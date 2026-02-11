W Tłusty Czwartek nie smażę ani jednego pączka. Ta wersja ma więcej białka i tylko 250 kcal

Jutro wielkie święto łasuchów, ale zamiast ustawiać się w długich kolejkach po tradycyjne pączki, oponki czy gniazdka, wybieram zdrowszą alternatywę. Moja kuchnia wypełni się aromatem pieczonego ciasta, które dzięki jednemu składnikowi pozostanie wilgotne i lekkie przez cały dzień.

Klasyczny pączek smażony w głębokim tłuszczu potrafi mieć nawet 300–400 kcal i solidną porcję nasyconych kwasów tłuszczowych. Jeden jest przyjemnością, trzy – już obciążeniem dla żołądka. Dlatego coraz więcej osób szuka lżejszej wersji, która pozwoli świętować bez uczucia ciężkości. Te pieczone pączki ze skyru nie udają tradycji – oferują coś innego: mniej tłuszczu, więcej białka i wciąż satysfakcjonujący smak.

Jak przygotować pączki ze skyru?

Tajemnica sukcesu tkwi w gęstości islandzkiego jogurtu, który eliminuje konieczność dodawania tłuszczu i zwiększa zawartość białka w wypieku. Pamiętaj, aby nigdy nie wyrabiać ciasta zbyt długo – im krócej je miksujesz, tym bardziej puszyste i napowietrzone wyjdą upieczone pączusie.

Przepis: Pączki ze skyru Te pączki są obłędnie smaczne i lżejsze od tradycyjnych. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 25 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 250 w każdej porcji Składniki 600 gramów skyru waniliowego

250 g mąki orkiszowej (typ 700 lub jasna)

2 duże jajka

2 łyżeczki proszku do pieczenia Sposób przygotowania Mieszanie produktówPrzesiewam mąkę do szerokiej miski, co pozwala ją napowietrzyć, a następnie łączę ją z proszkiem do pieczenia. Dodaję skyr waniliowy oraz jajka i miksuję całość na średnich obrotach tylko do momentu, aż uzyskam gładką, gęstą i jednolitą masę. Formowanie pączkówZwilżam dłonie zimną wodą, co zapobiega klejeniu się ciasta, i biorę niewielkie kawałki masy. Formuję z nich kulki wielkości orzecha włoskiego, dbając o to, by każda miała podobną wielkość, co zapewni równomierne pieczenie. Pieczenie pączkówNagrzewam piekarnik do 180 stopni Celsjusza z funkcją grzania góra–dół. Układam pączki na blasze wyłożonej papierem do pieczenia, zachowując spore odstępy, ponieważ ciasto wyraźnie urośnie. Piekę je przez około 25–30 minut, aż staną się rumiane i sprężyste.

Z czym podać fit pączki?

Gotowe pączki smakują najlepiej, gdy po wyjęciu z piekarnika oprószę je delikatnie zmielonym erytrytolem lub pudrem z ksylitolu (zmielonego ksylitolu). Jeśli jednak mam ochotę na odrobinę szaleństwa, smaruję wierzch cienką warstwą domowej konfitury malinowej lub gorzkiej czekolady. Wybieram dodatki uważnie, by nie przyćmić delikatnego, waniliowego aromatu, który idealnie komponuje się z popołudniową kawą w ten wyjątkowy czwartek.

Czytaj też:

Zawsze robię je z tego przepisu. Faworki Ewy Wachowicz wychodzą cudownie chrupiąceCzytaj też:

Wrzuć to do oleju przed smażeniem. Pączki, faworki i oponki nie będą się przypalać