Jedna zupa a syci jak dwa dania. Gdy babcia stawiała ją na stole, znikała w 5 minut

W Polsce zupy przez lata były niezwykle ważnym elementem w jadłospisie. Pamiętam, że u moich dziadków zawsze były na obiad. Nic dziwnego, ponieważ są zdrowe i sycące. Jest to też świetny sposób na „przemycenie” dużej ilości warzyw. Warto więc wrócić do tradycji ich jedzenia.

Przepis na sycącą zupę gulaszową

Bardzo pożywną zupą, która może zastąpić też drugie danie, jest gulaszowa. Dlatego wiele osób traktuje ją nie tylko jako pierwsze danie, ale jako pełny posiłek. Zawiera kawałki mięsa, warzywa oraz przyprawy, które nadają jej wyrazisty smak.

Podczas przygotowywania tej zupy bardzo ważne jest, żeby dobrze obsmażyć mięso. Rób to na dość dużym ogniu i pozwól mu się zarumienić. W ten sposób danie będzie bardziej aromatyczne. Istotne jest też, by użyć gorącego bulionu – jeśli wlejesz zimny, mięso będzie twardsze.

Przepis: Zupa gulaszowa Ta zupa nie tylko świetnie smakuje, ale też doskonale syci Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 godz. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 275 w każdej porcji Składniki 2 łyżki masła

1 cebula

1 ząbek czosnku

300 g łopatki wieprzowej

1 łyżeczka słodkiej papryki w proszku

szczypta ostrej papryki

2 gałązki świeżego tymianku (lub 1 łyżeczka suszonego)

100 ml białego wina (opcjonalnie)

ok. 3 i ½ szklanki bulionu

700 g świeżych pomidorów lub 1 szklanka pomidorów z puszki

1 łyżeczka koncentratu pomidorowego

1 czerwona papryka

3 ziemniaki

sól i pieprz do smaku

2 łyżki posiekanej natki pietruszki Sposób przygotowania Podsmażanie masła i cebuliW dużym garnku rozpuść masło. Dodaj drobno pokrojoną cebulę i przeciśnięty czosnek, podsmaż, aż zmiękną. Obsmażanie mięsaMięso pokrój w kostkę, dodaj do garnka i obsmaż ze wszystkich stron. Dodawanie przypraw i innych składnikówWsyp słodką i ostrą paprykę oraz tymianek. Krótko podsmaż razem z mięsem. Wlej białe wino (jeśli używasz) i gotuj około 1–2 minuty. Następnie dodaj gorący bulion i doprowadź do wrzenia. Dodaj pokrojone pomidory oraz koncentrat pomidorowy. Dopraw solą i pieprzem. Gotowanie zupyGotuj pod przykryciem na małym ogniu przez około 1,5 godziny. Dodaj pokrojoną paprykę i ziemniaki. Gotuj jeszcze około 30 minut, aż warzywa będą miękkie. Na koniec posyp zupę posiekaną natką pietruszki i podawaj gorącą.

Do tej zupy możesz dodać też czerwoną soczewicę, wystarczą 2–3 łyżki oraz startą marchewkę. Te składniki również będą dobrze komponować się z całością.

O czym pamiętać?

Żeby zupa wyszła naprawdę smaczna, musisz wybrać odpowiednie mięso. To fundament smaku. Najlepiej sprawdzi się pręga wołowa. Ma ona sporo kolagenu, który podczas długiego gotowania zmienia się w żelatynę, dzięki czemu mięso jest miękkie, a zupa naturalnie staje się gęstsza.

Istotne jest też, by smażyć mięso partiami na mocno rozgrzanym tłuszczu. Nie wrzucaj całego mięsa na raz na patelnię, bo puści sok i zacznie się gotować, a nie smażyć. Pamiętaj, że kluczem do idealnej gulaszowej jest czas. Wołowina potrzebuje zazwyczaj od 1,5 do 2 godzin, by stać się krucha. Gotuj zupę na małym ogniu – tak, aby tylko delikatnie „mrugała”.

Jeśli lubisz głębszy aromat, podmień pół łyżeczki zwykłej słodkiej papryki na paprykę wędzoną. Z kolei ziemniaki i świeżą paprykę dodaj dopiero wtedy, gdy mięso jest już prawie miękkie. Jeśli dodasz je na początku, ziemniaki się rozpadną, a papryka straci kolor i strukturę.

