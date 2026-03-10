Dodaj 4 łyżki do mielonych. Będą soczyste i delikatne jak nigdy

Kotlety mielone są jednym z najbardziej klasycznych, polskich dań. Dla wielu osób to prawdziwy smak dzieciństwa. Babcia albo mama robiły tę potrawę „najlepiej na świecie”. Zapach smażonych kotletów unoszący się w kuchni często przywołuje wspomnienia rodzinnych obiadów. To proste danie od lat kojarzy się właśnie z domem. I choć zrobienie kotletów mielonych jest naprawdę proste, to okazuje się, że jedna mała zmiana wystarczy, by wyszły jeszcze smaczniejsze niż zwykle.

Dodaj ten składnik do kotletów mielonych

Chodzi o dodanie ugotowanej kaszy. Jest to ciekawa i bardzo smaczna odmiana tej klasycznej potrawy. Wystarczy dodać do masy mięsnej około cztery łyżki ugotowanej kaszy, aby kotlety stały się jeszcze bardziej soczyste i delikatne. Kasza świetnie wiąże składniki, a do tego sprawia, że całość ma przyjemną, lekką strukturę.

Przepis: Kotlety mielone z kaszą Te kotlety smakują znacznie lepiej od klasycznych. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 35 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 214 w każdej porcji Składniki 500 g mięsa mielonego (najlepiej mieszanka wieprzowo-wołowa)

1 mała kajzerka

ok. 1/3 szklanki mleka lub bulionu

1 jajko

4 łyżki ugotowanej kaszy (np. jęczmiennej lub gryczanej)

1 mała cebula

1–2 łyżki wody gazowanej (opcjonalnie)

sól i pieprz do smaku

bułka tarta do obtoczenia

olej lub smalec do smażenia Sposób przygotowania Namaczanie bułkiKajzerkę zalej mlekiem lub bulionem na kilka minut, aż zmięknie. Następnie dokładnie ją odciśnij. Przygotowanie cebulkiDrobno posiekaj (możesz ją lekko podsmażyć, wtedy będzie łagodniejsza w smaku). Mieszanie składnikówW misce wymieszaj mięso mielone, jajko, odciśniętą bułkę, cebulę i ugotowaną kaszę. Dopraw solą i pieprzem. Dodaj też wodę gazowaną. Formowanie kotletówUformuj owalne kotlety i obtocz je w bułce tartej. Smażenie kotletówNa patelni rozgrzej olej i smaż kotlety na średnim ogniu ok. 4–5 minut z każdej strony, aż będą złociste i dobrze wysmażone.

Dodatkowo takie kotlety są lżejsze dla żołądka, ponieważ zawierają mniej mięsa. Jednocześnie nadal zachowują swój domowy charakter i znakomicie smakują. Co więcej, dodatek ten sprawia, że kotlety stają się nieco bardziej soczyste. Kasza wchłania część soków z mięsa podczas smażenia i zatrzymuje wilgoć w środku.

Jak zrobić pyszne kotlety? Rady

Podstawą naprawdę smacznych kotletów mielonych jest wybór odpowiedniego mięsa. Tłuszcz jest nośnikiem smaku, więc nie warto sięgać po bardzo chude mięso. Idealnym miksem jest łopatka wieprzowa wymieszana z wołowiną. Dzięki temu kotlety wyjdą soczyste, aromatyczne i nie będą wysychać podczas smażenia.

Sekretem puszystych kotletów mielonych jest także jeszcze jeden składnik. Zamiast dodawać bułkę tartą, namocz kajzerkę w mleku lub bulionie, a potem bardzo dokładnie ją odciśnij. Ciekawym trikiem jest też dodanie do masy mięsnej odrobiny gazowanej wody. W ten sposób struktura kotletów będzie lżejsza. Jeśli masz ochotę na kulinarne eksperymenty, to koniecznie spróbuj zrobić też kotlety mielone z warzywami.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o kotlety mielone

Co dodać do mielonych, żeby były bardziej soczyste i miękkie?

Sekretem wyjątkowej soczystości jest dodanie do masy mięsnej 3 łyżek ugotowanej kaszy. Kasza zatrzymuje wilgoć wewnątrz kotleta, zapobiegając jego wysychaniu podczas smażenia. Dodatkowo warto dodać bułkę kajzerkę namoczoną w mleku lub bulionie oraz odrobinę wody gazowanej, która napowietrzy masę i nada jej lekkości.

Jakie mięso na kotlety mielone jest najlepsze?

Najlepiej unikać bardzo chudych kawałków, ponieważ tłuszcz jest kluczowym nośnikiem smaku. Idealnym wyborem jest mieszanka wieprzowej łopatki oraz wołowiny. Takie połączenie sprawia, że danie jest aromatyczne i zachowuje odpowiednią strukturę.

Dlaczego warto dodać kaszę do kotletów mielonych?

Dodatek ugotowanej kaszy to świetny sposób na zdrowszą i smaczniejszą wersję klasyka. Kasza nie tylko sprawia, że kotlety są lżejsze dla żołądka, ale też doskonale wiąże składniki. Dzięki niej mięso ma przyjemną, delikatną strukturę i staje się bardziej puszyste.

Czy do mielonych lepiej dodać bułkę tartą czy namoczoną kajzerkę?

Zdecydowanie lepszym wyborem dla uzyskania puszystości jest namoczona kajzerka. Bułka tarta może sprawić, że kotlety będą zbyt zbite i twarde. Kajzerkę najlepiej namoczyć w mleku lub bulionie, a następnie bardzo dokładnie odcisnąć przed połączeniem z mięsem.

