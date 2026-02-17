Zamiast gotowych dań robię ten obiad w 15 minut. Dietetyczka wskazała 4 tanie składniki

Większość z nas żyje w ciągłym biegu, przez co zazwyczaj nie mamy czasu na przygotowywanie zdrowych obiadów. Praca, domowe obowiązki i inne aktywności sprawiają, że brakuje nam też energii na stanie w kuchni i gotowanie. W takich sytuacjach sięgamy po najprostsze rozwiązania, jak na przykład gotowe dania z supermarketu. Nie są one jednak wartościowe, przez co regularne ich spożywanie działa negatywnie na nasz organizm. Są szybkie i wygodne, jednak zazwyczaj zawierają dużo soli, konserwantów i innych dodatków.

Przepis na szybki i zdrowy obiad z czterech składników

Dietetyczka Dominika Hatala zaproponowała tanie, szybkie i zdrowe rozwiązanie. Wszystkie produkty na ten ekspresowy obiad dostaniesz w Lidlu (ale zapewne też w innych supermarketach). Ekspertka od zdrowego odżywiania mówi, jak przygotować obiad z czterech składników w 15 minut. Będziesz potrzebować tylko makaronu spaghetti, tofu, pomidorów z puszki oraz natki pietruszki.

Zaczynam od makaronu – wybieram pełnoziarnisty do spaghetti. To świetne źródło węglowodanów złożonych i błonnika. Kolejny składnik to tofu wędzone jako źródło roślinnego białka. Do tego pomidory z puszki jako źródło warzyw i natkę pietruszki jako źródło witaminy C – powiedziała.

Dietetyczka wyjaśniła, że za całe zakupy kosztowały ją niecałe 15 zł. To ułamek ceny, jaką trzeba zapłacić za lunch na mieście, a do tego ten posiłek przygotowany w domu ma znacznie więcej wartości odżywczych.

Przepis: Makaron z tofu i pomidorami To danie jest nie tylko smaczne, ale też bardzo zdrowe. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 181 w każdej porcji Składniki 200 g makaronu spaghetti pełnoziarnistego

180 g tofu wędzonego

1 puszka (400 g) pomidorów krojonych

10 g natki pietruszki Sposób przygotowania Gotowanie makaronuWstaw osoloną wodę i ugotuj makaron według instrukcji na opakowaniu (zwykle 8–10 minut). Przygotowanie tofuWędzone tofu pokrój w drobną kostkę. Możesz je wrzucić bezpośrednio do sosu lub podsmażyć chwilę na suchej patelni, jeśli masz więcej czasu. Robienie sosuDo garnka lub na patelnię wlej pomidory z puszki. Dodaj pokrojone tofu i podgrzewaj ok. 5 minut, aż składniki się połączą. Łączenie składnikówOdcedzony makaron wymieszaj z sosem. Posyp świeżo posiekaną natką pietruszki tuż przed podaniem.

Jak przygotować pełnowartościowy posiłek? Rady

Żeby stworzyć zdrowy posiłek, korzystaj z zasad „Talerza Zdrowego Żywienia”. Zalecenia specjalistów mówią, by jeść różnorodne produkty każdego dnia. Należy spożywać produkty zbożowe z pełnego ziarna (na przykład płatki owsiane, pieczywo razowe, makaron razowy, kasze). Nasz jadłospis musi zawierać też różnokolorowe warzywa i owoce (więcej warzyw niż owoców). Należy włączyć do niego też rośliny strączkowe oraz ryby. Ważnym elementem są również produkty mleczne niskotłuszczowe, a zwłaszcza fermentowane. Nie zapomnij też o orzechach i nasionach.

Ograniczaj z kolei jedzenie:



soli,

mięsa czerwonego i przetworów mięsnych (między innymi kiełbas, wędlin, boczku),

cukru i słodzonych napojów,

produktów przetworzonych (takich jak fast foody, słone przekąski, herbatniki, batony, wafelki) z dużą zawartością soli, cukru i tłuszczów.

