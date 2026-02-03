Tę zupę jadali nasi dziadkowie. Zimą działa lepiej niż rosół

W zimie, zwłaszcza w takie mrozy, jakie panują aktualnie, odpowiednie odżywianie ma szczególne znaczenie. Organizm zużywa wtedy bowiem dużo więcej energii na utrzymanie ciepła. Ważne jest więc, by w naszej diecie znalazły się białko, zdrowe tłuszcze, witaminy i minerały. Jednym z niedocenianych elementów jadłospisu są też zupy.

Przepis na najlepszą zupę na mrozy

Zupą, którą zawsze gotuję w mroźne dni, jest kapuśniak. Nie tylko jest on niezwykle smaczny i świetnie rozgrzewa po powrocie do domu, ale też jest naprawdę bardzo zdrowy. Kapusta kiszona jest bogata w witaminę C i naturalne probiotyki, które wspierają odporność. Z kolei dodatek mięsa i warzyw dostarcza cennych składników odżywczych, które są potrzebne naszemu organizmowi zimą.

Przepis: Kapuśniak To jedna z moich ulubionych zup. Ten klasyk z tego przepisu smakuje świetnie. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 godz. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 340 w każdej porcji Składniki 500 g żeberek wieprzowych

100 g wędzonego surowego boczku

400 g kiszonej kapusty

600 g ziemniaków

2 l zimnej wody

1 cebula

1 duża marchewka

1 pietruszka

kawałek selera

2 gałązki natki pietruszki

sól i świeżo zmielony pieprz

1 liść laurowy i 1 kuleczka ziela angielskiego

1 łyżeczka kminku

1 łyżka suszonego majeranku

1 łyżka masła klarowanego lub oleju

1 łyżka mąki Sposób przygotowania Gotowanie wywaruOpłucz mięso i podziel żeberka na kawałki. Włóż do dużego garnka, zalej zimną wodą, posól i zagotuj. Zmniejsz ogień, przykryj i gotuj ok. 40 min. Przygotowanie warzywObierz marchewkę, pietruszkę i selera. Cebuli nie obieraj – wystarczy umyć. Wrzuć wszystkie do garnka razem z liściem laurowym i zielem angielskim. Gotuj kolejne 30 min. Obierz i pokrój ziemniaki w kostkę. Dodaj je do zupy gotuj ok. 10 min. Przepłucz kiszoną kapustę, posiekaj i włóż do garnka. Dodaj kminek i majeranek. Gotuj jeszcze ok. 20 min. Po tym usuń z zupy cebulę, selera, pietruszkę. PrzyprawianieDopraw świeżo zmielonym pieprzem, sprawdź smak i ewentualnie dosól. Smażenie boczkuPokrój boczek w paski. Na małej patelni rozgrzej masło klarowane lub olej i smaż boczek na małym ogniu ok. 10 min, aż się zrumieni. Zagęszczenie zupyPrzełóż boczek do zupy. Na tej samej patelni podsmaż mąkę na tłuszczu pozostałym po boczku, mieszając drewnianą łyżką, a następnie stopniowo wlewaj porcjami odrobinę wywaru z zupy, cały czas mieszając. Przelej zawartość patelni z powrotem do garnka i gotuj jeszcze ok. 10 min.

Jakie jeszcze właściwości ma kapusta kiszona?

Kapusta kiszona jest naturalnym probiotykiem, dzięki czemu świetnie wpływa na zdrowie jelit, ale też naszą odporność. Oznacza to, że między innymi wspiera odbudowę mikroflory bakteryjnej, na przykład po antybiotykoterapii.

Z kolei dzięki wysokiej zawartości błonnika pokarmowego poprawia trawienie i pomaga w walce z zaparciami. Kapusta kiszona to też skarbnica witamin i minerałów. Jest bogata we wspomnianą witaminę C, ale również witaminę K, która jest kluczowa dla krzepnięcia krwi, czy witaminy z grupy B, które wspierają pracę układu nerwowego. Zawiera także potas, żelazo, magnez i wapń. Dodatkowo kapusta kiszona jest niskokaloryczna, dlatego produkt ten wspiera odchudzanie. Ma także właściwości przeciwzapalne. Pamiętaj jednak, że kapusta kiszona zawiera sporo sodu. Dlatego osoby z nadciśnieniem powinny ją spożywać z umiarem lub płukać przed jedzeniem.

Dlaczego warto jeść zupy?

Sylwia Naliwajko w jednym z wywiadów dla „Wprost” zauważyła, że Polacy trochę zapomnieli o zupach. Jej zdaniem część osób, owszem, spożywa je chętnie, jednak ekspertka przypomina, że poza najpopularniejszą pomidorową czy rosołem warto sięgać też po inne.

Chodzi też o takie zupy, które zawierają warzywa i to właśnie w formie rozgotowanej, bo to jest wspaniałe źródło błonnika pokarmowego dla naszych mikrobów, które mamy w jelitach. Często używam stwierdzenia, że zupa to jest taki „opatrunek na jelita” — podsumowała ekspertka.

