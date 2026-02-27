Ta zupa „wycisza” stan zapalny od środka. Dietetyk zdradza, co dodać na końcu

Zupy od bardzo dawna stanowiły podstawę polskiej kuchni. Nadal są jednym z najbardziej wartościowych elementów diety, jednak aktualnie ich jedzenie stało się mniej popularne. Polacy nieco o nich zapomnieli, a to duży błąd. Nie tylko rozgrzewają i sycą, ale również dostarczają organizmowi wielu cennych składników odżywczych. Są pożywne, pełne witamin i składników mineralnych, a jednocześnie niskokaloryczne, co też jest ich dużą zaletą.

Jak zrobić zupę przeciwzapalną?

Dietetyk Bartosz Kulczyński podał w opublikowanym nagraniu na YouTube przepis na szczególną zupę. Mowa o daniu, które ma właściwości przeciwzapalne. Ekspert od zdrowego odżywiania wyjaśnił, że największym „sprawcą” tego, że chorujemy, a później umieramy, jest właśnie przewlekły stan zapalny. Zauważył, że jeśli chcemy dłużej żyć w zdrowiu czy złagodzić przebieg wielu już istniejących chorób, to powinniśmy sięgnąć do przyczyn problemu, czyli do ugaszenia stanu zapalnego. Ekspert podał przepis na zupę przeciwzapalną. Jest ona przyrządzona z produktów, które właśnie łagodzą stan zapalny.

Dodam, że warto uważnie prześledzić sposób przygotowania tej zupy, bo jest tam kilka kluczowych kwestii, które mają duże znaczenie dla uzyskania silnych właściwości przeciwzapalnych – wyjaśnił.

Przepis: Zupa przeciwzapalna Ta zupa nie tylko świetnie smakuje, ale jest też wyjątkowo zdrowa. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 55 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 135 w każdej porcji Składniki 2 średnie cebule

6 ząbków czosnku

2-3 cm drobno startegio świeżego kłącza imbiru

1,5 łyżeczki kurkumy

0,5 łyżeczki świeżo mielonego czarnego pieprzu

4 duże marchewki

1 średni brokuł

5 pomidorów

nieco ponad 1 litr bulionu warzywnego

200 ml mleczka kokosowego

4 łyżki oliwy extra virgin

sok z połowy cytryny

25 g natki pietruszki i kiełki brokuła do podania Sposób przygotowania Podsmażanie składnikówW dużym garnku rozgrzej dwie łyżki oliwy. Dodaj posiekaną cebulę i podsmażaj ją na małym ogniu przez 5 minut, aż będzie lekko szklista. Dodaj czosnek i podsmażaj całość jeszcze przez około pół minuty. Dodaj starty imbir, kurkumę, pieprz i podsmażaj kolejne pół minuty. Do przypraw wlej bulion warzywny i gotuj na małym ogniu przez 10 minut. Gotowanie marchewkiW międzyczasie obierz marchew i pokrój ją w cienkie plasterki. Wrzuć do małego garnka i zalej wodą lub częścią bulionu, ale tylko do przykrycia. Gotuj około 12 minut, aż będzie miękka. Odcedź ją i zblenduj na gładkie purée, dodając trochę wody z gotowania, aż uzyskasz kremową konsystencję. Łączenie składnikówW trakcie gotowania marchwi na osobnej patelni podduszaj pomidory na jednej łyżce oliwy przez 5 do 10 minut. Gdy masz już podgrzany bulion z dodanymi przyprawami, to dodaj do niego purée z marchwi i duszone pomidory. Na samym końcu dodaj drobno posiekane różyczki brokuła i wszystko gotuj około 3 minuty, po czym zdejmij garnek z ognia. Całość wykończ poprzez dodatek mleczka kokosowego, 1 łyżki oliwy, soku z cytryny, soli, natki pietruszki i kiełków brokuła.

Dlaczego ta zupa działa tak dobrze?

Pierwszym, bardzo ważnym składnikiem zupy przeciwzapalnej jest czosnek. Swoje właściwości, które obniżają stan zapalny, zawdzięcza on allicynie – związkowi, który występuje w niewielu produktach spożywczych. Dodatkowo czosnek jest jego najlepszym źródłem. Jest on także jednym z najlepiej przebadanych produktów o właściwościach przeciwzapalnych.

