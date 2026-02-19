Bez mięsa, a rodzina prosi o dokładkę. Z ryżu i jajek smażę złociste kotleciki za grosze

W mojej kuchni stawiam na proste rozwiązania, które nie wymagają spędzania długich godzin przy garnkach, a jednocześnie zachwycają domowników. Gdy nadchodzi czas postu, chętnie sięgam po produkty, które każdy z nas ma w lodówce, tworząc z nich dania pełne charakteru i domowego ciepła.

Jak przygotować kotleciki bez mięsa

Kluczem do idealnej konsystencji jest dokładne wystudzenie ryżu oraz jajek przed ich połączeniem. Najlepiej sprawdzi się biały ryż długoziarnisty ugotowany na sypko (zbyt kleisty może sprawić, że masa będzie ciężka i zbita). Zawsze doprawiam całość solidną szczyptą curry, która nie tylko nadaje potrawie piękny, słoneczny kolor, ale też subtelnie podkręca smak delikatnych składników.

Mój sprawdzony trik: do masy jajecznej lubię dodaję sporą garść drobno posiekanej natki pietruszki. Jej świeży, ziołowy aromat genialnie kontrastuje z ciągnącym się serem i korzenną nutą curry, sprawiając, że kotlety smakują lżej i wyglądają o niebo bardziej apetycznie.

Przepis: Kotleciki bez mięsa To idealna propozycja na postny obiad dla całej rodziny. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 35 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 550 w każdej porcji Składniki 100 g ryżu

7 jajek

15 dag żółtego sera

pół łyżeczki curry

sól, pieprz

pół pęczka zielonej pietruszki Dodatkowo: bułka tarta do obtoczenia kotletów

tłuszcz do smażenia (ok. 3–4 łyżki oleju lub masła klarowanego) Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUgotujcie ryż zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Ugotujcie 6 jajek na twardo, a następnie wystudźcie je, obierzcie ze skorupek, opłuczcie i drobno posiekajcie. Ser zetrzyjcie na tarce o dużych oczkach. Łączenie składnikówWymieszajcie ryż, ser i jajka ugotowane na twardo. Do powstałej masy wykorzystuję jedno surowe jajko. Dodajcie przyprawy i posiekaną drobno zieloną pietruszkę. Jeszcze raz wymieszajcie całość. Smażenie kotletówZ masy jajeczno-ryżowej formujcie nieduże kotlety. Każdy obtoczcie w tartej bułce. Kotlety smażcie na rozgrzanej patelni po 3-4 minuty z każdej strony.

Z czym podawać jajeczne kotleciki

To danie najlepiej smakuje w towarzystwie lekkich, odświeżających dodatków, które przełamią strukturę smażonego sera. Ja najczęściej serwuję je z domowym sosem tatarskim lub prostym dipem na bazie jogurtu naturalnego i czosnku. Jeśli zależy wam na tradycyjnym polskim obiedzie, podajcie je z mizerią lub surówką z tartej marchewki i jabłka – to połączenie smaków, które zawsze przywołuje uśmiech przy wspólnym stole.

