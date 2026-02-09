Nie bawię się w drożdże. Te pączki z 4 składników robię co Tłusty Czwartek

Już niedługo Tłusty Czwartek, a więc wielu ludzi z pewnością zaczyna myśleć o słodkich przekąskach na ten dzień. Część osób kupi je w piekarni, jednak pewnie większość będzie chciała przygotować samodzielnie w domu pączki. Wbrew pozorom wcale nie jest to takie trudne. Co więcej, jest to dobra okazja do spędzenia wspólnego czasu z rodziną.
Przepis na błyskawiczne pączki na Tłusty Czwartek
Jeśli nie masz zbyt dużo cierpliwości, by przyrządzać klasyczne pączki drożdżowe, to sięgnij po ten przepis „dla leniwych”. Zrobisz je w pół godziny, a do tego wychodzą lekkie i bardzo puchate. Zasmakują każdemu. Co więcej, zrobisz je z zaledwie czterech składników.
Przepis: Pączki z serka homogenizowanego
Te pączki smakują naprawdę cudownie, a do tego wychodzą bardzo puszyste.
- Kategoria
- Deser
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 30 min.
- Liczba porcji
- 15
- Liczba kalorii
- 230 w każdej porcji
Składniki
- 400 g waniliowego serka homogenizowanego
- 400 g mąki pszennej (typ 480–500)
- 2 jajka
- 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
- olej do smażenia (ok. 1 l)
Sposób przygotowania
- Łączenie składnikówW dużej misce połącz serek, jajka, mąkę i proszek do pieczenia. Wymieszaj wszystko mikserem lub dużą łyżką aż powstanie gęste, lekko klejące ciasto.
- Smażenie pączkówW szerokim garnku lub głębokiej patelni podgrzej olej. Przy pomocy dwóch łyżek nabieraj porcje ciasta i delikatnie wkładaj je do rozgrzanego oleju. Smaż partiami, po kilka pączków naraz, aż będą złociste z każdej strony.
- Podawanie pączkówGdy pączki lekko przestygną, możesz je napełnić dżemem, konfiturą lub kremem, polukrować albo po prostu posypać obficie cukrem pudrem.
Jak zrobić pączki z serkiem homogenizowanym? Rady
Mimo że zrobienie tych pączków jest bardzo szybkie, to wcale nie zwalnia to z uważności podczas ich przygotowywania. Serek homogenizowany, jajka, mąkę i proszek do pieczenia musisz ze sobą porządnie wymieszać. Ciasto będzie klejące i gęste, ale właśnie takie jest odpowiednie.
Pamiętaj, by smażyć pączki w odpowiedniej temperaturze. Olej nie może być zbyt gorący, ponieważ pączki zarumienią się wtedy od zewnątrz, ale pozostaną surowe w środku. Tłuszcz nie może być też zbyt zimny, ponieważ pączki wchłoną go wtedy zbyt dużo i staną się ciężkie oraz niesmaczne. Idealna temperatura oleju to około 170–180°C. W ten sposób pączki usmażą się równomiernie. Warto więc jeszcze przed Tłustym Czwartkiem zaopatrzyć się w termometr kuchenny. Kosztuje kilkanaście złotych i bez trudu kupisz go na przykład przez internet.
Ważne jest również, by smażyć pączki niezbyt dużymi partiami. Jeśli wlejesz za dużo ciasta do oleju na raz, temperatura spadnie i pączki będą tłuste. Po usmażeniu z kolei kładź pączki na ręczniku papierowym, który wchłonie nadmiar tłuszczu. Bądź też ostrożny z ilością nadzienia, jeśli dodajesz je przed smażeniem. Jeżeli będzie go zbyt dużo w pączkach, to może zacząć wypływać podczas smażenia, a przez to łakocie zaczną się przypalać. Na koniec pączki posyp cukrem pudrem i jedz jeszcze ciepłe – tak smakują najlepiej.
