Ten wielkanocny mazurek każdemu się udaje. Zniknie ze stołu w 5 minut

Mazurek to bez wątpienia jeden z najbardziej lubianych wypieków wielkanocnych. W tym wyjątkowym czasie pieczemy go nawet częściej niż popularny sernik czy szarlotkę. Jeśli nie masz dużo czasu lub brakuje ci doświadczenia kulinarnego, nie musisz od razu rezygnować z jego przygotowania. Można go zrobić naprawdę szybko, korzystając z poniższego przepisu. Wiem z doświadczenia, że ten wypiek zawsze się udaje.

Przepis na prosty mazurek wielkanocny

Mazurek kajmakowy jest absolutną klasyką. Do jego przygotowania będziesz potrzebować tylko kilku składników. Koniecznie też udekoruj wypiek. Użyj do tego bakalii, lukru, czekolady oraz kolorowych ozdób.

Przepis: Prosty mazurek Zrobienie tego ciasta jest naprawdę bardzo łatwe, a smakuje znakomicie Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 30 min. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 591 w każdej porcji Składniki Kruchy spód: 300 g mąki pszennej

100 g cukru pudru

180 g zimnego masła

3 żółtka Masa kajmakowa: 1 puszka masy kajmakowej

150 g masła (w temperaturze pokojowej) Sposób przygotowania Przygotowanie kruchego spoduW misce połącz mąkę z cukrem pudrem. Dodaj pokrojone na małe kawałki, zimne masło i szybko rozetrzyj składniki (najlepiej nożem lub opuszkami palców), aby nie ogrzać masła. Dodaj żółtka i zagnieć całość na jednolite ciasto. Uformuj kulę, owiń ją folią spożywczą i wstaw do lodówki na około 45 minut. Pieczenie spoduFormę wyłóż papierem do pieczenia. Schłodzone ciasto rozwałkuj na placek o grubości około 1 cm. Przełóż do formy i wyrównaj brzegi. Piecz w piekarniku nagrzanym do 180°C przez 15–17 minut, aż ciasto się lekko zarumieni. Upieczony spód odstaw do całkowitego ostudzenia. Robienie masy kajmakowejMiękkie masło ubij mikserem na puszystą masę. Stopniowo dodawaj masę kajmakową, cały czas miksując, aż składniki się połączą. Wykańczanie ciastaGotową masę równomiernie rozsmaruj na ostudzonym spodzie. Udekoruj według uznania (np. bakaliami, czekoladą, orzechami lub lukrem).

O czym pamiętać?

Choć przyrządzenie tego wypieku jest naprawdę proste, to musisz pamiętać o kilku ważnych zasadach. Przede wszystkim mazurek nie będzie smakował dobrze, jeśli spód nie wyjdzie idealnie kruchy. To warunek konieczny. Unikaj długiego wyrabiania tego ciasta. Zanim włożysz je do piekarnika, nakłuj spód gęsto widelcem. Dzięki temu ciasto nie „wstanie” i nie porobią się pęcherze powietrza.

Z części ciasta warto uformować cienki wałeczek i wykleić nim brzeg mazurka. Stworzysz „ramkę”, która utrzyma masę kajmakową na miejscu.

Uważnie przygotuj też masę kajmakową. Przede wszystkim zadbaj o to, by się nie zważyła. Zarówno masło, jak i kajmak muszą mieć temperaturę pokojową. Jeśli kajmak będzie prosto z lodówki, a masło zbyt miękkie, to masa się zwarzy. Kajmak dodawaj do masła po jednej łyżce, cały czas miksując na średnich obrotach. Do masy możesz dodać szczyptę soli, która podbije smak karmelu i zrównoważy słodycz. Choć brzmi to dziwnie, to uwierz, że efekt będzie naprawdę świetny. Ważne jest również, by masę wykładać dopiero, gdy spód już ostygnie. Pamiętaj też, że mazurek najlepiej smakuje na drugi dzień, gdy spód nieco zmięknie od masy, a smaki się połączą. Jeśli masz ochotę na kulinarne eksperymenty, możesz też przygotować mazurek wielkanocny z przepisu Magdy Gesller.

