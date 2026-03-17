Biorę ziemniaki z obiadu i robię kulki. Są tak chrupiące, że znikają szybciej niż frytki

Przyjemnie chrupią i rozpływają się w ustach. Są lepsze niż placki i frytki razem wzięte. Świetnie sprawdzają się jako dodatek do obiadu, ale równie dobrze można potraktować je niczym samodzielną przekąskę. Te kulki ziemniaczane z pewnością przypadną do gustu zarówno małym, jak i dużym smakoszom. U mnie w domu rozchodzą się jak świeże bułeczki. Nie mają nawet szans wystygnąć. Znikają, zanim zdążę postawić talerz na stole.

Jak zrobić chrupiące kulki ziemniaczane?

Recepta na tę przekąskę jest banalnie prosta. Wystarczy wymieszać ugotowane ziemniaki z paroma innymi składnikami. Następnie powstałą masę trzeba uformować w kulki, obtoczyć je w panierce i usmażyć w głębokim tłuszczu. Do przygotowania tej przegryzki możesz oczywiście śmiało wykorzystać nie tylko obiadowe resztki, ale również świeżo ugotowane ziemniaki. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by wzbogacić przepis o inne lubiane dodatki, na przykład posiekaną natkę pietruszki czy kilka ząbków czosnku. Wszystko tak naprawdę zależy od twoich preferencji i potrzeb. Jeśli chcesz stworzyć lżejszą wersję przekąski, umieść kulki na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i wstaw do piekarnika nagrzanego do temperat

Wskazówka: Możesz użyć kawałków całego sera, zamiast tartego. Ten po usmażeniu będzie się przyjemnie „ciągnął”.

Z czym podać kulki ziemniaczane?

Te kulki ziemniaczane możesz zaserwować na mnóstwo różnych sposobów. Doskonale smakują w połączeniu z sosem czosnkowym, jogurtowym, pieczarkowym albo zwykłym ketchupem. Jeśli decydujesz się na zakup gotowych dodatków, pamiętaj, by sięgać po te z prostym i krótkim składem – bez barwników, stabilizatorów, emulgatorów, konserwantów, wzmacniaczy smaku czy dużych ilości cukru.

Kulki ziemniaczane są też doskonałym dopełnieniem tradycyjnego obiadu. Możesz je zaserwować w towarzystwie mięs, ryb czy różnego rodzaju sałatek przygotowanych na bazie sezonowych warzyw.

Przepis: Kulki ziemniaczane To świetny sposób na wykorzystanie obiadowych resztek Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 80 w każdej porcji Składniki Na kulki: ok. 250 g ugotowanych ziemniaków

1 małe jajko

1–2 łyżki mąki (pszennej lub ziemniaczanej)

40–50 g tartego żółtego sera

sól i pieprz do smaku

szczypta czosnku granulowanego Na panierkę: 1 jajko

3–4 łyżki bułki tartej Dodatkowo: olej do głębokiego smażenia Sposób przygotowania Łączenie składnikówRozgnieć ziemniaki tłuczkiem lub przeciśnij przez praskę, żeby masa była gładka. Dodaj jajko, mąkę, starty ser i przyprawy. Dokładnie wymieszaj. Formowanie i smażenie kulekZ masy formuj małe kulki. Każdą obtocz w jajku, a następnie w bułce tartej. Smaż w dobrze rozgrzanym oleju przez 3–4 minuty, aż będą złote i chrupiące. Po usmażeniu odsącz je na papierowym ręczniku.

