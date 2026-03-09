Do ziemniaków dodaję 2 łyżki zamiast mąki. Różnicę w plackach czuć po pierwszym kęsie

Tradycyjne placki ziemniaczane stanowią połączenie warzyw, mąki i jajek. To „trio” zapewnia im świetną strukturę, ale jednocześnie sprawia, że mają wysoki indeks glikemiczny. Powodują więc często gwałtowny wzrost stężenia glukozy we krwi i uczucie ciężkości po posiłku. Wystarczy jednak niewielka zmiana w klasycznym przepisie, by efekt był zupełnie inny. Gdy spróbujesz przysmaków w tej wersji, inne pójdą w odstawkę.

Co dodać do placków ziemniaczanych, by były zdrowsze?

Sekret zdrowszej wersji placków ziemniaczanych tkwi w dwóch składnikach. Są dobrze znane i często goszczą w polskiej kuchni, ale zwykle znajdujemy dla innych zgoła inne zastosowanie. Chodzi o otręby i twaróg. Oba produkty wspierają pracę układu pokarmowego. Pierwszy jest jednym z najbogatszych źródeł błonnika w codziennej diecie (nawet 40 g w 100 gramach). Z kolei ser to spora „dawka” wartościowego i łatwo przyswajalnego białka. Stugramowa porcja dostarcza 18-20 g protein. Wymienione związki wspomagają perystaltykę jelit. Jednocześnie pośrednio spowalniają wchłanianie węglowodanów, dzięki czemu poziom glukozy we krwi po posiłku rośnie wolniej. W praktyce oznacza to dłuższe uczucie sytości i mniejszą ochotę na podjadanie, a co za tym idzie łatwiejszą kontrolę masy ciała.

Wskazówka: Placki najlepiej smakują na ciepło. Można podać je z jogurtem naturalnym, kefirem, śmietaną lub lekką surówką z warzyw. Sprawdzi się też sos jogurtowo-czosnkowy albo twarożek z ziołami.

Twaróg i otręby w plackach ziemniaczanych – dlaczego to dobry pomysł?

Otręby działają jak naturalny „regulator” wilgoci. Pochłaniają ją, dzięki czemu doskonale zastępują mąkę. Sprawiają, że struktura masy jest zwarta, a placki nie rozpadają się podczas obróbki termicznej. Z kolei twaróg pełni nieco inną funkcję. Nadaje przysmakom delikatną, kremową konsystencję. W efekcie po usmażeniu mają chrupiące brzegi, ale pozostają miękkie i soczyste w środku.

Przepis: Placki ziemniaczane z twarogiem i otrębami Sycą na długo i nie potrzebują mąki Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 12 Liczba kalorii 70 w każdej porcji Składniki 500 g ziemniaków

100 g półtłustego twarogu

2 łyżki otrębów pszennych lub owsianych

1 jajko

1 mała cebula

sól i świeżo mielony pieprz do smaku Dodatkowo: 1–2 łyżki mąki pszennej (opcjonalnie, tylko jeśli masa będzie zbyt rzadka)

tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie warzywObierz ziemniaki i zetrzyj je na drobnych oczkach tarki. Odciśnij je dokładnie z nadmiaru soku. Dodaj drobno posiekaną lub startą cebulę. Łączenie składnikówDo warzyw dodaj jajko, otręby oraz rozdrobniony widelcem twaróg. Dopraw solą i pieprzem. Dokładnie wymieszaj wszystkie składniki. Odstaw masę na około 5 minut, aby otręby wchłonęły część wilgoci z ziemniaków. Jeśli masa nadal będzie zbyt rzadka, dodaj 1–2 łyżki mąki. Smażenie plackówNa patelni rozgrzej cienką warstwę oleju. Nakładaj porcje masy łyżką i lekko spłaszczaj. Smaż na średnim ogniu około 3–4 minuty z każdej strony, aż placki będą złociste i chrupiące. Gotowe placki przełóż na talerz wyłożony ręcznikiem papierowym, aby pozbyć się nadmiaru tłuszczu.

