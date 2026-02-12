Nie wyciągam nawet miksera. To maślane ciasto z pomarańczą znika w jeden wieczór

Domowe wypieki mają w sobie pewną magię. Często przypominają nam dzieciństwo, gdy w domu unosił się zapach świeżo upieczonego ciasta. Wiele osób nie ma jednak teraz czasu, by spędzać kilka godzin w kuchni. W takiej sytuacji świetnym rozwiązaniem będą szybkie i proste przepisy. Ja wypróbowałam ostatnio recepturę na ciasto maślane z nutą pomarańczy i każdy w mojej rodzinie się zajadał.
Przepis na proste i szybkie ciasto
Takie ciasto maślane jest prostym i klasycznym deserem, dlatego jest duże prawdopodobieństwo, że zasmakuje każdemu. Po upieczeniu jest niezwykle puszyste i mięciutkie, a w środku lekko wilgotne. Dodatek aromatycznej skórki z cytryny i pomarańczy sprawia, że w trakcie pieczenia cała kuchnia wypełnia się maślano-egzotycznym zapachem. Przygotowanie tego wypieku nie wymaga specjalnych umiejętności kulinarnych. Co więcej, to ciasto przyrządzisz też bez użycia miksera. Wystarczy, że masz w domu rózgę kuchenną.
Przepis: Ciasto maślane
To ciasta zasmakuje każdemu, kto go spróbuje. Przekonaj się!
- Kategoria
- Deser
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 20 min.
- Czas gotowania
- 45 min.
- Liczba porcji
- 8
- Liczba kalorii
- 420 w każdej porcji
Składniki
- 220 g miękkiego masła
- 180 g cukru
- 16 gramów cukru wanilinowego
- 4 jajka
- 200 g mąki pszennej tortowej
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- skórka otarta z jednej pomarańczy
Sposób przygotowania
- Ubijanie masła z cukremMasło ubij z cukrem i cukrem wanilinowym na puszystą, jasną masę.
- Dodawanie pozostałych składnikówDodawaj jajka pojedynczo, za każdym razem krótko mieszając, aż składniki się połączą. Dodaj skórkę z pomarańczy, wymieszaj delikatnie. Mąkę połącz z proszkiem do pieczenia, przesiej i dodaj do masy maślanej. Wymieszaj do połączenia składników.
- Pieczenie ciastaForemkę wysmaruj masłem i oprósz mąką. Przelej do niej ciasto i wyrównaj powierzchnię. Rozgrzej piekarnik do 170°C z termoobiegiem. Piecz w nagrzanym piekarniku ok. 45–55 minut, aż do tzw. suchego patyczka.
Jak zrobić pyszne ciasto maślane? Rady
Żeby twoje ciasto wyszło naprawdę idealne, musisz pamiętać o kilku ważnych zasadach. Przede wszystkim składniki, których używasz, muszą mieć temperaturę pokojową. Wyjmij je więc z lodówki około pół godziny przed rozpoczęciem pracy. Ważne jest też, żeby porządnie utrzeć masło z cukrem. Ucieraj je tak długo, aż masa stanie się jasna i puszysta. To napowietrzy ciasto i sprawi, że będzie delikatniejsze po upieczeniu.
Z kolei przy dodawaniu jajek pamiętaj o tym, by robić to stopniowo. Wbijaj po jednym jajku i dokładnie mieszaj po każdym dodaniu. Gdy wsypiesz już mąkę do masy – nie mieszaj jej zbyt długo, ponieważ może to sprawić, że ciasto wyjdzie zbite. Po upieczeniu pozwól ciastu chwilę ostygnąć w formie, a dopiero potem wyjmij je na kratkę. Dzięki temu nie połamie się i będzie się lepiej prezentować.
Na koniec ciasto możesz posypać po prostu cukrem pudrem. Jeśli jednak chcesz, żeby wyglądało naprawdę wspaniale, polej je lukrem, a na wierzch poukładaj skórkę pomarańczową lub plasterki świeżej pomarańczy.
Czytaj też:
Przyjaciółka zdradziła mi triki Francuzek na szczupłą sylwetkę. Ten produkt jedzą codziennieCzytaj też:
Ekspert ostrzega: te jogurty z Biedronki to „cukrowe bomby”. Polacy kupują je masowo