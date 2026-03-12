Wlej pół szklanki do pomidorowej. Ta zupa smakuje lepiej niż u mamy

Pomidorowa to polski klasyk, który bardzo chętnie i często jemy. Jest to jedna z ulubionych potraw w naszym kraju i najpopularniejsza z zup – oczywiście zaraz po słynnym rosole. Przyrządza się ją na bulionie, podaje z makaronem lub ryżem. Żeby była jeszcze smaczniejsza, warto nieco poeksperymentować w kuchni.

Choć brzmi to dziwnie, to do tej zupy warto dodać sok pomarańczowy. Dzięki niemu całość nabiera delikatnej słodyczy i lekkiej kwasowości. W ten sposób smaki idealnie się przełamują. Cytrusowa nuta sprawia też, że zupa staje się bardziej świeża. Zyskuje też nieoczywistą głębię. Dzięki temu nawet to proste danie nabiera wyjątkowego charakteru.

Przepis: Zupa pomidorowa z sokiem pomarańczowym Ta zupa smakuje naprawdę genialnie, musisz spróbować! Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 64 w każdej porcji Składniki 1 litr rosołu (może być drobiowy lub warzywny)

500 g pomidorów (świeżych lub z puszki)

1 średnia cebula

1 marchewka

1 łyżka masła lub oleju

1/2 szklanki soku pomarańczowego (świeżo wyciskany lub ze sklepu)

sól, pieprz do smaku Sposób przygotowania Przygotuj warzywaCebulę pokrój w kostkę, marchewkę w plasterki. W garnku rozgrzej masło, podsmaż cebulę aż będzie szklista, dodaj marchewkę i chwilę smaż. Wrzuć pomidory (pokrojone lub z puszki) i podduś kilka minut, aż zmiękną. Dodaj rosółWlej rosół do garnka, dopraw solą i pieprzem. Gotuj ok. 15–20 minut. Wlej sok pomarańczowyPod koniec gotowania wlej pół szklanki soku pomarańczowego, wymieszaj. Dzięki temu zupa nabierze delikatnej słodyczy i cytrusowej świeżości.

Ten dodatek wpływa również na kolor zupy pomidorowej. Staje się on żywszy i bardziej nasycony, dzięki czemu potrawa wygląda apetyczniej. Na duży garnek pomidorowej wystarczy pół szklanki soku – możesz użyć tego kupionego w sklepie lub samodzielnie wycisnąć pomarańcze. Wlej go do garnka dopiero pod koniec gotowania, żeby nie stracił swojego aromatu.

Co jeszcze dodać do pomidorówki?

Żeby twoja zupa była jeszcze smaczniejsza, wykorzystaj trik z warzywami. Zamiast wrzucać je do wody i gotować, znacznie lepiej jest je upiec. Do jej przyrządzenia możesz użyć passaty, pomidorów z puszki lub koncentratu, jednak najsmaczniejsza wyjdzie, gdy wykorzystasz świeże pomidory (powinny być dojrzałe i miękkie). Z kolei zamiast śmietany możesz dodać jogurt naturalny – całość będzie wtedy lżejsza. Jako zamiennik dobrze sprawdzi się też serek mascarpone.

Ciekawostką jest także to, że jeśli chcesz zagęścić pomidorówkę, to wcale nie musisz używać mąki, tak jak uczyły nas nasze babcie. Dobrze sprawdzi się także skrobia kukurydziana, zmiksowane ziemniaki czy płatki owsiane, a nawet kasza jaglana. Ciekawie smakuje też zupa pomidorowa z octem balsamicznym.

