Baza to serek i 2 jajka. Po 15 minutach na talerzu rośnie góra złocistych placuszków

Masz w lodówce serek homogenizowany? To już połowa sukcesu. Kiedy w domu pada hasło „chcę coś słodkiego teraz”, wyciągam miskę i mikser. Po kilkunastu minutach na talerzu lądują złociste placuszki, które smakują jak z kawiarni – tylko bez rachunku na 40 zł za porcję.

Jak przygotować puszyste placuszki z serka homogenizowanego

Sekret puszystości moich placuszków? Jedna rzecz robi różnicę. Nie chodzi o magiczny składnik. Chodzi o powietrze. Miksowanie masy przez 1–2 minuty sprawia, że masa jest napowietrzona i placuszki rosną na patelni oraz nie wychodzą zbite. Smażone na średnim ogniu mają czas, by ściąć się w środku i złapać rumianą skórkę z zewnątrz. To patent na przekąskę bez zakalca, surowego środka i nerwów.

Przepis: Placuszki z serka homogenizowanego Pomysł na ekspresowy podwieczorek, kolację lub śniadanie. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 15 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 310 w każdej porcji Składniki 400 g ulubionego serka homogenizowanego (np. waniliowego lub naturalnego)

2 duże jajka

1 szklanka mąki pszennej

1 łyżeczka proszku do pieczenia

3 łyżki oleju roślinnego do smażenia Do podania: 1 łyżeczka cukru pudru, świeże owoce, dżem lub syrop klonowy Sposób przygotowania Łączenie składnikówDo wysokiej miski przekładam serki homogenizowane, wbijam jajka i wsypuję przesianą mąkę wraz z proszkiem do pieczenia. Wszystko dokładnie miksuję na gładką, gęstą masę bez grudek. SmażenieNa patelni rozgrzewam niewielką ilość oleju. Chochlą nakładam porcje ciasta, formując okrągłe placuszki wielkości amerykańskich pancakes. Obróbka termicznaPlacki smażę na średnim ogniu przez około 4 minuty z jednej strony, aż wyraźnie urosną i staną się złociste. Następnie delikatnie przewracam je łopatką na drugą stronę i dosmażam jeszcze przez chwilę. PodanieGotowe placuszki odsączam krótko na ręczniku papierowym z nadmiaru tłuszczu i serwuję jeszcze ciepłe z ulubionymi dodatkami.

Z czym podać serowe placuszki

Osobiście uwielbiam wzbogacać ten przepis o sezonowe akcenty, dlatego latem podaję je z garścią świeżych malin lub borówek. Jeśli szukasz zdrowszej alternatywy dla cukru pudru, polecam polanie ich syropem daktylowym lub podanie z kleksem jogurtu greckiego i domową konfiturą. Dzieciom z pewnością posmakują z plasterkami banana i odrobiną masła orzechowego, co stworzy sycący i wartościowy posiłek.

Wersja bardziej sycąca (bez zmiany smaku)

Zamiast klasycznego serka użyj skyru – zwiększysz ilość białka.

– zwiększysz ilość białka. Część mąki pszennej zamień na pełnoziarnistą orkiszową – podbijesz zawartość błonnika.

– podbijesz zawartość błonnika. Patelnię smaruj pędzelkiem zamiast wlewać tłuszcz.

Efekt? Placuszki nadal będą puszyste i miękkie, ale bardziej sycące. To jeden z tych przepisów, które ratują poranek, podwieczorek i kolacją cz kryzys „nie ma nic słodkiego w domu”. A najgorsze, co może się wydarzyć? Zrobisz podwójną porcję następnym razem.

Czytaj też:

Zamiast wcinać słodycze, robię te czekoladowe placuszki. 15 minut i gotoweCzytaj też:

Zamiast racuchów robię te placuszki. Puszyste jak chmurka i gotowe w 15 minut