na tarce o dużych oczkach. Pokrój szczypiorek. Czosnek drobno posiekaj lub przeciśnij przez praskę. Cebulę posiekaj i zeszklij na patelni na odrobinie oleju, aż stanie się miękka i lekko złota. Namocz bułkęBułkę pokrój lub porwij na małe kawałki i namocz w mleku przez kilka minut, aż zmięknie. Połącz składnikiW dużej misce umieść mięso mielone. Dodaj marchewkę, kapustę, podsmażoną cebulę, szczypiorek i czosnek. Wbij jajko, dodaj musztardę, natkę pietruszki i namoczoną bułkę. Dopraw solą i pieprzem. Wymieszaj dokładnie, aż masa będzie jednolita. Formuj kotletyNawilż dłonie wodą i uformuj kotlety. SmażenieRozgrzej na patelni olej. Smaż kotlety na średnim ogniu około 4–7 min z każdej strony, aż będą złociste i dobrze wysmażone w środku.

Możesz dodać dowolne warzywa – te, które lubisz lub akurat masz w domu. Ja zmieszałam z mięsem kapustę, czosnek, marchewkę, a także cebulę, szczypiorek i natkę pietruszki. Dodałam również odrobinę musztardy, by smak całości był jeszcze bardziej wyrazisty.

Jak zrobić pyszne kotlety mielone? Rady

Sekretem soczystych mielonych jest odpowiednia „baza”. Zamiast sypać do mięsa bułkę tartą, lepiej dodaj świeżą kajzerkę namoczoną wcześniej w mleku lub bulionie. Później mocno ją odciśnij, rozdrobnij w dłoniach i wymieszaj całość. Pamiętaj też, by do mięsnej masy nie dodawać surowej cebuli. Pokrój ją w drobną kostkę i zeszklij na maśle. W ten sposób będzie słodsza, ale też łatwiejsza do strawienia.

Podczas wyrabiania masy mięsnej dodaj też dwie łyżki zimnej wody. Mięso ją wchłonie, a to sprawi, że będzie bardziej soczyste po usmażeniu. Ważne jest również, by kotlety smażyć na mocno rozgrzanym tłuszczu. W ten sposób na patelni pory mięsa się zamkną i soki zostaną w środku.

Czytaj też:

Już nie smażę schabowych. Piekę je w innej panierce i są lżejsze od klasykówCzytaj też:

Niedzielny rosół jak u babci. To połączenie mięsa i jeden prosty krok robią całą różnicę