Ani szarlotka, ani sernik. To ciasto z Podlasia wybiło się w zagranicznym rankingu

Domowe ciasta są symbolem rodzinnego ciepła. Nasze mamy i babcie piekły je na specjalne okazje, ale też po prostu, by sprawić radość domownikom. Wielu osobom takie wypieki kojarzą się z czasem dzieciństwa, gdy w całym domu roznosił się cudowny zapach ciast. Są najlepsze, bo przygotowuje się je z sercem, według sprawdzonych, często przekazywanych z pokolenia na pokolenie przepisów.

Jakie jest najlepsze polskie ciasto?

Do najpopularniejszych ciast w naszym kraju należą sernik i szarlotka. Okazuje się jednak, że to nie one są najbardziej wybitnymi i smacznymi wypiekami. Pokazał to zagraniczny ranking wypieków. Serwis TasteAtlas jest jedną z najpopularniejszych na świecie internetowych encyklopedii smaków, dań tradycyjnych i lokalnych składników. W zestawieniu „Best Food by Category” (najlepsze jedzenie według kategorii) w sekcji ciast jako najlepsze z Polski zostało uznane ciasto „Marcinek”. Zdobyło ono 4. miejsce.

Deser ten oryginalnie pochodzi z Podlasia, a najczęściej kojarzy się z miastem Hajnówka. W 2018 roku został wpisany na listę produktów tradycyjnych województwa podlaskiego. Składa się z wielu warstw ciasta, cienkich blatów, które są przekładane kremem i układane jeden na drugim. Krem powstaje ze śmietany, śmietanki kremówki oraz dodatków smakowych, takich jak skórka cytrynowa, ekstrakt migdałowy czy wanilia. Jego przygotowanie jest bardzo czasochłonne, ponieważ każdą warstwę rozwałkowuje się na okrąg i piecze, później składa w całość, a na końcu chłodzi w lodówce. Jednak warto choć raz je zrobić, bo smakuje genialnie.

Jak zrobić ciasto „Marcinek”? Sprawdzony przepis

Istotne jest, by blaty były naprawdę cienkie – to właśnie jest istotą tego ciasta. Przed pieczeniem ponakłuwaj je widelcem. Gęste nakłucia zapobiegają niekontrolowanemu pękaniu i pomagają równomiernie się upiec.

Blaty są kruche i chłoną krem jak gąbka, to właśnie dzięki temu całość jest tak smaczna. Nakładaj krem dość obficie, by ciasto po przełożeniu było miękkie i wilgotne. Gdy już przełożysz wszystkie warstwy ciasta kremem, warto obciążyć wierzch (na przykład deską z jakimś przedmiotem) i schłodzić przez kilka godzin w lodówce. Jeśli nie chcesz stracić dużo czasu jednego dnia, możesz rozłożyć sobie pracę i blaty możesz upiec wcześniej.

Przepis: Ciasto „Marcinek” To ciasto smakuje znakomicie, musisz go spróbować. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 3 godz. Liczba porcji 14 Liczba kalorii 570 w każdej porcji Składniki Ciasto (15 cienkich blatów): 125 g masła

90 g drobnego cukru

1 duże jajko + 1 żółtko

125 ml kwaśnej śmietany 18%

szczypta soli

½ łyżeczki sody oczyszczonej

16 g cukru wanilinowego (1 opakowanie)

400 g mąki pszennej (np. tortowej) Krem śmietankowy: 1200 ml śmietany kremówki 30–36%, dobrze schłodzonej

400 g kwaśnej śmietany 18%, schłodzonej

ok. 1 niepełna szklanka cukru pudru

sok z 1 cytryny (opcjonalnie) lub aromat migdałowy

16 g cukru wanilinowego lub więcej aromatu do smaku Dodatki do dekoracji (opcjonalne): okruszki biszkoptów lub ciastek

zmielone migdały, wiórki kokosowe

kakao lub kawa do oprószenia Sposób przygotowania Przygotowanie blatówW miseczce wymieszaj kwaśną śmietanę z sodą — odstaw na chwilę, żeby zaczęła „pracować”. Utrzyj masło z cukrem i cukrem wanilinowym na puszystą masę. Dodaj jajko i żółtko, a potem śmietanę z sodą. Wmieszaj mąkę i sól, aż powstanie gęste, miękkie i sprężyste ciasto. Podziel ciasto na 15 równych części (ok. 57 g każda). Formę o średnicy ok. 23 cm wyłóż papierem do pieczenia (tylko spód). Każdą porcję rozwałkuj bardzo cienko lub rozciągnij bezpośrednio w formie tak, by pokrywała jej dno. Nakłuj widelcem. Piecz blaty pojedynczo w 190 °C przez ok. 10–15 min, aż się lekko zarumienią. Odstaw do wystudzenia. Robienie kremuW dużej misie umieść śmietanę kremówkę, kwaśną śmietanę i cukier puder. Ubijaj na gęsty krem, może to trwać dłużej niż zwykle ubijanie śmietany. Pod koniec ubijania dodaj sok z cytryny lub aromat. Składanie ciastaNa paterze układaj kolejno każdy placek i cienko przekładaj kremem (ok. 90–100 g kremu na jedną warstwę). Gdy wszystkie blaty będą przełożone, przykryj wierzch lekko (nie smaruj ostatniego blatu kremem) i odstaw ciasto do lodówki na ok. godz. Po tym czasie usuń obciążenie, rozprowadź pozostały krem na bokach i wierzchu ciasta. Oprósz boki i wierzch wybranymi dodatkami (kakao, ciasteczka itp.). Schładzaj minimum 6 godzin, a najlepiej do następnego dnia — wtedy blaty będą miękkie i najsmaczniejsze.

