Zamiast gotowych dań robię ten obiad w 15 minut. Dietetyczka wskazała 4 tanie składniki
Przepisy

Zamiast gotowych dań robię ten obiad w 15 minut. Dietetyczka wskazała 4 tanie składniki

Dodano: 
Gotowanie makaronu na obiad
Gotowanie makaronu na obiad Źródło: Freepik
Nie masz czasu na gotowanie, ale nie chcesz rezygnować ze zdrowego jedzenia? Możesz przygotować pełnowartościowy obiad w zaledwie 15 minut. Koniecznie sprawdź przepis, który poleciła dietetyczka.

Większość z nas żyje w ciągłym biegu, przez co zazwyczaj nie mamy czasu na przygotowywanie zdrowych obiadów. Praca, domowe obowiązki i inne aktywności sprawiają, że brakuje nam też energii na stanie w kuchni i gotowanie. W takich sytuacjach sięgamy po najprostsze rozwiązania, jak na przykład gotowe dania z supermarketu. Nie są one jednak wartościowe, przez co regularne ich spożywanie działa negatywnie na nasz organizm. Są szybkie i wygodne, jednak zazwyczaj zawierają dużo soli, konserwantów i innych dodatków.

Przepis na szybki i zdrowy obiad z czterech składników

Dietetyczka Dominika Hatala zaproponowała tanie, szybkie i zdrowe rozwiązanie. Wszystkie produkty na ten ekspresowy obiad dostaniesz w Lidlu (ale zapewne też w innych supermarketach). Ekspertka od zdrowego odżywiania mówi, jak przygotować obiad z czterech składników w 15 minut. Będziesz potrzebować tylko makaronu spaghetti, tofu, pomidorów z puszki oraz natki pietruszki.

Zaczynam od makaronu – wybieram pełnoziarnisty do spaghetti. To świetne źródło węglowodanów złożonych i błonnika. Kolejny składnik to tofu wędzone jako źródło roślinnego białka. Do tego pomidory z puszki jako źródło warzyw i natkę pietruszki jako źródło witaminy C – powiedziała.

Dietetyczka wyjaśniła, że za całe zakupy kosztowały ją niecałe 15 zł. To ułamek ceny, jaką trzeba zapłacić za lunch na mieście, a do tego ten posiłek przygotowany w domu ma znacznie więcej wartości odżywczych.

Przepis: Makaron z tofu i pomidorami

To danie jest nie tylko smaczne, ale też bardzo zdrowe.

Kategoria
Danie główne
Rodzaj kuchni
Tradycyjna
Czas przygotowania
15 min.
Liczba porcji
4
Liczba kalorii
181 w każdej porcji

Składniki

  • 200 g makaronu spaghetti pełnoziarnistego
  • 180 g tofu wędzonego
  • 1 puszka (400 g) pomidorów krojonych
  • 10 g natki pietruszki

Sposób przygotowania

  1. Gotowanie makaronuWstaw osoloną wodę i ugotuj makaron według instrukcji na opakowaniu (zwykle 8–10 minut).
  2. Przygotowanie tofuWędzone tofu pokrój w drobną kostkę. Możesz je wrzucić bezpośrednio do sosu lub podsmażyć chwilę na suchej patelni, jeśli masz więcej czasu.
  3. Robienie sosuDo garnka lub na patelnię wlej pomidory z puszki. Dodaj pokrojone tofu i podgrzewaj ok. 5 minut, aż składniki się połączą.
  4. Łączenie składnikówOdcedzony makaron wymieszaj z sosem. Posyp świeżo posiekaną natką pietruszki tuż przed podaniem.

Jak przygotować pełnowartościowy posiłek? Rady

Żeby stworzyć zdrowy posiłek, korzystaj z zasad „Talerza Zdrowego Żywienia”. Zalecenia specjalistów mówią, by jeść różnorodne produkty każdego dnia. Należy spożywać produkty zbożowe z pełnego ziarna (na przykład płatki owsiane, pieczywo razowe, makaron razowy, kasze). Nasz jadłospis musi zawierać też różnokolorowe warzywa i owoce (więcej warzyw niż owoców). Należy włączyć do niego też rośliny strączkowe oraz ryby. Ważnym elementem są również produkty mleczne niskotłuszczowe, a zwłaszcza fermentowane. Nie zapomnij też o orzechach i nasionach.

Ograniczaj z kolei jedzenie:

  • soli,
  • mięsa czerwonego i przetworów mięsnych (między innymi kiełbas, wędlin, boczku),
  • cukru i słodzonych napojów,
  • produktów przetworzonych (takich jak fast foody, słone przekąski, herbatniki, batony, wafelki) z dużą zawartością soli, cukru i tłuszczów.

Opracowała:
Źródło: Odżywianie WPROST.pl