Ani krem sułtański, ani blok czekoladowy. Ten słodki hit z PRL-u robię z 3 składników

Chałwa, czyli słodki wyrób lubiany zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, była bardzo popularnym produktem w Polsce w czasach PRL-u. Często zastępowała wtedy czekolady i inne słodycze, które zazwyczaj były po prostu niedostępne. Dziś bywa postrzegana jako „kulinarna pamiątka” tamtego okresu. Aktualnie jednak bez problemu można dostać ją w sklepie w wielu wersjach smakowych. Jeśli jednak chcesz – ten przysmak możesz samodzielnie przygotować w domu.

Jak zrobić waniliową chałwę w domu? Przepis

Ja uwielbiam chałwę waniliową. Zamiast jednak kupować ją w sklepie jako gotowy produkt pełen sztucznych dodatków, robię ją w domu, ponieważ jest to niezwykle proste. Wystarczy połączyć ze sobą trzy składniki i gotowe. Do chałwy możesz też dodać ulubione bakalie, orzechy, rodzynki, migdały. Mnie jednak najbardziej smakuje ta bez dodatków, ponieważ właśnie wtedy aromat wanilii jest najbardziej wyczuwalny. Chałwa z tego przepisu wychodzi dość gęsta. Jeśli jednak chcesz, by jej konsystencja była nieco rzadsza – wystarczy, że dodasz odrobinę więcej miodu.

Przepis: Chałwa o smaku waniliowym To jedna z moich ulubionych przekąsek, a robi się ją ekspresowo. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 211 w każdej porcji Składniki 200 g nasion sezamu

2 łyżki miodu

16 gramów cukru waniliowego Sposób przygotowania Prażenie sezamuRozgrzej suchą patelnię i wsyp na nią sezam. Praż go, często mieszając, aż się lekko zrumieni i zacznie intensywnie pachnieć – uważaj, aby go nie przypalić, bo będzie gorzki. Mieszanie składnikówPrzełóż uprażony sezam do blendera. Dodaj cukier waniliowy i zmiksuj bardzo drobno – masa powinna stać się lekko kleista. Wlej miód do zmielonego sezamu i ponownie miksuj, aż składniki dobrze się połączą. Formowanie i chłodzeniePrzełóż masę do foremki i dobrze ją ugnieć. Wstaw do lodówki na około 2 godziny, aby chałwa stężała.

Możesz przygotować również klasyczną chałwę sezamową. Wtedy po prostu nie dodawaj w ogóle miodu. Popularne są również wersje z dodatkiem kakao, kawy czy czekolady.

Czy taka domowa chałwa jest zdrowa?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy taka chałwa jest zdrowa. Z pewnością jednak jest to lepsza alternatywa dla wersji sklepowej tego przysmaku, ale też innych kalorycznych słodyczy z masą sztucznych dodatków. Najcenniejszym składnikiem tej słodkości jest sezam. Dostarcza on wapnia i magnezu, które są ważne dla zdrowia naszych kości i układu nerwowego. To także źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych, które między innymi wspierają pracę mózgu. Zawiera też błonnik pokarmowy, który dobrze wpływa na funkcjonowanie jelit oraz sprawia, że czujemy się dłużej syci.

Jeśli zaś chodzi o miód – z pewnością jest on zdrowszy od rafinowanego cukru (ponieważ zawiera cenne enzymy i antyoksydanty), jednak wciąż składa się głównie z fruktozy i glukozy, czyli cukrów prostych. I choć kojarzy nam się ze zdrowym produktem, to jego spożywanie w nadmiarze również nie działa dobrze na nasz organizm. Z kolei cukier waniliowy to zwykły cukier z aromatem. W efekcie są to „puste kalorie”, które podnoszą ładunek glikemiczny deseru. Z uwagi na miód i cukier waniliowy taka chałwa może być dość kaloryczna, dlatego należy spożywać ją z umiarem. Również sezam, choć zdrowy, to także jest wysokokaloryczny. Chałwa jest więc pyszną przekąską, ale nie spożywaj jej zbyt często.

