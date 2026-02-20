Biorę te 3 warzywa i blenduję. Ten napój wspiera zdrowie jelit i syci, a kalorii „tyle co nic”

Koktajle to świetny pomysł na szybki posiłek. Są niezwykle proste w przygotowaniu. Wystarczy kilka składników wrzucić do blendera, wlać wodę, zmiksować i gotowe. To też doskonały sposób, aby „przemycić” do diety więcej warzyw i owoców, nawet tych, po które na co dzień nie sięgamy.

Przepis na koktajl z trzech składników

Ja ostatnio odkryłam fantastyczny przepis na koktajl z selera naciowego, szpinaku i ogórka. Taki napój to kumulacja tego, co najlepsze dla naszego organizmu.

Przepis: Koktajl z selera, ogórka i szpinaku Ten koktajl nie tylko świetnie smakuje, ale jest też naprawdę bardzo zdrowy. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 57 Składniki 2 łodygi selera naciowego

1 średni ogórek

25 g świeżego szpinaku

200–250 ml wody (ilość możesz dopasować do preferowanej konsystencji) Sposób przygotowania Przygotowanie warzywUmyj wszystkie warzywa. Pokrój selera i ogórka na mniejsze kawałki, żeby łatwiej się miksowały. Włóż wszystkie składniki do blendera, a później zalej wodą. Miksowanie składnikówZblenduj na gładką masę. Jeśli smoothie jest zbyt gęste, dodaj trochę więcej wody.

Jakie właściwości ma koktajl z selerem naciowym?

Seler naciowy ma w swoim składzie bardzo dużo wody, przez co przyczynia się do dbania o odpowiednie nawodnienie. Dodatkowo warzywo to jest bogate we flawonoidy o silnym działaniu przeciwzapalnym. Zawiera też kwasy fenolowe, które neutralizują wolne rodniki, a w ten sposób chronią komórki przed szkodliwym stresem oksydacyjnym. Jest też bogate w błonnik pokarmowy, który wpływa korzystnie na zdrowie naszych jelit, a do tego sprawia, że czujemy się dłużej syci. Ma niski indeks glikemiczny, przez co jest idealny dla osób z cukrzycą, a do tego nie powoduje nagłych skoków cukru we krwi. Co więcej, to warzywo jest niskokaloryczne, dlatego będzie też dobre dla osób na redukcji.

Podobnie jak seler naciowy, ogórek również składa się w dużej mierze z wody i jest niskokaloryczny. Zawiera też potas, który jest kluczowy dla utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Z kolei szpinak to skarbnica luteiny i zeaksantyny, kluczowych dla zdrowia oczu.

Co jeszcze można dodawać do koktajli?

Do koktajli można też dodać siemię lniane, pestki dyni, słonecznika czy garść orzechów, które wzbogacą smak i dostarczą zdrowych tłuszczów. Ciekawym pomysłem jest również dodanie kakao, które jest niezwykle zdrowe. Żeby koktajl zyskał naturalną słodycz – możesz dodać odrobinę miodu. Możesz dorzucić też nasiona chia, odrobinę imbiru, a jeśli chcesz, żeby napój był bardziej kremowy – dodaj awokado.

