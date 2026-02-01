To proste danie królowało w PRL-u. Teraz jada się je w Wielkopolsce

W czasach PRL-u na stole pojawiało się wiele dań, które można było przygotować z tanich składników. Królowała prostota. Popularna była między innymi fasolka po bretońsku, kotlety jajeczne czy kluski śląskie, pierogi i kopytka. Do lubianych potraw należały też pyry z gzikiem. Dzisiaj to symbol Wielkopolski, a część młodych osób nigdy nie słyszała nawet o tej potrawie.

Przepis na danie z Wielkopolski

Pyry z gzikiem to klasyczne danie kuchni wielkopolskiej. Jest proste, sycące i naprawdę pyszne. Ugotowane ziemniaki podaje się z twarogiem wymieszanym ze śmietaną i szczypiorkiem. Przy użyciu kilku prostych składników możemy stworzyć naprawdę wyjątkową potrawę, która jest idealna zarówno na obiad, jak i na kolację. Jest to też doskonały pomysł na posiłek dla osób, które nie jedzą mięsa.

Przepis: Pyry z gzikiem To danie, które jest niezwykle proste, a smakuje genialnie. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 425 w każdej porcji Składniki 250 g twarogu

200 ml śmietany 18%

ok. 50 ml mleka

1 mała biała cebula

pęczek szczypiorku

natka pietruszki (opcjonalnie)

sól i pieprz do smaku

4 ziemniaki

masło do podania Sposób przygotowania Przygotowanie ziemniakówZiemniaki dokładnie umyj i ugotuj w osolonej wodzie (najlepiej w mundurkach), aż będą miękkie. Robienie gzikaDo miski przełóż twaróg, dodaj śmietanę oraz mleko i rozgnieć lub wymieszaj do uzyskania kremowej konsystencji. Cebulę obierz i drobno posiekaj. Szczypiorek oraz natkę pietruszki również drobno pokrój. Dodaj warzywa do twarogu, dopraw solą i pieprzem, a następnie dokładnie wymieszaj. Odstaw gzika na około 20–30 minut, aby smaki dobrze się połączyły. PodawanieGorące ziemniaki przekrój na pół, na każdą porcję dodaj odrobinę masła. Podawaj pyry z przygotowanym gzikiem — osobno lub nałożonym bezpośrednio na ziemniaki.

Jeśli chcesz, żeby ta potrawa była mniej kaloryczna, to dodaj zamiast śmietany jogurt naturalny. Możesz też poeksperymentować z innymi dodatkami. Całość będzie wspaniale komponować się również z rzodkiewką czy czosnkiem.

Jak zrobić pyszne pyry z gzikiem? Rady

Do tej potrawy najlepiej sprawdzą się ziemniaki typu B. To najbardziej wszechstronne ziemniaki, idealne do wielu codziennych dań. Po ugotowaniu będą puszyste, a nie twarde i „gumowate”. Należy je gotować w mundurkach, jednak pamiętaj, by wcześniej je porządnie umyć. Wybieraj też sztuki podobnej wielkości, żeby ugotowały się równomiernie. Potem musisz je naciąć i włożyć w nie masło, które pod wpływem temperatury ziemniaka rozpuści się, dzięki czemu warzywo będzie smakować naprawdę wybitnie i idealnie komponować się z zimnym gzikiem.

Do gzika najlepiej wybrać twaróg półtłusty, będzie wystarczająco kremowy, ale z wciąż wyczuwalną strukturą. W przepisie jest biała cebula, ale jeśli wolisz łagodniejszy smak, możesz użyć szalotki. Przygotowanie tej potrawy to też świetny sposób na próbowanie regionalnych dań, które mogą zaskoczyć cię smakiem.

