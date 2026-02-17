Nie kupuję już słodkich kremów. Miksuję 3 składniki i mam zdrowszą wersję bez cukru

Pasty kanapkowe są ciekawym i smacznym urozmaiceniem codziennych kanapek. Z powodzeniem zastąpisz nimi szynkę czy ser. Możesz przygotować takie smarowidła według własnych upodobań – pikantne, wyraziste w smaku, ale też słodkie. Do najpopularniejszych past należą te przyrządzone z twarogu, jajek, ale też ryb, jednak po jakimś czasie mogą się już znudzić. Ja jednak ostatnio odkryłam coś znacznie smaczniejszego.

Szybka pasta kanapkowa z trzech składników

Chodzi o pastę z ciecierzycy, daktyli i kakao. To połączenie, które może wydawać się nietypowe, jednak smakuje naprawdę genialnie. Idealnie zastąpi słodkie, gotowe smarowidła, takie jak na przykład Nutella. Można w niej wyczuć słodycz daktyli, dzięki czemu nie trzeba dodawać do niej cukru. Z kolei ciecierzyca odpowiada za objętość, a kakao nadaje apetycznego koloru. Taka pasta, w zależności od proporcji, może wyjść bardziej puszysta lub zwarta, a przy tym mocniej intensywna w smaku.

Składniki 1 puszka ciecierzycy

6 miękkich daktyli

2 łyżeczki kakao Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówDaktyle zalej wrzątkiem i pozostaw na około 10 minut, aby zmiękły. Ciecierzycę odsącz, zachowując zalewę (może przydać się do innych przepisów). Miksowanie produktówOdcedzone daktyle przełóż do blendera razem z ciecierzycą i kakao. Zmiksuj całość na gładką, kremową pastę.

Jakie właściwości ma pasta z ciecierzycy, daktyli i kakao?

Taka pasta jest bogata w błonnik pokarmowy. Dostarczają go zarówno ciecierzyca, jak i daktyle. Reguluje on pracę jelit i zapobiega zaparciom. Dzięki wspomnianemu błonnikowi pokarmowemu, ale też białku z ciecierzycy, cukry z daktyli wchłaniają się wolniej. To z kolei zapobiega gwałtownym skokom insuliny i nagłym napadom głodu. Ciecierzyca jest świetnym źródłem białka roślinnego. Z kolei daktyle to naturalny „zastrzyk” energii. Magnez zawarty w kakao wspomaga koncentrację, łagodzi skutki stresu i zapobiega skurczom mięśni. Dodatkowo kakao to jedno z najbogatszych źródeł polifenoli i flawonoidów. Związki te zwalczają wolne rodniki, opóźniają procesy starzenia i mają działanie przeciwzapalne.

Aby zwiększyć przyswajalność żelaza zawartego w paście, warto podawać ją z owocami bogatymi w witaminę C (na przykład truskawkami lub kiwi). Z kolei całość pięknie ozdobią owoce granatu.

