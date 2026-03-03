Robię jajecznicę zupełnie inaczej. Nie dodaję ani masła, ani mleka

Jajecznica jest jednym z najprostszym, a zarazem najsmaczniejszych dań, jakie można przygotować na śniadanie. Robi się ją w kilka minut, a syci na długo. Jajka dostarczają pełnowartościowego białka, witamin oraz energii na dobry początek dnia. Co więcej, to danie można łatwo urozmaicić, dodając do niego na przykład szczypiorek, pomidory, szynkę czy ser. Ale nie tylko. Jeden produkt sprawi, że będzie jeszcze smaczniejsza, ale też lepiej zadziała na organizm.

Sposób na kremową jajecznicę

Wiele osób, by jajecznica była jeszcze smaczniejsza i bardziej kremowa, dodaje odrobiny masła lub mleka. Ja korzystam z jeszcze innego i o niebo lepszego patentu. Mieszam jajka z serkiem wiejskim. W ten sposób jajecznica staje się jeszcze delikatniejsza i aksamitna w smaku, ale też bardziej puszysta. Jednocześnie jest mniej „ciężka” niż ta przygotowana z masłem.

Przepis: Jajecznica z serkiem wiejskim Ta jajecznica smakuje o niebo lepiej od klasycznej, koniecznie jej spróbuj. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 343 Składniki 3 jajka

2–3 łyżki serka wiejskiego

sól i pieprz do smaku opcjonalnie: szczypiorek, pomidor, szynka lub starty ser Sposób przygotowania Łączenie składnikówWbij jajka do miski. Dodaj 2–3 łyżki serka wiejskiego. Dokładnie wymieszaj, aż powstanie jednolita, kremowa masa. Dodaj szczyptę soli i pieprzu. Smażenie jajecznicyRozgrzej patelnię na średnim ogniu (bez dużej ilości tłuszczu). Wlej masę jajeczną. Gdy jajka zaczną się ścinać, mieszaj je delikatnie łopatką, aby były puszyste i aksamitne.

Na 2–3 jajka używam zazwyczaj 2–3 łyżki serka wiejskiego. Jeśli robisz większą porcję – daj proporcjonalnie więcej. Pamiętaj jednak, że serek nie powinien dominować smaku jajek. Serek najlepiej wymieszać z jajkami przed smażeniem. Dzięki temu powstanie jednolita, kremowa masa.

Jakie właściwości ma serek wiejski?

Serek wiejski to produkt, który powinien się znaleźć w lodówce każdego z nas. Przede wszystkim jest to świetne źródło białka, które jest niezbędne do budowy mięśni oraz zapewnia długotrwałe uczucie sytości. Dodatkowo jest on bogaty w wapń, który z kolei pomaga utrzymać zdrowie kości i zębów. Jest też bogaty w witaminy z grupy B, które odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.

Możesz dodać go do jajecznicy lub innych dań, ale też jeść "solo", ponieważ stanowi wartościową, a przy tym niskokaloryczną przekąskę. Będzie więc idealny między innymi dla osób na diecie. Zobacz też, jaki serek wiejski to najlepszy wybór zdaniem dietetyczki.

Czytaj też:

Żółte czy zielone banany lepsze na odchudzanie? Jeden rodzaj to „bomba cukrowa”Czytaj też:

Wyjmij jajka z drzwi lodówki. Większość Polaków popełnia ten błąd codziennie