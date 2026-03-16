Z 3 składników i serka wiejskiego robię genialną pastę. Skarbnica białka i dobrych tłuszczów

Pasty kanapkowe są świetnym sposobem, by urozmaicić nasz codzienny jadłospis. Będą doskonałym zamiennikiem sera czy szynki, czyli produktów, które najczęściej wybieramy jako dodatek do kanapek. Takie smarowidło można przyrządzić na wiele sposobów, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie.

Przepis na zdrową pastę do kanapek

Dietetyk Michał Kot opublikował na Instagramie nagranie, w którym zdradził przepis na pyszną, ale też bardzo zdrową pastę kanapkową. Zrobisz ją z zaledwie kilku składników. Całość dopraw solą i pieprzem. Możesz też dorzucić swoje ulubione przyprawy, by pasta była bardziej wyrazista.

Przepis: Pasta kanapkowa z 4 składników Ta pasta do pyszny dodatek do pieczywa, musisz spróbować. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 142 w każdej porcji Składniki 2 jajka

½ awokado

200 g serka wiejskiego (1 opakowanie)

6 suszonych pomidorów Sposób przygotowania Gotowanie jajek na twardoWłóż je do wrzątku i gotuj około 8–10 minut. Następnie ostudź, obierz i drobno posiekaj lub rozgnieć widelcem. Przygotowanie awokadoAwokado obierz i rozgnieć widelcem w misce na gładką pastę. Mieszanie składnikówDodaj serek wiejski i wymieszaj z awokado. Jeśli grudki są duże, możesz je lekko rozgnieść. Dodaj jajka oraz posiekane suszone pomidory. Dopraw solą i pieprzem do smaku. Całość dokładnie wymieszaj, aż powstanie jednolita pasta.

Taka pasta jest bogata w białko, co niezwykle korzystnie działa na nasz organizm. Ten składnik wspiera budowę i regenerację tkanek, pomaga także utrzymać prawidłową masę mięśniową i wspiera uczucie sytości na dłużej. Jest także bogata w zdrowe tłuszcze. Składa się z jajek, awokado, serka wiejskiego i suszonych pomidorów. Jeśli szukasz czegoś, co realnie odżywi organizm, a nie tylko „zapcha” żołądek, to koniecznie przygotuj tę pastę.

Dlaczego warto jeść to smarowidło?

Przede wszystkim jajka i serek wiejski to duet idealny. Jajko ma wzorcowy skład aminokwasów, a zawarta w serku kazeina spraw, że będziesz czuł się dłużej syty, stabilizując poziom cukru we krwi. Awokado dostarcza jednonienasyconych kwasów tłuszczowych. Są one kluczowe nie tylko dla serca, ale też dla twojego mózgu – pomagają w koncentracji i dbają o układ nerwowy. Witaminy A, D, E i K (obecne w jajkach i pomidorach) rozpuszczają się tylko w tłuszczach.

Dzięki obecności awokado twoje ciało faktycznie je wchłonie, zamiast po prostu „przepuścić” przez układ trawienny. Dodatkowo suszone pomidory to skoncentrowane źródło likopenu. Co ciekawe, w formie przetworzonej (suszonej lub podgrzanej) jest on nawet lepiej przyswajalny niż w świeżych pomidorach. To potężny przeciwutleniacz, który chroni komórki przed starzeniem i stanami zapalnymi, co w konsekwencji może prowadzić do wielu chorób przewlekłych.

