Nie mam mleka, więc dodaję to do naleśników. Wychodzą miękkie i aksamitne

Naleśniki to jedno z tych dań, które cudownie smakuje i potrafi poprawić humor, zwłaszcza w zimowy, mroźny poranek. Są pyszne zarówno „na słodko”, jak i w wersji wytrawnej, więc sprawdzą się również na obiad czy kolację. Ich przygotowanie jest bardzo proste, a do tego daje pole do różnych kulinarnych eksperymentów. Ja ostatnio odkryłam zamiennik mleka, który naprawdę robi różnicę.

Jak zrobić naleśniki na kefirze

Do przygotowania naleśników zazwyczaj dodaje się mleko, ponieważ nadaje ciastu odpowiednią konsystencję. Sprawia ono też, że po usmażeniu naleśniki wychodzą miękkie i elastyczne. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by zastąpić je innymi produktami. Ja od jakiegoś czasu zaczęłam używać kefiru. Robię to głównie ze względu na jego właściwości zdrowotne, ale odkryłam też, że przez to naleśniki stają się jeszcze smaczniejsze. Sprawia on, że są cudownie delikatne i mięciutkie, a do tego aksamitne. Warto pamiętać, że jest on nieco gęstszy od mleka, dlatego czasem trzeba dodać odrobinę wody, aby uzyskać odpowiednią konsystencję ciasta.

Przepis: Naleśniki na kefirze

Składniki:
1 szklanka mąki

2 jajka

200 ml kefiru

szczypta soli

½ łyżki cukru pudru

½ łyżeczki proszku do pieczenia

25 ml oleju

125 ml wody Sposób przygotowania Łączenie składnikówDo dużej miski wsyp mąkę, sól, cukier i proszek do pieczenia. Wbij jajka, wlej kefir oraz olej. MiksowanieMiksuj lub energicznie mieszaj wszystkie składniki, aż masa będzie gładka i bez grudek Jeśli ciasto jest zbyt gęste – dodaj trochę wody. Gdy jest zbyt rzadkie – dosyp odrobinę mąki. Smażenie naleśnikówRozgrzej patelnię teflonową (nie trzeba dodatkowo smarować tłuszczem — olej jest w cieście). Wlewaj porcje ciasta i smaż z obu stron na złoty kolor.

Co jeszcze zamiast mleka do naleśników?

Brak mleka w lodówce wcale nie jest powodem, by zrezygnować z przygotowywania naleśników. Poza kefirem jest jeszcze wiele alternatyw, które możesz wykorzystać. Jednym z nich jest użycie śmietany. Sprawdzi się idealnie, jeśli chcesz, by naleśniki wyszły bardziej sycące. Ze względu na jej gęstą konsystencję warto rozcieńczyć ją niewielką ilością wody lub wody gazowanej, aby ciasto nie było zbyt ciężkie.

Dobrze sprawdzi się też jogurt lub maślanka. Ciekawym zamiennikiem są również napoje roślinne, na przykład owsiane, sojowe lub migdałowe. Jeśli masz w kuchni mleczko kokosowe – też będzie idealne. Naleśniki będą wtedy jeszcze bardziej aksamitne. Jeśli lubisz takie kulinarne eksperymenty, to koniecznie sprawdź też, jak zrobić naleśniki bez mąki. Okazuje się bowiem, że ten przysmak można zrobić z zaledwie dwóch składników.

