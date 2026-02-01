To proste danie królowało w PRL-u. Teraz jada się je w Wielkopolsce

W czasach PRL-u na stole pojawiało się wiele dań, które można było przygotować z tanich składników. Królowała prostota. Popularna była między innymi fasolka po bretońsku, kotlety jajeczne czy kluski śląskie, pierogi i kopytka. Do lubianych potraw należały też pyry z gzikiem. Dzisiaj to symbol Wielkopolski, a część młodych osób nigdy nie słyszała nawet o tej potrawie.
Przepis na danie z Wielkopolski
Pyry z gzikiem to klasyczne danie kuchni wielkopolskiej. Jest proste, sycące i naprawdę pyszne. Ugotowane ziemniaki podaje się z twarogiem wymieszanym ze śmietaną i szczypiorkiem. Przy użyciu kilku prostych składników możemy stworzyć naprawdę wyjątkową potrawę, która jest idealna zarówno na obiad, jak i na kolację. Jest to też doskonały pomysł na posiłek dla osób, które nie jedzą mięsa.
Przepis: Pyry z gzikiem
To danie, które jest niezwykle proste, a smakuje genialnie.
- Kategoria
- Danie główne
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 40 min.
- Liczba porcji
- 4
- Liczba kalorii
- 425 w każdej porcji
Składniki
- 250 g twarogu
- 200 ml śmietany 18%
- ok. 50 ml mleka
- 1 mała biała cebula
- pęczek szczypiorku
- natka pietruszki (opcjonalnie)
- sól i pieprz do smaku
- 4 ziemniaki
- masło do podania
Sposób przygotowania
- Przygotowanie ziemniakówZiemniaki dokładnie umyj i ugotuj w osolonej wodzie (najlepiej w mundurkach), aż będą miękkie.
- Robienie gzikaDo miski przełóż twaróg, dodaj śmietanę oraz mleko i rozgnieć lub wymieszaj do uzyskania kremowej konsystencji. Cebulę obierz i drobno posiekaj. Szczypiorek oraz natkę pietruszki również drobno pokrój. Dodaj warzywa do twarogu, dopraw solą i pieprzem, a następnie dokładnie wymieszaj. Odstaw gzika na około 20–30 minut, aby smaki dobrze się połączyły.
- PodawanieGorące ziemniaki przekrój na pół, na każdą porcję dodaj odrobinę masła. Podawaj pyry z przygotowanym gzikiem — osobno lub nałożonym bezpośrednio na ziemniaki.
Jeśli chcesz, żeby ta potrawa była mniej kaloryczna, to dodaj zamiast śmietany jogurt naturalny. Możesz też poeksperymentować z innymi dodatkami. Całość będzie wspaniale komponować się również z rzodkiewką czy czosnkiem.
Jak zrobić pyszne pyry z gzikiem? Rady
Do tej potrawy najlepiej sprawdzą się ziemniaki typu B. To najbardziej wszechstronne ziemniaki, idealne do wielu codziennych dań. Po ugotowaniu będą puszyste, a nie twarde i „gumowate”. Należy je gotować w mundurkach, jednak pamiętaj, by wcześniej je porządnie umyć. Wybieraj też sztuki podobnej wielkości, żeby ugotowały się równomiernie. Potem musisz je naciąć i włożyć w nie masło, które pod wpływem temperatury ziemniaka rozpuści się, dzięki czemu warzywo będzie smakować naprawdę wybitnie i idealnie komponować się z zimnym gzikiem.
Do gzika najlepiej wybrać twaróg półtłusty, będzie wystarczająco kremowy, ale z wciąż wyczuwalną strukturą. W przepisie jest biała cebula, ale jeśli wolisz łagodniejszy smak, możesz użyć szalotki. Przygotowanie tej potrawy to też świetny sposób na próbowanie regionalnych dań, które mogą zaskoczyć cię smakiem.
