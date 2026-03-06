O niebo lepszy niż klasyczny sernik. Wielkanocny hit, który zachwyca lekkością

Najpopularniejszym ciastem przygotowywanym na Wielkanoc jest mazurek. I choć to właśnie on króluje w różnych wariantach wtedy, to wiele pań domu piecze też inne smakołyki. Na polskich stołach pojawia się szarlotka, makowiec, ale też sernik. W przypadku tego ostatniego wypieku ja przez ostatnie lata nieco eksperymentuję i szczególnie zachwyciła mnie wersja cytrynowa.
Przepis na sernik cytrynowy na Wielkanoc
Choć tradycyjnie zrobiony sernik jest naprawdę pyszny, to okazuje się, że można „wyczarować” coś jeszcze lepszego. Chodzi o sernik o smaku cytrynowym. W ten sposób otrzymasz lekki i orzeźwiający deser. Ja przygotowuję go na spodzie z herbatników. Wierzch można udekorować lukrem cytrynowym albo świeżymi owocami lub po prostu posypać cukrem pudrem. Sernik cytrynowy można udekorować też delikatnymi jadalnymi kwiatami, które dodają mu elegancji i podkreślają świeży, wiosenny charakter.
Przepis: Sernik cytrynowy
Ten sernik dla mnie jest o niebo lepszy niż klasyczny.
- Kategoria
- Deser
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 1 godz. 30 min.
- Liczba porcji
- 10
- Liczba kalorii
- 695 w każdej porcji
Składniki
Spód:
- 100 g krakersów lub herbatników
- 40 g masła (można zastąpić olejem kokosowym)
Masa serowa:
- 1 kg mielonego twarogu
- 10 jajek (rozmiar S lub M)
- 250 g masła
- 250 g drobnego cukru lub cukru pudru
- 3 łyżki mąki pszennej lub ziemniaczanej
- 1 łyżka cukru wanilinowego lub 2 łyżeczki ekstraktu waniliowego
- skórka z 1 cytryny
- 2 łyżki soku z cytryny
Do dekoracji:
- cukier puder
- plasterki cytryny
Sposób przygotowania
- Przygotowanie formyFormę o średnicy ok. 26 cm wysmaruj masłem.
- Robienie spodu ciastaKrakersy lub herbatniki zmiksuj z masłem. Masę wyłóż na dno formy i dokładnie dociśnij. Wstaw formę do lodówki, aby spód się schłodził.
- Przyrządzenie masy serowejOddziel białka od żółtek. Masło ubij mikserem przez około 5 minut, aż stanie się puszyste. Dodawaj stopniowo żółtka, na przemian z cukrem, cały czas miksując. Do masy dodaj twaróg oraz mąkę i dokładnie wymieszaj. Dodaj cukier wanilinowy, sok z cytryny i startą skórkę cytrynową. Białka ubij na sztywną pianę i delikatnie wmieszaj do masy serowej.
- Pieczenie ciastaPiekarnik nagrzej do 180°C (góra–dół). Masę serową wylej na przygotowany spód. Na dnie piekarnika ustaw małą blaszkę z wrzącą wodą. Piecz sernik przez około 60 minut.
O czym pamiętać?
Żeby to ciasto wyszło naprawdę pyszne, musisz przestrzegać kilku ważnych zasad. Wszystkie składniki wyjmij z lodówki co najmniej 1–2 godziny wcześniej – masa będzie wtedy gładsza i lepiej się połączy. Pianę z białek wmieszaj delikatnie szpatułką, nie mikserem. dzięki temu sernik będzie bardziej puszysty. Dla mocniejszego cytrynowego aromatu możesz dodać kilka kropli naturalnego olejku cytrynowego.
Dobrze jest wstawić do piekarnika naczynie z gorącą wodą. Jest to patent mojej babci na to, żeby sernik nie pękał. Bardzo ważne jest też, żeby nie otwierać drzwiczek piekarnika w trakcie pieczenia, w przeciwnym razie sernik może opaść i nie będzie się już prezentować tak apetycznie. Pamiętaj też, że sernik powinien stygnąć powoli. Najpierw w zamkniętym piekarniku, potem przy lekko uchylonych drzwiczkach. Cytrynę przed starciem skórki dokładnie umyj i sparz wrzątkiem. Jeżeli nie masz czasu, to koniecznie skorzystaj z przepisu na sernik z 4 składników, który zrobisz w 10 minut.
Czytaj też:
Ta herbata wspiera serce i koncentrację. Wystarczy łyżeczka dziennieCzytaj też:
Wszyscy jedzą te tłuszcze i myślą, że są zdrowe. Dietetyczka ostrzega przed jednym szczegółem