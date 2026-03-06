Niski poziom żelaza? Ten zielony przysmak z kuchni może realnie pomóc

Długotrwale niski poziom żelaza może prowadzić do poważnych konsekwencji dla całego organizmu. Ten pierwiastek odgrywa kluczową rolę w produkcji hemoglobiny, która odpowiada za transport tlenu do tkanek. Gdy jego zapasy się wyczerpują, komórki zaczynają otrzymywać mniej tlenu, co zwiększa ryzyko wystąpienia niedokrwistości. Objawia się ona przewlekłym zmęczeniem, osłabieniem, zawrotami głowy czy trudnościami z koncentracją.

Niski poziom żelaza i ferrytyny wpływa też negatywnie na kondycję włosów, skóry i paznokci. W dłuższej perspektywie osłabia odporność i pogarsza funkcjonowanie układu nerwowego. Dietetyczka Anna Reguła pokazała jednak, jak temu zapobiegać. Radzi, by włączyć do jadłospisu pewien przysmak. Wygląda niepozornie, ale jest bogaty w żelazo. Ma też wiele innych cennych wartości odżywczych.

Jak podnieść poziom żelaza i ferrytyny?

Dietetyczka Anna Reguła poleca prosty dodatek, który można zrobić w kilka minut. To zielone pesto z natki pietruszki i pestek dyni – produktów naturalnie bogatych w żelazo. Taka kombinacja dostarcza też białka i zdrowych tłuszczów, dzięki czemu syci na długo i pomaga ograniczyć podjadanie między posiłkami. W przepisie nieprzypadkowo pojawia się również cytryna. Zawarta w niej witamina C poprawia wchłanianie żelaza roślinnego, czyli niehemowego. Dzięki temu organizm może wykorzystać go znacznie więcej. Jedna porcja pesto dostarcza ponad 5 mg żelaza, dlatego dietetyczka nazywa je prostym, kuchennym sposobem na wsparcie poziomu ferrytyny.

Przepis: Pesto na podniesienie poziomu żelaza Zrobisz je w kilka minut. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 5 Liczba kalorii 101 w każdej porcji Składniki 1 pęczek natki pietruszki

25 g pestek dyni

1 ząbek czosnku

60 ml oliwy z oliwek

1 łyżka soku z cytryny

sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUmyj pietruszkę. Łączenie składnikówWrzuć pietruszkę do blendera razem z pozostałymi składnikami i zmiksuj na gładką masę.

Jak wykorzystać pesto z pietruszki w kuchni?

Pesto z pietruszki to jeden z tych dodatków, które potrafią w kilka sekund odmienić smak prostych potraw. Najczęściej wykorzystuje się je podobnie jak klasyczne pesto bazyliowe – jako sos do makaronu, dodatek do kanapek, grzanek czy tortilli. Świetnie sprawdza się także w roli zielonej „bazy” do sałatek, marynat do pieczonych warzyw lub aromatycznego dodatku do pieczonej ryby i kurczaka. Wystarczy łyżka pesto, by podkręcić smak młodych ziemniaków, kaszy czy jajek na twardo. Coraz więcej osób dodaje je również do zup kremów – na przykład z brokułów, cukinii czy groszku.

