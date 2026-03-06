O niebo lepszy niż klasyczny sernik. Wielkanocny hit, który zachwyca lekkością

Najpopularniejszym ciastem przygotowywanym na Wielkanoc jest mazurek. I choć to właśnie on króluje w różnych wariantach wtedy, to wiele pań domu piecze też inne smakołyki. Na polskich stołach pojawia się szarlotka, makowiec, ale też sernik. W przypadku tego ostatniego wypieku ja przez ostatnie lata nieco eksperymentuję i szczególnie zachwyciła mnie wersja cytrynowa.

Przepis na sernik cytrynowy na Wielkanoc

Choć tradycyjnie zrobiony sernik jest naprawdę pyszny, to okazuje się, że można „wyczarować” coś jeszcze lepszego. Chodzi o sernik o smaku cytrynowym. W ten sposób otrzymasz lekki i orzeźwiający deser. Ja przygotowuję go na spodzie z herbatników. Wierzch można udekorować lukrem cytrynowym albo świeżymi owocami lub po prostu posypać cukrem pudrem. Sernik cytrynowy można udekorować też delikatnymi jadalnymi kwiatami, które dodają mu elegancji i podkreślają świeży, wiosenny charakter.

Spód: 100 g krakersów lub herbatników

40 g masła (można zastąpić olejem kokosowym) Masa serowa: 1 kg mielonego twarogu

10 jajek (rozmiar S lub M)

250 g masła

250 g drobnego cukru lub cukru pudru

3 łyżki mąki pszennej lub ziemniaczanej

1 łyżka cukru wanilinowego lub 2 łyżeczki ekstraktu waniliowego

skórka z 1 cytryny

2 łyżki soku z cytryny Do dekoracji: cukier puder

plasterki cytryny Sposób przygotowania Przygotowanie formyFormę o średnicy ok. 26 cm wysmaruj masłem. Robienie spodu ciastaKrakersy lub herbatniki zmiksuj z masłem. Masę wyłóż na dno formy i dokładnie dociśnij. Wstaw formę do lodówki, aby spód się schłodził. Przyrządzenie masy serowejOddziel białka od żółtek. Masło ubij mikserem przez około 5 minut, aż stanie się puszyste. Dodawaj stopniowo żółtka, na przemian z cukrem, cały czas miksując. Do masy dodaj twaróg oraz mąkę i dokładnie wymieszaj. Dodaj cukier wanilinowy, sok z cytryny i startą skórkę cytrynową. Białka ubij na sztywną pianę i delikatnie wmieszaj do masy serowej. Pieczenie ciastaPiekarnik nagrzej do 180°C (góra–dół). Masę serową wylej na przygotowany spód. Na dnie piekarnika ustaw małą blaszkę z wrzącą wodą. Piecz sernik przez około 60 minut.

O czym pamiętać?

Żeby to ciasto wyszło naprawdę pyszne, musisz przestrzegać kilku ważnych zasad. Wszystkie składniki wyjmij z lodówki co najmniej 1–2 godziny wcześniej – masa będzie wtedy gładsza i lepiej się połączy. Pianę z białek wmieszaj delikatnie szpatułką, nie mikserem. dzięki temu sernik będzie bardziej puszysty. Dla mocniejszego cytrynowego aromatu możesz dodać kilka kropli naturalnego olejku cytrynowego.

Dobrze jest wstawić do piekarnika naczynie z gorącą wodą. Jest to patent mojej babci na to, żeby sernik nie pękał. Bardzo ważne jest też, żeby nie otwierać drzwiczek piekarnika w trakcie pieczenia, w przeciwnym razie sernik może opaść i nie będzie się już prezentować tak apetycznie. Pamiętaj też, że sernik powinien stygnąć powoli. Najpierw w zamkniętym piekarniku, potem przy lekko uchylonych drzwiczkach. Cytrynę przed starciem skórki dokładnie umyj i sparz wrzątkiem. Jeżeli nie masz czasu, to koniecznie skorzystaj z przepisu na sernik z 4 składników, który zrobisz w 10 minut.

