Nie kupuję już kremu czekoladowego. Wystarczą 2 składniki i chwila mieszania
Nie kupuję już kremu czekoladowego. Wystarczą 2 składniki i chwila mieszania

Dodano: 
Krem czekoladowy
Krem czekoladowy Źródło: Pexels / Nano Erdozain
Masz ochotę na słodkie „co nieco”? Zamiast biec do sklepu, zrób domowy krem czekoladowy. To tylko dwa składniki, a efekt zachwyca. Żadne gotowe przekąski nie mogą się z nim równać.

Sklepowe kremy czekoladowe kuszą kolorowymi opakowaniami i obietnicą wspaniałego smaku. Niestety ich skład często pozostawia wiele do życzenia. Zwykle kryją w masę cukru i sporo zbędnych dodatków, które nie służą zdrowiu. Tymczasem w domu można przygotować o niebo smaczniejszą i zdrowszą przekąskę. Nie trzeba przy tym posiadać żadnych specjalnych umiejętności kulinarnych ani sprzętów. Gdy raz go spróbujesz, nie zerkniesz więcej na żadne wysokoprzetworzone przekąski.

Jak zrobić domowy krem czekoladowy z 2 składników?

W sieci można znaleźć wiele różnego rodzaju przepisów na domowy krem czekoladowy. Jedne bazują na awokado, drugie – ciecierzycy, a jeszcze uwzględniają serek mascarpone i śmietankę. Ta receptura jest jednak inna, bo wykorzystuje kawę. Wystarczy, że połączysz rozpuszczoną gorzką czekoladę z mocnym, aromatycznym espresso, a otrzymasz wyśmienitą i zdrową przekąskę.

Wskazówka: Do przygotowania kremu najlepiej wykorzystać gorzką czekoladę bez dodatku cukru o wysokiej zawartości kakao (minimum 70 procent).

Rada: Pamiętaj, że krem musi spędzić minimum 2-3 godziny w lodówce. Dzięki temu stężeje i zyska konsystencję idealną do smarowania. Tak przygotowana przekąska świetnie sprawdzi się jako pasta do pieczywa, a także „farsz” do naleśników czy gofrów.

Przepis: Domowy krem czekoladowy z 2 składników

Świetnie smakuje i dostarcza wielu wartości odżywczych.

Kategoria
Dodatek
Rodzaj kuchni
Tradycyjna
Czas przygotowania
2 godz. 10 min.
Liczba porcji
9
Liczba kalorii
135 w każdej porcji

Składniki

  • 200 g gorzkiej czekolady
  • 70 ml espresso

Sposób przygotowania

  1. Szykowanie składnikówCzekoladę połam na kawałki i rozpuść w kąpieli wodnej.
  2. Łączenie składnikówDo rozpuszczonej czekolady dodawaj ciepłe espresso po łyżce, cały czas mieszając. Gdy masa będzie gładka i błyszcząca, możesz ją krótko zblendować.
  3. Chłodzenie kremuPrzelej masę do odrębnego naczynia i wstaw do lodówki na minimum 2-3 godziny. Po wyjęciu z lodówki odczekaj 5–10 minut. Wtedy krem będzie idealny do smarowania.

Krem czekoladowy z kawą a zdrowie

Ten domowy krem czekoladowy prostszy skład niż wiele jego sklepowych odpowiedników. Poza tym dostarcza organizmowi wielu cennych składników odżywczych. Gorzka czekolada i kawa są źródłem polifenoli, związków, które spowalniają procesy starzenia i chronią organizm przed stresem oksydacyjnym. Mogą też odegrać ważną rolę w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Warto jednak pamiętać, że przekąska – choć zdrowa – jest też dość kaloryczna. Dlatego należy sięgać po nią z umiarem. Spożywanie jej w zbyt dużych ilościach zwiększa ryzyko przybierania na wadze.

Opracowała:
Źródło: Odżywianie WPROST.pl