Lekkie i chrupiące faworki bez drożdży. Ten prosty przepis wykorzystam też na Tłusty Czwartek
Lekkie i chrupiące faworki bez drożdży. Ten prosty przepis wykorzystam też na Tłusty Czwartek

Dodano: 
Faworki
Faworki Źródło: Shutterstock / Agnes Kantaruk
Marzysz o cudownie chrupiących faworkach? Bez trudu przygotujesz je samodzielnie w domu. Będą idealne na karnawał, ale też Tłusty Czwartek, który zbliża się wielkimi krokami.

Karnawał jest czasem radości, zabawy, ale też łączy się z jedzeniem różnych pyszności. W tym okresie królują pączki, oponki i faworki. Ja jestem wielką miłośniczką tych ostatnich, dlatego co roku przyrządzam je samodzielnie w domu ze sprawdzonego przepisu. Zamierzam zrobić je również w Tłusty Czwartek, ponieważ każdy, kto spróbuje tego przysmaku, zawsze go bardzo chwali. Nie mam więc wątpliwości, że te faworki wychodzą naprawdę obłędnie smaczne.

Jak zrobić lekkie i chrupiące faworki? Prosty przepis

Niektórzy przygotowują faworki z dodatkiem drożdży. Ja jednak nie lubię korzystać z takich przepisów, ponieważ zrobienie tego specjału zajmuje wtedy więcej czasu, a jednym z etapów przygotowania takich faworków jest długie wyrastanie ciasta. Wolę prosty sposób na zrobienie tych pyszności, dlatego za każdym razem korzystam z przepisu, który znajdziesz poniżej.

Przepis: Chrupiące faworki

Zobaczysz, że każdy będzie się zajadać tymi faworkami.

Kategoria
Deser
Rodzaj kuchni
Tradycyjna
Czas przygotowania
35 min.
Liczba porcji
16
Liczba kalorii
294 w każdej porcji

Składniki

  • 380 g mąki pszennej
  • 2 łyżeczki proszku do pieczenia
  • 2 łyżeczki cukru waniiiowego
  • 1 łyżka cukru pudru
  • 6 żółtek
  • 200 g śmietany 18%
  • ok. 1 l oleju do smażenia
  • dodatkowo cukier puder do posypania gotowych faworków

Sposób przygotowania

  1. Przygotowanie ciastaDo miski przesiej mąkę, dodaj proszek do pieczenia, cukier waniliowy i cukier puder – dokładnie wymieszaj. Wbij żółtka i wlej śmietanę. Zagnieć ciasto. Przykryj ciasto i odstaw na około 10 minut, żeby „odpoczęło”.
  2. WałkowanieRozwałkuj ciasto na lekko podsypanym mąką blacie na ok. 3 mm grubości.
  3. Formowanie faworkówPokrój rozwałkowane ciasto na prostokąty, zrób w każdym nacięcie i przewlecz jeden koniec przez dziurkę – tak, by powstała charakterystyczna „kokardka”.
  4. SmażenieRozgrzej olej (niezbyt mocno) w szerokim garnku lub na patelni. Smaż faworki partiami, aż się ładnie zarumienią z obu stron. Odsącz na papierowym ręczniku, a potem posyp cukrem pudrem.

Jak przygotować pyszne faworki? Rady

Jeśli chcesz, żeby twoje faworki wyszły cudownie chrupiące, staraj się wałkować ciasto dosyć cienko. Powinno mieć około 3 mm grubości. Jeśli ciasto wyjdzie zbyt grube, faworki nie będą aż tak smaczne. Kolejnym ważnym punktem, o którym należy pamiętać, jest „odpoczynek ciasta”. Należy je odstawić na około 10–15 minut. W ten sposób łatwiej będzie je wałkować i formować faworki. Podczas tego używaj minimalnej ilości mąki do podsypywania. Za dużo tego proszku sprawi, że ciasto wchłonie go i faworki będą twardsze. Dodatkowo będą się przypalać podczas smażenia. Pamiętaj też, że olej musi być dobrze rozgrzany. Jego temperatura powinna wynosić 170–180 stopni Celsjusza. Jeśli lubisz takie smażone przysmaki i robisz je dość często – możesz zaopatrzyć się w termometr kuchenny. Kupisz go przez internet za kilkanaście złotych. Koniecznie zobacz też, jak przygotować pulchne faworki. Do ich przyrządzenia należy wykorzystać jeden nietypowy składnik.