Specjalista wyjaśnił także, że regularne spożywanie czosnku łagodzi stan zapalny u pacjentów z zapaleniem stawów. Powołał się na badanie pod tytułem „Wpływ suplementacji czosnku na biomarkery zapalne, zmęczenie i objawy kliniczne u pacjentów z aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów: randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kontrolowane placebo”. Podobne związki przeciwzapalne, które występują w czosnku, ma kolejny składnik tej zupy, którym jest cebula. Ważne są także przyprawy – nie tylko podkręcają smak całego dania, ale też działają dobroczynnie na nasz organizm. Chodzi o kurkumę.

Właściwie mogę powiedzieć, że to jeden z najsilniejszych produktów, jeśli chodzi o działanie przeciwzapalne. Analiza aż 66 badań z 2023 roku potwierdziła, że spożywanie kurkumy i składnika aktywnego w niej – kurkuminy – wiąże się ze znacznym zmniejszeniem stanu zapalnego w przypadku współwystępowania wielu różnych chorób – wyjaśnił.

Trzeba jednak pamiętać, żeby tę przyprawę łączyć zawsze z pieprzem. To właśnie kolejny składnik proponowanej przez dietetyka zupy przeciwzapalnej – powiedział ekspert. A to dlatego, że składnik aktywny w pieprzu o nazwie piperyna nawet aż czterokrotnie zwiększa przyswajalność kurkuminy znajdującej się w kurkumie. Do zupy dodaje się także imbir, który ma potwierdzone właściwości redukujące stan zapalny. Ekspert dodaje do tego dania także brokuły, ponieważ zawierają sulforafan, czyli związek o wyjątkowo silnym działaniu redukującym stan zapalny. Najlepiej dodawać je pod koniec gotowania zupy, ponieważ surowe zawierają go najwięcej.

Specjalista dodaje też kiełki brokułów, ponieważ – jak wyjaśnił ekspert – według niektórych opracowań mają one aż 100 razy więcej sulforafanu niż same brokuły. W zupie zawarte są też pomidory zawierające likopen – silny przeciwutleniacz. Kolejnym składnikiem jest marchew – również o działaniu przeciwzapalnym z uwagi na zawartość beta-karotenu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zupę przeciwzapalną

Dlaczego warto regularnie jeść polskie zupy?

Zupy to jeden z najwartościowszych elementów diety, o którym często zapominamy. Są one niskokaloryczne, a jednocześnie bardzo pożywne i sycące. Dostarczają organizmowi niezbędnych witamin oraz składników mineralnych, a dodatkowo świetnie rozgrzewają organizm.

Jakie są kluczowe składniki zupy o działaniu przeciwzapalnym?

Według dietetyka Bartosza Kulczyńskiego, najsilniejsze właściwości przeciwzapalne w zupie wykazują:

Czosnek i cebula: bogate w allicynę, która skutecznie obniża stan zapalny (szczególnie pomocne przy bólach stawów).

Kurkuma i pieprz: kurkumina to jeden z najsilniejszych związków przeciwzapalnych, a zawarta w pieprzu piperyna zwiększa jej przyswajalność aż czterokrotnie.

Brokuły i ich kiełki: źródło sulforafanu, czyli związku o wyjątkowo silnym działaniu redukującym stany zapalne.

Pomidory i marchew: dostarczają przeciwutleniaczy takich jak likopen oraz beta-karoten.

Dlaczego przewlekły stan zapalny jest niebezpieczny?

Ekspert wyjaśnia, że przewlekły stan zapalny jest główną przyczyną wielu chorób, a w konsekwencji skrócenia długości życia. Aby żyć dłużej w zdrowiu i łagodzić przebieg istniejących już schorzeń, należy sięgać do źródła problemu i „gasić” stany zapalne za pomocą odpowiedniej diety.

Jak gotować zupę, aby zachowała swoje właściwości zdrowotne?

Sposób przygotowania ma kluczowe znaczenie dla skuteczności składników. Przykładowo, brokuły najlepiej dodawać pod koniec gotowania, ponieważ w wersji surowej lub lekko obgotowanej zawierają najwięcej cennego sulforafanu. Ważne jest również łączenie odpowiednich produktów (jak kurkuma z pieprzem), aby zmaksymalizować ich przyswajalność.

