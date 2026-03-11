Do babki dodaję garść tych orzechów. Poprawiają nastrój i sprawiają, że ciasto jest wilgotne

Wielkanoc bez babki po prostu nie istnieje, ale umówmy się – klasyczne suche baby potrafią rozczarować. Dlatego od kilku lat stawiam na wersję z pistacjami, która dzięki swojej wilgotności i nietypowej barwie wyraźnie wyróżnia się na świątecznym stole.

Zielone szczęście w każdej garści

Pistacje to dla mnie coś więcej niż tylko przekąska, dlatego chętnie dodaję je do ciast. Wybieram je świadomie, bo to jedne z nielicznych orzechów zawierających tryptofan. Ten aminokwas jest prekursorem serotoniny, czyli neuroprzekaźnika związanego z nastrojem i snem.

Jeśli czujecie się wiosną senni, garść pistacji (około 30 g) może być dobrym dodatkiem do diety. Orzechy te mają również niski indeks glikemiczny (ok. 15–18), dlatego nie powodują gwałtownych skoków cukru we krwi. Są także bogate w przeciwutleniacze, w tym luteinę i zeaksantynę, które wspierają zdrowie oczu.

Kto powinien uważać na pistacje

Mimo wielu zalet nie każdy może je jeść bez ograniczeń. Przede wszystkim powinny ich unikać osoby z alergią na orzechy. Ze względu na zawartość potasu i fosforu ich spożycie bywa też ograniczane u osób z poważnymi chorobami nerek – warto wtedy skonsultować dietę z lekarzem.

Pamiętajcie również o najmłodszych. Dzieciom poniżej piątego roku życia nie należy podawać całych orzechów ze względu na ryzyko zadławienia. W ich przypadku najlepiej zmielić pistacje na drobny proszek.

Jak przygotować babkę pistacjową

Sekretem idealnej struktury w moim przepisie jest zastąpienie części mąki samodzielnie zmielonymi pistacjami, choć mąka pistacjowa też świetnie się sprawdzi. Dzięki temu ciasto jest cięższe, bardziej aromatyczne i dłużej zachowuje wilgotność niż tradycyjna babka piaskowa.

Pamiętajcie o jednej zasadzie: masło i jajka powinny mieć temperaturę pokojową, dlatego wyjmuję je z lodówki co najmniej dwie godziny przed pieczeniem. To pomaga uniknąć zwarzenia masy i zmniejsza ryzyko zakalca.

Przepis: Babka pistacjowa To klasyczna babka ucierana z dodatkiem zmielonych pistacji. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 1 godz. Liczba porcji 12 Liczba kalorii 290 w każdej porcji Składniki 4 jajka

200 g miękkiego masła

160 g drobnego cukru

100 g niesolonych pistacji bez łupinek

130 g mąki pszennej

1 łyżeczka proszku do pieczenia

cukier waniliowy

1 łyżka jogurtu naturalnego lub kwaśnej śmietany Dodatkowo: 1 łyżeczka masła do wysmarowania formy

1 łyżka mąki do obsypania formy Sposób przygotowania Przygotowanie do pieczaniaRozgrzej piekarnik do 160 stopni Celsjusza. Formę na babę nasmaruj masłem i oprósz ja mąką, wysypując jej nadmiar. Mielenie pistacjiZmiel pistacje na proszek, im drobniej, tym lepiej. Przygotowanie ciastaW misie miksera utrzyj miękkie masło, cukier i cukier waniliowy na puszystą masę, do masy dodaj po jednym jajku, aż połączy się z masą. Po wyłączeniu miksera do miski dodaj przesianą mąkę i proszek do pieczenia, a następnie pistacje i jogurt lub śmietanę. Wymieszaj delikatnie szpatułką do połączenia się składników. Przełóż babkę do formy. PieczenieWłóż naczynie do nagrzanego piekarnika i piecz, aż do suchego patyczka co powinno zająć ok. 60 minut. Wyłącz piekarnik i wyjmij naczynie. Poczekaj, aż ciasto wystygnie i wyjmij je z formy.

Jak udekorować babkę pistacjową

Wielkanocna babka powinna wyglądać efektownie, dlatego najczęściej polewam ją domowym lukrem na bazie soku z cytryny. Jego lekka kwasowość dobrze przełamuje słodycz pistacji.

Zanim lukier zastygnie, posypuję wierzch grubo siekanymi pistacjami, dzięki czemu od razu widać, jaki smak kryje się w środku. Jeśli wolicie bardziej elegancką wersję, możecie użyć roztopionej białej czekolady, która z zielonym ciastem tworzy bardzo efektowny kontrast.

