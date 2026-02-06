Dietetyczne brownie z 5 składników. Jem, gdy mam ochotę na słodkie i nie chcę tyć
Dietetyczne brownie z 5 składników. Jem, gdy mam ochotę na słodkie i nie chcę tyć

Dodano: 
Browni na talerzyku
Browni na talerzyku Źródło: Freepik
Gdy mam ochotę na coś czekoladowego, nie sięgam po klasyczne ciasta. Wybieram przepis, który naprawdę syci, smakuje jak deser i nie zostawia wyrzutów sumienia.

Brownie to deser, który kojarzy się z intensywnie czekoladowym smakiem i wilgotnym środkiem. Klasyczna wersja jest jednak kaloryczna i trudno na niej poprzestać na jednym kawałku. Da się to obejść. Dietetyk dr Michał Wrzosek pokazał prosty sposób na brownie w lżejszej odsłonie, przygotowane z kilku składników i bez zbędnych dodatków.

Przepis na dietetyczne brownie

Do przygotowania tego pysznego ciasta w bardziej dietetycznej odsłonie będziesz potrzebować tylko pięciu składników. Wystarczy je ze sobą wymieszać, przełożyć do foremki, a później włożyć do piekarnika.

Jeśli lubisz brownie, ale chcesz je zrobić w zdrowszej wersji, pokrój batata, upiecz go, obierz, dodaj kakao, masło orzechowe, syrop z agawy. Zblenduj, dodaj kawałki czekolady, przełóż do foremki, posyp jeszcze czekoladą na wierzchu i masz pyszne ciasto – przekonuje specjalista od zdrowego odżywiania.

Ekspert podał też przybliżone wartości makroskładników odżywczych. Jeden z pięciu kawałków bez dodatków zawiera: 139 kcal, 4 g białka, 5 g tłuszczów, 21 g węglowodanów.

Przepis: Dietetyczne brownie

To brownie świetnie smakuje i nie rujnuje figury.

Kategoria
Deser
Rodzaj kuchni
Tradycyjna
Czas przygotowania
45 min.
Liczba porcji
5
Liczba kalorii
139 w każdej porcji

Składniki

  • 3 bataty
  • 1 kopiasta łyżka kakao
  • 1 łyżka masła orzechowego
  • 10 g syropu z agawy
  • 15 g kropelek czekoladowych (gotowe kawałki czekolady)

Sposób przygotowania

  1. Przygotowanie batatówBataty obierz, pokrój na kawałki i ugotuj do miękkości (albo upiecz w 200°C ok. 40 min). Ostudzone bataty zblenduj na gładkie purée.
  2. Mieszanie składnikówDodaj kakao, masło orzechowe i syrop z agawy, zmiksuj jeszcze raz. Na końcu wmieszaj łyżką kropelki czekoladowe.
  3. Pieczenie ciastaMasę przełóż do małej foremki wyłożonej papierem do pieczenia. Posyp wierzch kawałkami czekolady. Piecz w 180°C przez ok. 20–25 minut (środek ma być wilgotny).

Z czego jeszcze zrobić brownie?

Coraz więcej osób szuka zdrowszych alternatyw dla tej słodkości. Odpowiedni dobór składników pozwala obniżyć kaloryczność tego wypieku, a możliwości jest naprawdę dużo. Możesz je przygotować na przykład z awokado lub fasoli. Możesz użyć też ciecierzycy – uzyskasz wtedy nieco delikatniejszy smak niż w przypadku fasoli. Dobrze sprawdzi się także cukinia. Starta na drobnych oczkach i odciśnięta sprawia, że brownie jest niesamowicie puszyste i wilgotne. Jeśli masz ochotę na więcej kulinarnych eksperymentów, to koniecznie przygotuj brownie bez dodatku mąki i cukru. Zachwyca smakiem, a do tego przyrządzisz je z zaledwie dwóch składników. Co więcej, nie musisz nawet odpalać piekarnika, co jest dużym ułatwieniem.

