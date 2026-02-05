6 minut i 3 składniki. Ta pasta ląduje na moich kanapkach zamiast sera i wędliny

Pasty kanapkowe to świetna alternatywa zamiast sera i szynki do kanapek. Sprawdzą się zarówno na śniadanie, jak i na kolację. Co więcej, jest naprawdę mnóstwo wariantów ich przygotowania. Są nie tylko smaczne, ale też zdrowe. Dodatkowo na ich przyrządzenie musisz poświęcić naprawdę niewiele czasu.

Pasta kanapkowa z trzech składników

Pasta z awokado, twarogu i odrobiny czosnku to nie tylko pyszna, ale też zdrowa propozycja. Jest też bardzo sycąca, dzięki czemu po jej zjedzeniu nie będziemy sięgać po kaloryczne przekąski. Awokado nadaje jej delikatności, twaróg dostarcza białka, a czosnek sprawia, że wychodzi niezwykle aromatyczna. Będzie nie tylko świetnym dodatkiem do pieczywa, ale możesz też wykorzystać ją jako dip do świeżych warzyw: marchewki, ogórka czy papryki. Będzie też odpowiednia na przykład jako dodatek do gotowanych jajek.

Pasta kanapkowa z awokado, twarogu i czosnku

1 dojrzałe awokado

150 g półtłustego twarogu

1 mały ząbek czosnku Sposób przygotowania Łączenie składnikówAwokado obierz i wydrąż miąższ łyżką, przełóż do miski. Do awokado dodaj twarożek. Czosnek obierz i przeciśnij przez praskę lub zetrzyj na drobnej tarce i dodaj do pozostałych składników. Wszystko razem rozgnieć widelcem.

Właściwości pasty z awokado, twarogu i czosnku

Pasta kanapkowa przygotowana z tych trzech składników łączy w sobie zdrowe tłuszcze oraz dużą ilość białka. Awokado dostarcza jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, które sprzyjają zdrowiu układu krwionośnego. Twaróg zawiera duże ilości pełnowartościowego białka, co sprawia, że zapewnia uczucie sytości na długo, ale to nie wszystko. Jest też bogaty w wapń, który jest wsparciem dla kości.

Dodatkowo awokado jest bogate w potas. Ma go więcej niż banany, czyli owoce, które kojarzą się z tym pierwiastkiem. Jego zawartość w produktach przyczynia się do regulowania ciśnienia krwi, a w konsekwencji zmniejszenia ryzyka chorób serca. Z kolei kwasy tłuszczowe pomagają obniżać poziom frakcji LDL cholesterolu, a jednocześnie zwiększać poziom „dobrego” cholesterolu HDL.

Z kolei czosnek działa jak naturalny antybiotyk. Jest bogaty w alicynę, która jest uwalniana podczas jego rozgniatania. Czosnek ma właściwości przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Rozgnieć go najlepiej 10 minut przed dodaniem. Pozwala to na pełną aktywację wspomnianej alicyny.

