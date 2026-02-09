Nie bawię się w drożdże. Te pączki z 4 składników robię co Tłusty Czwartek

Już niedługo Tłusty Czwartek, a więc wielu ludzi z pewnością zaczyna myśleć o słodkich przekąskach na ten dzień. Część osób kupi je w piekarni, jednak pewnie większość będzie chciała przygotować samodzielnie w domu pączki. Wbrew pozorom wcale nie jest to takie trudne. Co więcej, jest to dobra okazja do spędzenia wspólnego czasu z rodziną.

Przepis na błyskawiczne pączki na Tłusty Czwartek

Jeśli nie masz zbyt dużo cierpliwości, by przyrządzać klasyczne pączki drożdżowe, to sięgnij po ten przepis „dla leniwych”. Zrobisz je w pół godziny, a do tego wychodzą lekkie i bardzo puchate. Zasmakują każdemu. Co więcej, zrobisz je z zaledwie czterech składników.

Przepis: Pączki z serka homogenizowanego Te pączki smakują naprawdę cudownie, a do tego wychodzą bardzo puszyste. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 15 Liczba kalorii 230 w każdej porcji Składniki 400 g waniliowego serka homogenizowanego

400 g mąki pszennej (typ 480–500)

2 jajka

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia

olej do smażenia (ok. 1 l) Sposób przygotowania Łączenie składnikówW dużej misce połącz serek, jajka, mąkę i proszek do pieczenia. Wymieszaj wszystko mikserem lub dużą łyżką aż powstanie gęste, lekko klejące ciasto. Smażenie pączkówW szerokim garnku lub głębokiej patelni podgrzej olej. Przy pomocy dwóch łyżek nabieraj porcje ciasta i delikatnie wkładaj je do rozgrzanego oleju. Smaż partiami, po kilka pączków naraz, aż będą złociste z każdej strony. Podawanie pączkówGdy pączki lekko przestygną, możesz je napełnić dżemem, konfiturą lub kremem, polukrować albo po prostu posypać obficie cukrem pudrem.

Jak zrobić pączki z serkiem homogenizowanym? Rady

Mimo że zrobienie tych pączków jest bardzo szybkie, to wcale nie zwalnia to z uważności podczas ich przygotowywania. Serek homogenizowany, jajka, mąkę i proszek do pieczenia musisz ze sobą porządnie wymieszać. Ciasto będzie klejące i gęste, ale właśnie takie jest odpowiednie.

Pamiętaj, by smażyć pączki w odpowiedniej temperaturze. Olej nie może być zbyt gorący, ponieważ pączki zarumienią się wtedy od zewnątrz, ale pozostaną surowe w środku. Tłuszcz nie może być też zbyt zimny, ponieważ pączki wchłoną go wtedy zbyt dużo i staną się ciężkie oraz niesmaczne. Idealna temperatura oleju to około 170–180°C. W ten sposób pączki usmażą się równomiernie. Warto więc jeszcze przed Tłustym Czwartkiem zaopatrzyć się w termometr kuchenny. Kosztuje kilkanaście złotych i bez trudu kupisz go na przykład przez internet.

Ważne jest również, by smażyć pączki niezbyt dużymi partiami. Jeśli wlejesz za dużo ciasta do oleju na raz, temperatura spadnie i pączki będą tłuste. Po usmażeniu z kolei kładź pączki na ręczniku papierowym, który wchłonie nadmiar tłuszczu. Bądź też ostrożny z ilością nadzienia, jeśli dodajesz je przed smażeniem. Jeżeli będzie go zbyt dużo w pączkach, to może zacząć wypływać podczas smażenia, a przez to łakocie zaczną się przypalać. Na koniec pączki posyp cukrem pudrem i jedz jeszcze ciepłe – tak smakują najlepiej.

