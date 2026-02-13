Ekspresowy deser na walentynki. Wymieszaj składniki, resztę zrobi lodówka

Tradycyjnie na walentynki zakochani obdarowują się drobnymi upominkami. Jednym z najpopularniejszych prezentów są słodycze. Takie czekoladki to symboliczny znak naszej miłości i pamięci o ukochanej osobie. Jednak równie pięknym, a często jeszcze bardziej wyjątkowym pomysłem jest samodzielne przygotowanie deseru. Dobrze sprawdzą się ciasta, ale też różnego rodzaju musy. W przypadku tej drugiej opcji jest mniej pracy, a efekt często jest jeszcze bardziej spektakularny, ponieważ nie tylko świetnie smakują, ale też pięknie wyglądają.

Przepis na prosty mus na walentynki

Na tę okazję świetnie sprawdzi się mus jogurtowy z malinami (nie muszą być świeże, możesz użyć mrożonych). Składa się z kremowej warstwy jogurtowej, przygotowanej na bazie naturalnego jogurtu i żelatyny, oraz owocowej warstwy musu z malin. To właśnie ona zapewnia intensywny, owocowy smak. Deser będzie się najpiękniej prezentował, gdy podasz go w pucharku, a wierzch ozdobisz świeżymi owocami. Całość możesz posypać też startą czekoladą. Jeśli chcesz, żeby wyglądał jeszcze bardziej efektownie, to na wierzch połóż kilka listków świeżej mięty.

Przepis: Mus malinowy z warstwą jogurtową Ten mus dosłownie rozpływa się w ustach. Każdy się w nim zakocha! Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 20 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 502 w każdej porcji Składniki Baza jogurtowa: 500 g jogurtu naturalnego (2% tłuszczu)

150 g cukru pudru

50 ml zimnej wody

100 ml wrzącej wody

20 g żelatyny-fix deserowej (1 opakowanie) Mus malinowy: 500 g malin (świeżych lub mrożonych)

150 g cukru pudru

50 ml zimnej wody

100 ml wrzącej wody

20 g żelatyny-fix deserowej (1 opakowanie) Sposób przygotowania Przygotowanie warstwy jogurtowejW misce zmiksuj jogurt z cukrem na gładką masę. W osobnym naczyniu wlej zimną i wrzącą wodę, dodaj żelatynę-fix i miksuj ok. 1 minuty aż dobrze się rozpuści. Wlej rozpuszczoną żelatynę do jogurtu i krótko zmiksuj, żeby składniki się połączyły. Rozlej masę jogurtową do pucharków lub szklanek i odstaw do lodówki, by lekko stężała. Robienie musu malinowegoMaliny umyj i osusz (jeśli używasz mrożonych – wcześniej rozmroź). Zmiksuj większość malin blenderem, przeciśnij przez sitko, by pozbyć się pestek. Dodaj do malin cukier i dokładnie wymieszaj. Przygotuj rozpuszczoną żelatynę tak jak wcześniej – w połączeniu wody zimnej i wrzącej. Wlej rozpuszczoną żelatynę do malinowej masy i krótko zmiksuj. Wykończenie deseruGdy jogurtowa warstwa lekko stężeje, rozprowadź na niej mus malinowy. Wstaw deser jeszcze na około 1 godzinę do lodówki, by mus się dobrze schłodził i związał.

Żeby deser wyszedł naprawdę pyszny, musisz przestrzegać kilku ważnych zasad. Pamiętaj, że jogurt powinien mieć temperaturę pokojową przed dodaniem żelatyny. Jeśli będzie zbyt zimny, żelatyna może się szybciej ściąć i powstaną grudki. Po rozpuszczeniu żelatyny dodaj do niej najpierw 1–2 łyżki jogurtu i dokładnie wymieszaj. Jest to tzw. hartowanie. Dopiero potem połącz z resztą masy. Dzięki temu mus wyjdzie idealnie gładki. Jeśli z kolei maliny są mało słodkie, warto dodać odrobinę więcej cukru pudru.

Inne pomysły na szybkie i proste desery

Na walentynki możesz przygotować więcej takich słodkich przyjemności dla swoich bliskich. Klasykiem są truskawki w czekoladzie. Wbrew pozorom ich zrobienie wcale nie jest trudne. Wystarczy rozpuścić gorzką lub mleczną czekoladę, zanurzyć w niej świeże truskawki i odstawić do zastygnięcia. Możesz je dodatkowo udekorować posypką w kształcie serduszek.

Ciekawym i ekspresowym pomysłem jest też zrobienie deseru warstwowego, na przykład z serkiem mascarpone, pokruszonymi herbatnikami i owocami.

Czytaj też:

Nie wyciągam nawet miksera. To maślane ciasto z pomarańczą znika w jeden wieczórCzytaj też:

Ekspert ostrzega: te jogurty z Biedronki to „cukrowe bomby”. Polacy kupują je masowo