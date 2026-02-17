Zamiast gotowych dań robię ten obiad w 15 minut. Dietetyczka wskazała 4 tanie składniki

Większość z nas żyje w ciągłym biegu, przez co zazwyczaj nie mamy czasu na przygotowywanie zdrowych obiadów. Praca, domowe obowiązki i inne aktywności sprawiają, że brakuje nam też energii na stanie w kuchni i gotowanie. W takich sytuacjach sięgamy po najprostsze rozwiązania, jak na przykład gotowe dania z supermarketu. Nie są one jednak wartościowe, przez co regularne ich spożywanie działa negatywnie na nasz organizm. Są szybkie i wygodne, jednak zazwyczaj zawierają dużo soli, konserwantów i innych dodatków.
Przepis na szybki i zdrowy obiad z czterech składników
Dietetyczka Dominika Hatala zaproponowała tanie, szybkie i zdrowe rozwiązanie. Wszystkie produkty na ten ekspresowy obiad dostaniesz w Lidlu (ale zapewne też w innych supermarketach). Ekspertka od zdrowego odżywiania mówi, jak przygotować obiad z czterech składników w 15 minut. Będziesz potrzebować tylko makaronu spaghetti, tofu, pomidorów z puszki oraz natki pietruszki.
Zaczynam od makaronu – wybieram pełnoziarnisty do spaghetti. To świetne źródło węglowodanów złożonych i błonnika. Kolejny składnik to tofu wędzone jako źródło roślinnego białka. Do tego pomidory z puszki jako źródło warzyw i natkę pietruszki jako źródło witaminy C – powiedziała.
Dietetyczka wyjaśniła, że za całe zakupy kosztowały ją niecałe 15 zł. To ułamek ceny, jaką trzeba zapłacić za lunch na mieście, a do tego ten posiłek przygotowany w domu ma znacznie więcej wartości odżywczych.
Przepis: Makaron z tofu i pomidorami
To danie jest nie tylko smaczne, ale też bardzo zdrowe.
- Kategoria
- Danie główne
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 15 min.
- Liczba porcji
- 4
- Liczba kalorii
- 181 w każdej porcji
Składniki
- 200 g makaronu spaghetti pełnoziarnistego
- 180 g tofu wędzonego
- 1 puszka (400 g) pomidorów krojonych
- 10 g natki pietruszki
Sposób przygotowania
- Gotowanie makaronuWstaw osoloną wodę i ugotuj makaron według instrukcji na opakowaniu (zwykle 8–10 minut).
- Przygotowanie tofuWędzone tofu pokrój w drobną kostkę. Możesz je wrzucić bezpośrednio do sosu lub podsmażyć chwilę na suchej patelni, jeśli masz więcej czasu.
- Robienie sosuDo garnka lub na patelnię wlej pomidory z puszki. Dodaj pokrojone tofu i podgrzewaj ok. 5 minut, aż składniki się połączą.
- Łączenie składnikówOdcedzony makaron wymieszaj z sosem. Posyp świeżo posiekaną natką pietruszki tuż przed podaniem.
Jak przygotować pełnowartościowy posiłek? Rady
Żeby stworzyć zdrowy posiłek, korzystaj z zasad „Talerza Zdrowego Żywienia”. Zalecenia specjalistów mówią, by jeść różnorodne produkty każdego dnia. Należy spożywać produkty zbożowe z pełnego ziarna (na przykład płatki owsiane, pieczywo razowe, makaron razowy, kasze). Nasz jadłospis musi zawierać też różnokolorowe warzywa i owoce (więcej warzyw niż owoców). Należy włączyć do niego też rośliny strączkowe oraz ryby. Ważnym elementem są również produkty mleczne niskotłuszczowe, a zwłaszcza fermentowane. Nie zapomnij też o orzechach i nasionach.
Ograniczaj z kolei jedzenie:
- soli,
- mięsa czerwonego i przetworów mięsnych (między innymi kiełbas, wędlin, boczku),
- cukru i słodzonych napojów,
- produktów przetworzonych (takich jak fast foody, słone przekąski, herbatniki, batony, wafelki) z dużą zawartością soli, cukru i tłuszczów.
Czytaj też:
Ekspertka obala popularny mit o margarynie. Polacy wciąż w niego wierząCzytaj też:
700 kcal w 100 g, a i tak smarujemy nim wszystko. Dietetyczka zdradza, czym go zastąpić