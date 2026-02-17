Nie kupuję już słodkich kremów. Miksuję 3 składniki i mam zdrowszą wersję bez cukru

Pasty kanapkowe są ciekawym i smacznym urozmaiceniem codziennych kanapek. Z powodzeniem zastąpisz nimi szynkę czy ser. Możesz przygotować takie smarowidła według własnych upodobań – pikantne, wyraziste w smaku, ale też słodkie. Do najpopularniejszych past należą te przyrządzone z twarogu, jajek, ale też ryb, jednak po jakimś czasie mogą się już znudzić. Ja jednak ostatnio odkryłam coś znacznie smaczniejszego.
Szybka pasta kanapkowa z trzech składników
Chodzi o pastę z ciecierzycy, daktyli i kakao. To połączenie, które może wydawać się nietypowe, jednak smakuje naprawdę genialnie. Idealnie zastąpi słodkie, gotowe smarowidła, takie jak na przykład Nutella. Można w niej wyczuć słodycz daktyli, dzięki czemu nie trzeba dodawać do niej cukru. Z kolei ciecierzyca odpowiada za objętość, a kakao nadaje apetycznego koloru. Taka pasta, w zależności od proporcji, może wyjść bardziej puszysta lub zwarta, a przy tym mocniej intensywna w smaku.
Przepis: Pasta z ciecierzycy, daktyli i kakao
Ta słodka pasta jest pyszna, a do tego zdrowa.
- Kategoria
- Dodatek
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 15 min.
- Liczba porcji
- 4
- Liczba kalorii
- 140 w każdej porcji
Składniki
- 1 puszka ciecierzycy
- 6 miękkich daktyli
- 2 łyżeczki kakao
Sposób przygotowania
- Przygotowanie składnikówDaktyle zalej wrzątkiem i pozostaw na około 10 minut, aby zmiękły. Ciecierzycę odsącz, zachowując zalewę (może przydać się do innych przepisów).
- Miksowanie produktówOdcedzone daktyle przełóż do blendera razem z ciecierzycą i kakao. Zmiksuj całość na gładką, kremową pastę.
Jakie właściwości ma pasta z ciecierzycy, daktyli i kakao?
Taka pasta jest bogata w błonnik pokarmowy. Dostarczają go zarówno ciecierzyca, jak i daktyle. Reguluje on pracę jelit i zapobiega zaparciom. Dzięki wspomnianemu błonnikowi pokarmowemu, ale też białku z ciecierzycy, cukry z daktyli wchłaniają się wolniej. To z kolei zapobiega gwałtownym skokom insuliny i nagłym napadom głodu. Ciecierzyca jest świetnym źródłem białka roślinnego. Z kolei daktyle to naturalny „zastrzyk” energii. Magnez zawarty w kakao wspomaga koncentrację, łagodzi skutki stresu i zapobiega skurczom mięśni. Dodatkowo kakao to jedno z najbogatszych źródeł polifenoli i flawonoidów. Związki te zwalczają wolne rodniki, opóźniają procesy starzenia i mają działanie przeciwzapalne.
Aby zwiększyć przyswajalność żelaza zawartego w paście, warto podawać ją z owocami bogatymi w witaminę C (na przykład truskawkami lub kiwi). Z kolei całość pięknie ozdobią owoce granatu.
Czytaj też:
Zamiast gotowych dań robię ten obiad w 15 minut. Dietetyczka wskazała 4 tanie składnikiCzytaj też:
Ekspertka obala popularny mit o margarynie. Polacy wciąż w niego wierzą