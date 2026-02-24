Baza to serek i 2 jajka. Po 15 minutach na talerzu rośnie góra złocistych placuszków

Masz w lodówce serek homogenizowany? To już połowa sukcesu. Kiedy w domu pada hasło „chcę coś słodkiego teraz”, wyciągam miskę i mikser. Po kilkunastu minutach na talerzu lądują złociste placuszki, które smakują jak z kawiarni – tylko bez rachunku na 40 zł za porcję.
Jak przygotować puszyste placuszki z serka homogenizowanego
Sekret puszystości moich placuszków? Jedna rzecz robi różnicę. Nie chodzi o magiczny składnik. Chodzi o powietrze. Miksowanie masy przez 1–2 minuty sprawia, że masa jest napowietrzona i placuszki rosną na patelni oraz nie wychodzą zbite. Smażone na średnim ogniu mają czas, by ściąć się w środku i złapać rumianą skórkę z zewnątrz. To patent na przekąskę bez zakalca, surowego środka i nerwów.
Przepis: Placuszki z serka homogenizowanego
Pomysł na ekspresowy podwieczorek, kolację lub śniadanie.
- Kategoria
- Przekąska
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 5 min.
- Czas gotowania
- 15 min.
- Liczba porcji
- 2
- Liczba kalorii
- 310 w każdej porcji
Składniki
- 400 g ulubionego serka homogenizowanego (np. waniliowego lub naturalnego)
- 2 duże jajka
- 1 szklanka mąki pszennej
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- 3 łyżki oleju roślinnego do smażenia
Do podania:
- 1 łyżeczka cukru pudru, świeże owoce, dżem lub syrop klonowy
Sposób przygotowania
- Łączenie składnikówDo wysokiej miski przekładam serki homogenizowane, wbijam jajka i wsypuję przesianą mąkę wraz z proszkiem do pieczenia. Wszystko dokładnie miksuję na gładką, gęstą masę bez grudek.
- SmażenieNa patelni rozgrzewam niewielką ilość oleju. Chochlą nakładam porcje ciasta, formując okrągłe placuszki wielkości amerykańskich pancakes.
- Obróbka termicznaPlacki smażę na średnim ogniu przez około 4 minuty z jednej strony, aż wyraźnie urosną i staną się złociste. Następnie delikatnie przewracam je łopatką na drugą stronę i dosmażam jeszcze przez chwilę.
- PodanieGotowe placuszki odsączam krótko na ręczniku papierowym z nadmiaru tłuszczu i serwuję jeszcze ciepłe z ulubionymi dodatkami.
Z czym podać serowe placuszki
Osobiście uwielbiam wzbogacać ten przepis o sezonowe akcenty, dlatego latem podaję je z garścią świeżych malin lub borówek. Jeśli szukasz zdrowszej alternatywy dla cukru pudru, polecam polanie ich syropem daktylowym lub podanie z kleksem jogurtu greckiego i domową konfiturą. Dzieciom z pewnością posmakują z plasterkami banana i odrobiną masła orzechowego, co stworzy sycący i wartościowy posiłek.
Wersja bardziej sycąca (bez zmiany smaku)
- Zamiast klasycznego serka użyj skyru – zwiększysz ilość białka.
- Część mąki pszennej zamień na pełnoziarnistą orkiszową – podbijesz zawartość błonnika.
- Patelnię smaruj pędzelkiem zamiast wlewać tłuszcz.
Efekt? Placuszki nadal będą puszyste i miękkie, ale bardziej sycące. To jeden z tych przepisów, które ratują poranek, podwieczorek i kolacją cz kryzys „nie ma nic słodkiego w domu”. A najgorsze, co może się wydarzyć? Zrobisz podwójną porcję następnym razem.
