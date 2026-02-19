Sprzedali 16,5 mln sztuk w Żabce. Tę pizzę robię w domu i smakuje lepiej niż z pizzerii

Gotowe produkty obiadowe są wygodnym rozwiązaniem, gdy nie mamy czasu gotować. Wystarczy kilka minut, by podgrzać takie danie. W ten sposób możemy cieszyć się sycącym posiłkiem bez planowania zakupów czy długiego stania przy kuchence. Co więcej, dzięki dużemu wyborowi można łatwo dopasować potrawę do swoich upodobań. Trzeba jednak pamiętać, że nie są to najzdrowsze wybory żywieniowe, dlatego nie powinny być podstawą naszej diety. Często zawierają duże ilości soli, cukru, tłuszczów nasyconych oraz konserwantów, a więc przy regularnym spożywaniu mogą negatywnie wpływać na nasze zdrowie.

Hit z Żabki zrobisz też w domu

Jak podało Biuro Prasowe „Żabki”, do niedawna to gotowe danie, które można dostać w sieci sklepów „Żabka” było nowością, jednak teraz należy do ulubionych wśród Polaków. Chodzi o pizzę neapolitańską. Jej sprzedaż w 2025 roku przekroczyła 16,5 mln sztuk. Pizza dostępna jest w pięciu wariantach: Margherita, Pepperoni, Quattro Formaggi, Capricciosa i BBQ. Jej przygotowanie w sklepie zajmuje zaledwie trzy minuty. I choć jest to świetne rozwiązanie, gdy naprawdę się spieszymy, to w sytuacji, kiedy mamy więcej czasu, warto spróbować zrobić taką pizzę w domu. Wbrew pozorom wcale nie jest to takie trudne, jak się może wydawać.

Przepis: Pizza margherita Ta pizza smakuje lepiej niż z mojej ulubionej pizzerii. Koniecznie ją przygotuj. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Włoska Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 430 w każdej porcji Składniki jedno gotowe ciasto na pizzę

60–80 g pomidorów San Marzano (z puszki, najlepiej całych, obranych)

około 15 g oliwy z oliwek

80–100 g mozzarelli Fior di Latte

kilka liści świeżej bazylii

opcjonalnie 15 g tartego twardego sera – parmezanu lub pecorino

szczypta soli Sposób przygotowania Rozgrzanie piekarnikaRozgrzej piekarnik do temperatury 250–275°C. Przygotowanie sosuPomidory San Marzano rozgnieć ręcznie lub widelcem (nie blenduj na gładko – lekka struktura jest wskazana). Dodaj szczyptę soli. Możesz dodać dosłownie kilka kropel oliwy. Przygotowanie seraMozzarellę pokrój w plastry lub porwij na kawałki. Jeśli jest bardzo wilgotna, odsącz ją na ręczniku papierowym (ważne, żeby pizza nie była wodnista). Formowanie pizzyRozciągnij gotowe ciasto rękami na placek ok. 30 cm. Zostaw nieco grubsze brzegi (rant). Nałóż cienką warstwę sosu (nie za dużo!). Rozłóż mozzarellę równomiernie. Skrop połową oliwy. PieczeniePiecz 7–10 minut (w zależności od piekarnika), aż brzegi będą złociste, a ser się roztopi i lekko zrumieni. WykończeniePo wyjęciu z piekarnika dodaj świeże liście bazylii, skrop resztą oliwy, opcjonalnie posyp odrobiną tartego parmezanu lub pecorino.

Ja jestem wielbicielką klasyki, dlatego gdy najdzie mnie ochota, robię pizzę margheritę. Nie przygotowuję jednak samodzielnie ciasta, ponieważ jak dla mnie wymaga to za dużo pracy i czasu. Gotowe kupuję w supermarkecie (dostaniesz je między innymi w Lidlu, Biedronce czy Auchan). Taką gotową kulkę ciasta należy samodzielnie rozwałkować – przez to można bez problemu uzyskać pożądaną grubość. Najlepiej wybierać produkty o krótkim składzie i bez konserwantów.

O czym pamiętać, robiąc pizzę?

Ważne jest, żeby wcześniej porządnie odsączyć mozzarellę z nadmiaru zalewy. Możesz pokroić ją 30 min wcześniej i zostawić na ręczniku papierowym. Pamiętaj też, że im wyższa temperatura pieczenia, tym lepszy efekt, ponieważ dół będzie bardziej kruchy. Nie przesadzaj też z ilością składników – czasami mniej znaczy więcej.

Pizzę piecz na najniższej półce, żeby dobrze dopiec spód. Na ostatnie dwie minuty możesz włączyć grill (górną grzałkę), wtedy ser lepiej się przypiecze. Po wyjęciu z piekarnika całą pizzę skrop jeszcze odrobiną oliwy, dzięki temu będzie jeszcze smaczniejsza.

