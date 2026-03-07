Na Dzień Kobiet robię ten deser zamiast ciasta. Wygląda jak z najlepszej cukierni

Już za kilka dni Dzień Kobiet. Żeby pokazać bliskiej kobiecie, że jest dla nas ważna, można z tej okazji kupić jej kwiaty, zrobić prezent lub zabrać do ulubionej restauracji. Propozycji jest jednak znacznie więcej, a jedną z nich jest przyrządzenie pysznego deseru dla takiej wyjątkowej kobiety.

Pyszny i prosty deser na Dzień Kobiet

Większość z nas nie ma czasu, by spędzić kilka godzin w kuchni. Warto więc wybierać proste przepisy na pyszne, a przy tym efektowne przysmaki. Właśnie taka jest receptura na panna cottę pomarańczową. Wygląda naprawdę pięknie, a do tego genialnie smakuje. Ten lekki i elegancki deser przyrządza się z delikatnej kremowej bazy zrobionej ze śmietanki oraz cytrusowego musu. Całość wspaniale się ze sobą komponuje.

Przepis: Pomarańczowa panna cotta Ten deser smakuje naprawdę obłędnie. Koniecznie spróbuj go przygotować Kategoria Deser Rodzaj kuchni Włoska Czas przygotowania 5 godz. 30 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 587 w każdej porcji Składniki Warstwa biała (śmietankowa): 500 ml śmietanki 30% lub 36%

4 łyżki cukru pudru

1 laska wanilii (lub łyżeczka ekstraktu)

2 łyżeczki żelatyny + 2 łyżki zimnej wody Warstwa pomarańczowa (galaretka): 250 ml świeżo wyciśniętego soku z pomarańczy (ok. 2-3 owoce)

1 łyżeczka żelatyny + 1 łyżka zimnej wody

1 łyżka cukru (opcjonalnie, jeśli pomarańcze są kwaśne)

Plasterki pomarańczy do dekoracji Sposób przygotowania Przygotowanie bazy śmietankowejŻelatynę zalej zimną wodą i odstaw na 5-10 minut do napęcznienia. W garnuszku podgrzej śmietankę z cukrem i wanilią. Podgrzewaj na małym ogniu, aż będzie gorąca, ale nie doprowadzaj do wrzenia. Zdejmij garnuszek z ognia, dodaj napęczniałą żelatynę i mieszaj energicznie, aż całkowicie się rozpuści. Przestudź masę, a następnie rozlej do szklanek (zostawiając ok. 1,5–2 cm wolnego miejsca od góry). Wstaw do lodówki na minimum 3 godziny, aż masa stężeje. Robienie galaretki pomarańczowejŻelatynę namocz w łyżce wody. Odlej 1/4 szklanki soku pomarańczowego i mocno go podgrzej. Rozpuść w nim namoczoną żelatynę. Wymieszaj z resztą zimnego soku (dzięki temu galaretka szybciej wystygnie). Dekoracja i chłodzenieGdy biała warstwa w szklankach jest już sztywna, delikatnie wylej na nią cienką warstwę soku z żelatyną. Na wierzchu połóż cienki plasterek pomarańczy (tak jak na zdjęciu). Wstaw do lodówki na kolejne 2 godziny.

Aby panna cotta była idealnie gładka, przed rozlewaniem białej masy do szklanek możesz ją przelać przez gęste sitko. W ten sposób usuniesz ewentualne pęcherzyki powietrza lub nie do końca rozpuszczoną żelatynę. Najczęstszym błędem podczas przygotowania tego deseru jest dodanie zbyt dużej ilości żelatyny – panna cotta nie powinna być twarda, tylko delikatna. Jeśli masz czas – wstaw deser do lodówki na całą noc, wtedy efekt będzie najlepszy.

Jeśli wyciskasz sok własnoręcznie, koniecznie przelej go przez bardzo gęste sitko lub gazę. W przeciwnym razie miąższ sprawi, że góra będzie mętna.

Inne pomysły na szybkie desery na Dzień Kobiet

Jednym z najprostszych deserów są owoce w czekoladzie. Wystarczy rozpuścić gorzką lub mleczną czekoladę, zanurzyć w niej truskawki, maliny, kawałki bananów, kiwi czy ananasa i odstawić je na kilka minut do lodówki. Żeby taki deser wyglądał bardziej efektownie, możesz go posypać jeszcze wiórkami kokosowymi. Zrób to jednak, zanim czekolada zastygnie.

Świetnym pomysłem jest też zrobienie warstwowego deseru w szklance. Do przygotowania potrzebujesz jogurtu naturalnego lub greckiego, świeżych owoców oraz granoli lub pokruszonych ciastek. Możesz przyrządzić też lekką karpatkę na Dzień Kobiet.

