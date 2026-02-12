Nie wyciągam nawet miksera. To maślane ciasto z pomarańczą znika w jeden wieczór

Domowe wypieki mają w sobie pewną magię. Często przypominają nam dzieciństwo, gdy w domu unosił się zapach świeżo upieczonego ciasta. Wiele osób nie ma jednak teraz czasu, by spędzać kilka godzin w kuchni. W takiej sytuacji świetnym rozwiązaniem będą szybkie i proste przepisy. Ja wypróbowałam ostatnio recepturę na ciasto maślane z nutą pomarańczy i każdy w mojej rodzinie się zajadał.

Przepis na proste i szybkie ciasto

Takie ciasto maślane jest prostym i klasycznym deserem, dlatego jest duże prawdopodobieństwo, że zasmakuje każdemu. Po upieczeniu jest niezwykle puszyste i mięciutkie, a w środku lekko wilgotne. Dodatek aromatycznej skórki z cytryny i pomarańczy sprawia, że w trakcie pieczenia cała kuchnia wypełnia się maślano-egzotycznym zapachem. Przygotowanie tego wypieku nie wymaga specjalnych umiejętności kulinarnych. Co więcej, to ciasto przyrządzisz też bez użycia miksera. Wystarczy, że masz w domu rózgę kuchenną.

Przepis: Ciasto maślane To ciasta zasmakuje każdemu, kto go spróbuje. Przekonaj się! Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 45 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 420 w każdej porcji Składniki 220 g miękkiego masła

180 g cukru

16 gramów cukru wanilinowego

4 jajka

200 g mąki pszennej tortowej

1 łyżeczka proszku do pieczenia

skórka otarta z jednej pomarańczy Sposób przygotowania Ubijanie masła z cukremMasło ubij z cukrem i cukrem wanilinowym na puszystą, jasną masę. Dodawanie pozostałych składnikówDodawaj jajka pojedynczo, za każdym razem krótko mieszając, aż składniki się połączą. Dodaj skórkę z pomarańczy, wymieszaj delikatnie. Mąkę połącz z proszkiem do pieczenia, przesiej i dodaj do masy maślanej. Wymieszaj do połączenia składników. Pieczenie ciastaForemkę wysmaruj masłem i oprósz mąką. Przelej do niej ciasto i wyrównaj powierzchnię. Rozgrzej piekarnik do 170°C z termoobiegiem. Piecz w nagrzanym piekarniku ok. 45–55 minut, aż do tzw. suchego patyczka.

Jak zrobić pyszne ciasto maślane? Rady

Żeby twoje ciasto wyszło naprawdę idealne, musisz pamiętać o kilku ważnych zasadach. Przede wszystkim składniki, których używasz, muszą mieć temperaturę pokojową. Wyjmij je więc z lodówki około pół godziny przed rozpoczęciem pracy. Ważne jest też, żeby porządnie utrzeć masło z cukrem. Ucieraj je tak długo, aż masa stanie się jasna i puszysta. To napowietrzy ciasto i sprawi, że będzie delikatniejsze po upieczeniu.

Z kolei przy dodawaniu jajek pamiętaj o tym, by robić to stopniowo. Wbijaj po jednym jajku i dokładnie mieszaj po każdym dodaniu. Gdy wsypiesz już mąkę do masy – nie mieszaj jej zbyt długo, ponieważ może to sprawić, że ciasto wyjdzie zbite. Po upieczeniu pozwól ciastu chwilę ostygnąć w formie, a dopiero potem wyjmij je na kratkę. Dzięki temu nie połamie się i będzie się lepiej prezentować.

Na koniec ciasto możesz posypać po prostu cukrem pudrem. Jeśli jednak chcesz, żeby wyglądało naprawdę wspaniale, polej je lukrem, a na wierzch poukładaj skórkę pomarańczową lub plasterki świeżej pomarańczy.

