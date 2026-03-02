Wysypiasz się, a wciąż czujesz rozbicie? To może być cichy stan zapalny. Ten koktajl działa od środka

Trudności w skupieniu uwagi, uczucie „rozbicia” nawet po dobrze przespanej nocy, wahania nastroju, kłopoty z utrzymaniem prawidłowej masy ciała, nawracające infekcje czy dolegliwości żołądkowo-jelitowe – te sygnały należą do najczęściej wymienianych objawów towarzyszących przewlekłemu stanowi zapalnemu. Stan ten rozwija się „po cichu” i przez długi czas może nie dawać jednoznacznych symptomów.

Bagatelizowanie problemu może jednak prowadzić do zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu oraz zwiększać ryzyko wystąpienia wielu chorób. Dobra wiadomość, jak zauważa dietetyczka Anna Jedrej, jest taka, że istnieją sposoby, by wspierać organizm w regulacji procesów zapalnych. W tym celu należy zadbać o regularną aktywność fizyczną, dobry, spokojny sen oraz redukcję stresu. Warto też włączyć do codziennego jadłospisu przeciwzapalny napój na bazie kilku prostych składników.

Jaki napój pomaga „gasić” stan zapalny?

Specjalistka radzi, by sięgnąć po smoothie, które łączy w sobie kilka znanych i lubianych produktów. Mowa między innymi o orzechach włoskich, borówkach, płatkach owsianych i bananie. „Ten koktajl to jeden z przykładów, jak prostymi składnikami można wspierać mikrobiom, odporność i równowagę zapalną” – podkreśla Anna Jedrej w opublikowanym materiale. Jednocześnie zwraca uwagę na jedną bardzo istotną kwestię – włączanie go do jadłospisu „od święta” nie przyniesie wymiernych efektów. Liczy się konsekwencja w działaniu.

Żywność przeciwzapalna działa wtedy, gdy jemy ją regularnie, w różnych formach i w kontekście całej diety – zaznacza ekspertka.

Wskazówka: Możesz użyć mleka, jogurtu naturalnego lub napoju roślinnego zamiast wody i jagody w zastępstwie borówek. Jeśli chcesz, by koktajl miał bardziej kremową konsystencję, namocz płatki przed wrzuceniem ich do blendera.

Rada: Do przygotowania tego napoju wykorzystaj zielone (niedojrzałe) banany i cynamon cejloński, a nie chiński.

Przepis: Koktajl przeciwzapalny Wspaniale smakuje i świetnie działa na organizm. Zrobisz go w kilka minut. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 585 Składniki 30 g płatków owsianych

150 g borówek

30 g orzechów włoskich

2 łyżeczki pyłku kwiatowego

1 mały banan

2 cm świeżego korzenia imbiru

2 łyżeczki miodu akacjowego

1 łyżeczka cynamonu

ok. 250–300 ml wody Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUmyj, obierz i pokrój banana na mniejsze kawałki. Łączenie składnikówPłatki owsiane, borówki, orzechy i banana wrzuć do blendera. Dodaj pyłek kwiatowy, miód, imbir i cynamon. Zalej wszystko wodą i zmiksuj na gładką masę. Jeśli koktajl wydaje ci się zbyt gęsty, możesz zwiększyć ilość płynu. Podawanie koktajluGotowy napój przelej do szklanki. Jeżeli chcesz, możesz go udekorować.

Jak koktajl przeciwzapalny działa na organizm?

Beta-glukany z płatków owsianych stabilizują stężenie glukozy we krwi, wspierają mikrobiom i pomagają modulować odpowiedź zapalną organizmu. Zielony banan dostarcza skrobi opornej, która odżywia bakterie produkujące maślan – kluczowy związek wzmacniający barierę jelitową i wyciszający sygnały zapalne. Borówki są źródłem silnych przeciwutleniaczy ograniczających stres oksydacyjny i hamujących nadmierną produkcję cytokin prozapalnych. Z kolei orzechy włoskie – dzięki polifenolom i kwasom omega-3 – utrzymują równowagę między procesami pro- i przeciwzapalnymi. Natomiast imbir działa bezpośrednio na mediatory zapalne, a jednocześnie korzystnie wpływa na metabolizm i kondycję jelit. Wiele cennych właściwości mają również pozostałe składniki koktajlu:

cynamon – pomaga regulować poziom glukozy i sprzyja korzystnym zmianom w mikrobiocie, co dodatkowo ogranicza stan zapalny o podłożu metabolicznym,

pyłek kwiatowy – zawiera enzymy, mikroelementy oraz flawonoidy, które wzmacniają mechanizmy obronne organizmu i ułatwiają regenerację tkanek,

miód akacjowy – łagodzi stany zapalne w układzie oddechowym i gardle, działa ochronnie na błony śluzowe.

Czytaj też:

Napakowane żelazem bardziej niż natka pietruszki. Garść dziennie wspiera energię i odpornośćCzytaj też:

Jedna szklanka dziennie i ciśnienie spada w kilka godzin. Ten sok ma potwierdzoną skuteczność