Placki ziemniaczane jak od babci, ale bez tłuszczu. Wychodzą idealnie chrupiące

Placki ziemniaczane to jedna z najbardziej lubianych potraw w naszym kraju. Nie tylko ze względu na walory smakowe, ale też szybkość przygotowania oraz fakt, iż składniki na to danie są bardzo tanie. Dodatkowo jest ono sycące, a więc idealnie sprawdzi się jako obiad dla całej rodziny.

Patent na placki ziemniaczane bez tłuszczu

Częstym problemem przy przygotowywaniu placków ziemniaczanych jest to, że mają tendencję do wchłaniania dużej ilości tłuszczu podczas smażenia. W konsekwencji wychodzą jeszcze bardziej kaloryczne i ciężkostrawne. Okazuje się jednak, że istnieje prosty sposób, by temu zaradzić. Wystarczy, że dodasz do ciasta łyżkę popularnego płynu. Chodzi o ocet spirytusowy. Mechanizm działania jest podobny jak podczas smażenia pączków czy faworków. Blokuje on wchłanianie nadmiernej ilości tłuszczu podczas smażenia.

O czym jeszcze pamiętać?

Dodatek octu spirytusowego do ciasta to jednak nie wszystko. Warto trzymać się jeszcze kilku innych zasad podczas przygotowywania placków ziemniaczanych. Podczas smażenia nie obracaj ich zbyt często, ponieważ to również sprzyja wchłanianiu tłuszczu. Dodatkowo ważne jest, by smażyć je na średnio rozgrzanym oleju. Jeśli temperatura tłuszczu będzie za wysoka – będą się przypalać. Jeżeli z kolei będzie zbyt niska, to placki będą bardziej nasiąkać tłuszczem, a po usmażeniu wyjdą gumowate i niesmaczne. Gdy zdejmiesz już placki ziemniaczane z patelni, ułóż je na ręczniku papierowym, który wchłonie część tłuszczu.

Dobrze odciśnij też nadmiar wody z tartych ziemniaków, bo im mniej wody, tym mniej tłuszczu wchłoną placki. Jeżeli chcesz, by były one jeszcze zdrowsze – nie smaż ich na patelni, tylko upiecz w piekarniku. W ten sposób całkowicie pozbawisz ich tłuszczu. Wystarczy uformowane placki ułożyć na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia, a następnie włożyć do piekarnika rozgrzanego do około 200–220 stopni Celsjusza i piec do momentu, aż staną się złociste i chrupiące. Dokładny czas zależy od grubości placków, jednak zazwyczaj jest to około 20 minut.

FAQ – najczęściej zdawane pytania o placki ziemniaczane bez tłuszczu

Co dodać do placków ziemniaczanych, aby nie piły oleju?

Najskuteczniejszym sposobem jest dodanie do surowego ciasta łyżki octu spirytusowego. Działa on podobnie jak w przypadku smażenia pączków – tworzy barierę, która blokuje wchłanianie nadmiernej ilości tłuszczu do wnętrza placka.

Jaka temperatura smażenia jest najlepsza?

Placki należy smażyć na średnio rozgrzanym oleju.

Zbyt niska temperatura: sprawia, że placki stają się gumowate i mocno nasiąkają tłuszczem.

Zbyt wysoka temperatura: powoduje szybkie przypalanie się brzegów, podczas gdy środek pozostaje surowy.

Czy można przygotować placki ziemniaczane bez smażenia?

Tak, zdrowszą alternatywą jest pieczenie w piekarniku. Uformowane placki kładziemy na blaszce z papierem do pieczenia i pieczemy w temperaturze 200–220°C przez około 20 minut. Dzięki temu będą złociste i chrupiące całkowicie bez użycia tłuszczu do smażenia.

