Nie dodaję ani grama mąki. Te ciastka z PRL-u robię z 4 składników i znikają w chwilę

W PRL-u trudno było dostać wiele produktów spożywczych, które dziś są w niemal każdym sklepie. Dlatego właśnie furorę robiły domowe desery z łatwo dostępnych składników. Przygotowywało się kogel-mogel, kisiel, budyń. Popularne były też kokosowe ciasteczka, które wielu osobom kojarzą się z czasami dzieciństwa. Mowa o kokosankach. Robiło się je wtedy, gdy po pieczeniu innego ciasta zostawały same białka. W ten sposób nic się nie marnowało.

Jak zrobić ciasteczka z PRL-u? Prosty przepis

Przepis: Kokosanki Te ciasteczka uwielbia cała moja rodzina, musisz ich spróbować. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 16 Liczba kalorii 163 w każdej porcji Składniki 3 białka jaj

150 g cukru

220 g wiórków kokosowych

50 g masła Sposób przygotowania Przygotowanie masy kokosowejW małym garnku rozpuść masło na małym ogniu. Gdy masło się rozpuści, wsyp wiórki kokosowe i od razu zdejmij garnek z ognia. Dokładnie wymieszaj i odstaw do przestygnięcia — możesz nawet włożyć garnek na chwilę do lodówki. Ubijanie piany z białekDo miski miksera wlej białka i dodaj szczyptę soli. Ubijaj na wysokich obrotach ok. 3 minuty, aż piana zacznie gęstnieć. Nadal miksując, stopniowo dodawaj cukier po łyżce — łącznie 150 g. Ubijaj jeszcze ok. 6–7 minut, aż piana będzie gęsta, błyszcząca i bardzo sztywna. Łączenie składnikówDo ubitej piany delikatnie dodaj przestudzone wiórki kokosowe wymieszane z masłem. Delikatnie wymieszaj łyżką, aż wszystko się połączy (nie miksuj mikserem). Formowanie i pieczenieBlachę wyłóż papierem do pieczenia. Łyżką nakładaj porcje masy w odstępach. Piecz w 180 °C przez 15 minut. Kokosanki powinny być lekko rumiane, ale nie mocno brązowe.

Takie domowe kokosanki możesz śmiało przechowywać przez kilka dni. Muszą jednak być zapakowane w szczelnie zamknięte pudełko. Dzięki temu utrzymają dłużej świeżość jeszcze. Pamiętaj jednak, że najsmaczniejsze są zaraz po upieczeniu. Jeśli więc spodziewasz się gości, to koniecznie zrób je tego samego dnia. Każdy będzie się wtedy zajadać.

Przygotowanie kokosanek – wskazówki

Żeby twoje kokosanki wyszły naprawdę idealne, musisz przestrzegać kilku ważnych zasad. Przede wszystkim ważne jest prawidłowe ubijanie białek. Białka jajek powinny być ubite na sztywną, błyszczącą pianę, zanim dodasz wiórki kokosowe z zmieszane z masłem – to ważne, bo to właśnie piana nadaje kokosankom lekkości i sprawia, że są tak smaczne.

Nie przesadzaj też z mieszaniem. Istotne jest, żebyś nie robił tego zbyt długo. Dodając wiórki do piany z białek, jedynie zamieszaj całość łyżką, by składniki się połączyły. W przeciwnym razie piana może opaść, a to sprawi, że ciastka wyjdą zbyt „zbite”. Kokosanki najlepiej piec w temperaturze 170–180°C (termoobieg) przez około 12–15 minut. Powinny być lekko złociste z wierzchu, ale miękkie w środku. Pilnuj ciasteczek uważnie, ponieważ kokosanki łatwo przechodzą ze stanu „idealnego” do „spalonego”.

Jeśli masz ochotę na kulinarne eksperymenty, to szczypta soli, odrobina soku z cytryny lub ekstraktu waniliowego mogą podkreślić smak kokosowych ciasteczek.

