Nie tylko majonez. Te 3 farsze od dietetyczki zmieniają jajka na Wielkanoc

Dominika Hatala podzieliła się w mediach społecznościowych swoimi pomysłami na faszerowane jajka wielkanocne. To świetna „ściągawka” dla niezdecydowanych, a także tych, którzy chcą coś zmienić w swojej kulinarnej rutynie i trochę poeksperymentować. Dietetyczka stworzyła trzy różne nadzienia na bazie znanych i lubianych składników. Większość z nich z pewnością masz już w swojej kuchni. Zobacz, jak je połączyć, by stworzyć pyszną, a zarazem zdrową przekąskę na świąteczny stół.

Czym nafaszerować jajka na wielkanocny stół?

Pierwsza propozycja ekspertki to połączenie ugotowanych żółtek, pieczonych buraków i fety. Warzywa dostarczają organizmowi cennych azotanów. Związki te przekształcają się w tlenek azotu, który wspiera prawidłową pracę naczyń krwionośnych i pomaga regulować ciśnienie tętnicze. Buraki zawierają również błonnik, foliany oraz przeciwutleniacze, między innymi betalainy. Z kolei ser jest źródłem wartościowego białka. Przedstawiony farsz syci na długo i usprawnia pracę jelit.

Przepis: Różowy farsz do jajek Jest smaczny i zdrowy zarazem. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 34 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 277 w każdej porcji Składniki 2 jajka

25 g buraka

25 g sera feta Opcjonalnie: 5 g orzechów pistacjowych Dodatkowo: 5 -10 ml oliwy Sposób przygotowania Szykowanie składnikówBuraka obierz, pokrój na mniejsze kawałki, skrop odrobiną oliwy i piecz około 30 minut w piekarniku nagrzanym do 180°C, aż zmięknie. Następnie odstaw do ostudzenia. Jajka ugotuj na twardo (ok. 8–9 minut), ostudź i obierz ze skorupek. Przekrój jajka na pół i delikatnie wyjmij żółtka. . Łączenie składnikówDo blendera przełóż żółtka, upieczonego buraka oraz ser feta. Zmiksuj na gładką, kremową pastę. Faszerowanie jajekGotowym farszem wypełnij połówki białek. Na wierzchu ułóż pokrojone oliwki i posyp posiekanymi orzechami pistacjowymi (opcjonalnie).

Specjalistka poleca także nadzienie na bazie żółtek, wędzonego łososia i serka kanapkowego. Ryby stanowią dobre źródło witaminy D oraz kwasów tłuszczowych omega-3. Pomagają obniżać poziom „złego” cholesterolu (LDL), wspierają elastyczność naczyń krwionośnych i zmniejszają ryzyko powstawania tak zwanych blaszek miażdżycowych, które odrywają istotną rolę w rozwoju miażdżycy. Spożywanie ryb, w tym łososia, usprawnia też funkcjonowanie poznawcze, między innymi pamięć i koncentrację. Zmniejszają też stany zapalne tkanek.

Przepis: Farsz do jajek z łososiem Świetnie smakuje i dostarcza wielu wartości odżywczych. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 243 w każdej porcji Składniki 2 jajka

30 g łososia wędzonego

50 g serka śmietankowego

6 g soku z cytryny (ok. 1 łyżeczka)

sól i pieprz do smaku

świeży koperek Sposób przygotowania Szykowanie składnikówJajka ugotuj na twardo (ok. 8–9 minut), następnie ostudź w zimnej wodzie i obierz ze skorupek. Przekrój jajka wzdłuż na pół i delikatnie wyjmij żółtka. Łączenie składnikówW misce rozgnieć żółtka i połącz je z serkiem śmietankowym. Dodaj sok z cytryny, szczyptę soli, pieprz oraz drobno posiekany koperek. Całość dokładnie wymieszaj na kremowy farsz. Faszerowanie jajekGotową masą napełnij połówki białek.

Inny pomysł na farsz do jajek

Ostatnia propozycja Dominiki Hatali to tak zwany zielony farsz. Jego głównym „bohaterem” jest awokado. To źródło zdrowych tłuszczów, które wspierają pracę serca i pomagają utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu we krwi. Owoc ten dostarcza również sporo błonnika pokarmowego, dzięki czemu sprzyja uczuciu sytości i wspomaga prawidłową pracę układu trawiennego.

Co więcej, awokado zawiera mnóstwo cennych witamin i składników mineralnych. Znajdziemy w nim m.in. potas, witaminę E, witaminy z grupy B oraz przeciwutleniacze. Antyoksydanty spowalniają procesy starzenia, neutralizują wolne rodniki i odgrywają istotną rolę w profilaktyce chorób cywilizacyjnych (miażdżycy, cukrzycy typu drugiego, otyłości itp.).

Przepis: Zielony farsz do jajek Świetnie wygląda i jeszcze lepiej smakuje Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 306 w każdej porcji Składniki 2 jajka

ok. 70 g dojrzałego awokado

6 g soku z limonki (ok. 1 łyżeczka)

świeża kolendra

sól do smaku

pieprz do smaku

szczypta czosnku granulowanego

płatki chili (opcjonalnie) Sposób przygotowania Szykowanie składnikówJajka ugotuj na twardo (ok. 8–9 minut od momentu zagotowania wody). Następnie ostudź je w zimnej wodzie i obierz ze skorupek. Przekrój jajka wzdłuż na pół i delikatnie wyjmij żółtka. Łączenie składnikówW misce rozgnieć awokado widelcem. Dodaj żółtka, sok z limonki, sól, pieprz oraz czosnek granulowany. Całość dokładnie wymieszaj na gładką pastę. Faszerowanie jajekGotowym farszem napełnij połówki białek. Na wierzchu posyp drobno posiekaną świeżą kolendrą i – jeśli lubisz lekko pikantny smak – odrobiną płatków chili.

