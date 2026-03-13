Te placki smakują lepiej niż ziemniaczane. Chrupią aż miło i znikają w chwilę

Placki ziemniaczane należą do klasyków polskiej kuchni. Wielu osobom wydaje się, że nie mają sobie równych. Ja jednak znalazłam dla nich godną konkurencję. Pokazała mi ją przyjaciółka, która pochodzi z Bieszczad. Nazwa tych przysmaków wywołuje uśmiech na twarzy, a ich smak zaskakuje i zachwyca zarazem. Pokochałam je od pierwszego kęsa i wiem, że na stałe zagoszczą w moim jadłospisie. Nie wymagają wiele pracy, a powstają z kilku prostych i tanich składników, które z pewnością każdy ma w kuchni.

Czym zastąpić placki ziemniaczane?

Ciekawą alternatywą dla placków ziemniaczanych są tak zwane fuczki. Powstają na bazie kapusty kiszonej, mąki, jajek i mleka lub wody. Przygotowuje się je podobnie jak klasyczne przysmaki z kartofli. W wielu domach do masy dodaje się nie tylko pieprz i sól, ale także czosnek i odrobinę kminku. Te składniki doskonale podkreślają smak kiszonki. Placki mają chrupiącą skórkę i pozostają przyjemnie miękkie w środku. Są wyraziste, lekko kwaśne i bardzo aromatyczne.

Wskazówka: Placki z kiszonej kapusty podaje się zwykle z kwaśną śmietaną albo gęstym jogurtem naturalnym. W niektórych regionach jada się je również z sosem grzybowym. Rada: Mleko możesz zastąpić wodą.

Inne „zamienniki” placków ziemniaczanych

Do przygotowania sycących placków możesz wykorzystać nie tylko ziemniaki czy kapustę kiszoną, ale także wiele innych produktów spożywczych. Dobrze sprawdzą się na przykład bataty. Możesz też śmiało sięgnąć po zwykłą marchewkę, dynię czy cukinię. Wszystko zależy tak naprawdę od twojej inwencji twórczej. Nie bój się eksperymentować w kuchni. Czasem połączenie najmniej oczywistych składników daje najlepszy efekt. Szczypta niepozornej przyprawy nierzadko wystarczy, by zupełnie odmienić całe danie.

Przepis: Fuczki Placki z kiszonej kapusty to świetna alternatywa dla klasycznych przysmaków na bazoe ziemniaków. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 9 Liczba kalorii 103 w każdej porcji Składniki 300 g kapusty kiszonej

200 g mąki pszennej

150 ml mleka

1 jajko

sól i pieprz do smaku Opcjonalnie: szczypta kminku i/lub cząbru Dodatkowo: olej lub masło klarowane do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie kapustyKapustę kiszoną dokładnie odciśnij z nadmiaru soku, a następnie drobno posiekaj. Dzięki temu łatwiej połączy się z ciastem i placki będą miały równą strukturę. Robienie ciastaW misce wymieszaj jajko, mąkę i mleko. Powinno powstać ciasto o konsystencji podobnej do gęstego ciasta naleśnikowego. Łączenie składnikówDo ciasta dodaj posiekaną kapustę. Dopraw wedle uznania. Wymieszaj wszystkie składniki. Smażenie plackówNa patelni rozgrzej olej lub masło klarowane. Nakładaj porcje masy łyżką, formując niewielkie placki. Smaż na średnim ogniu około 2–3 minuty z każdej strony, aż będą złociste i chrupiące.

Biorę 2 składniki z lodówki. Po chwili mam placek lepszy od chleba

Do ziemniaków dodaję 2 łyżki zamiast mąki. Różnicę w plackach czuć po pierwszym kęsie