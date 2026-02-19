Ani kapusta, ani mięso. Te krokiety na piątkowy obiad znikają ze stołu w minutę

W wielu polskich domach piątkowe obiady często są przygotowywane bez mięsa. To zwyczaj, który ma swoje korzenie w religijnej praktyce. Może to być okazja do wprowadzenia większej różnorodności w diecie, a także poszukiwania smacznych alternatyw dla mięsa. Ja tego dnia często przygotowuję krokiety. Dokładnie takie same, jak robiła moja babcia i mama. Nie są one ani z kapustą i grzybami, ani z mięsem.

Krokiety z farszem z pieczarek i cebuli

Farsz do krokietów przygotowuję z podsmażonych pieczarek i cebulki. Całość smakuje naprawdę doskonale. Na początku należy zetrzeć pieczarki na tarce, a cebulkę pokroić w piórka. Później całość musisz usmażyć na rozgrzanym oleju lub maśle. Podczas tego cebula nabiera słodkiego, karmelizowanego smaku, który doskonale komponuje się z pieczarkami. Tak przygotowany farsz jest nie tylko smaczny, ale także aromatyczny i wilgotny. Dzięki temu krokiety wychodzą naprawdę pyszne.

Przepis: Krokiety z farszem z pieczarek i cebuli Te krokiety będą idealne na piątkowy obiad, ale nie tylko. Każdy poprosi o dokładkę Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 30 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 240 w każdej porcji Składniki Ciasto naleśnikowe: 1 szklanka mleka

1 szklanka mąki pszennej

½ szklanki wody

1 jajko

szczypta soli

olej do smażenia Farsz: 500 g pieczarek

2 średnie cebule

sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania Przygotowanie farszuCebulę obierz i pokrój. Podsmaż ją na patelni z niewielką ilością oleju, aż stanie się szklista i lekko złocista. Pieczarki umyj, oczyść i pokrój w bardzo drobną kostkę (możesz też zetrzeć je na tarce o grubych oczkach). Dodaj pieczarki do cebuli. Całość smaż przez około 20-30 minut na średnim ogniu, aż woda z grzybów całkowicie odparuje, a farsz stanie się zwarty. Pod koniec smażenia dopraw solidnie solą i pieprzem. Odstaw do wystygnięcia. Smażenie naleśnikówW misce wymieszaj mleko, wodę, jajko, mąkę i szczyptę soli. Miksuj do uzyskania gładkiej masy bez grudek. Na mocno rozgrzanej i lekko natłuszczonej patelni smaż cienkie naleśniki z obu stron na złoty kolor. Zawijanie krokietówNa środek każdego naleśnika nałóż solidną łyżkę farszu. Złóż boki naleśnika do środka, a następnie ciasno zroluj całość od dołu do góry. Dzięki temu farsz nie wypłynie podczas smażenia. Panierowanie i smażenieKażdy krokiet obtocz najpierw w roztrzepanym jajku, a potem w bułce tartej. Smaż na rozgrzanym oleju z każdej strony, aż panierka będzie rumiana i chrupiąca.

Jeśli chcesz nieco poeksperymentować w kuchni, to do przygotowanego farszu dodaj trochę żółtego sera startego na tarce. Będzie się przyjemnie ciągnąć podczas jedzenia.

Inne pomysły na bezmięsny farsz do krokietów

Istnieje też dużo innych, pysznych i bezmięsnych alternatyw farszu do krokietów. Najpopularniejsza z nich to kapusta z grzybami. Cudownie smakuje jednak też farsz serowy ze szpinakiem. Szpinak należy poddusić na maśle z czosnkiem i cebulką, a następnie dodać biały ser twarogowy lub fetę. Wtedy całość będzie bardziej kremowa. Jeśli chcesz nieco podkręcić smak, dodaj odrobinę gałki muszkatołowej. To jednak nie koniec pomysłów.

Ciekawą propozycją jest również farsz z fasoli i kukurydzy. Jest bardzo sycący, a więc takie krokiety idealnie sprawdzą się na obiad dla całej rodziny. Ugotowaną fasolę (np. białą lub czerwoną) zmiksuj na gładką pastę, a następnie wymieszaj z podsmażoną cebulką, kukurydzą i przyprawami. Dodaj do tego też przyprawy, takie jak: papryka, kumin, oregano.

