Robię je zamiast naleśników. Te 2-składnikowe placuszki są lekkie i sycą na długo

Deserowe śniadanie to świetny początek dnia, ale tylko wtedy, gdy nie kończy się nagłym spadkiem energii i uczuciem ciężkości. Dlatego, gdy mam ochotę na słodkie „co nieco” o poranku, sięgam po przepis na te placuszki. Jest tak prosty, że mogę go sobie przypomnieć nawet w nocy o północy. Przygotowania zajmują mi dosłownie chwilę, a smakołyki znikają z talerzy, zanim zdążą wystygnąć. Rodzina jest zachwycona.

Te placuszki są lepsze niż naleśniki i racuchy

Nie zawierają mąki, mleka ani cukru, a mimo to są słodkie, mięciutkie i przyjemnie wilgotne. Wszystko za sprawą połączenia składników, które wiele osób ma zawsze pod ręką. By zrobić te smakołyki, wystarczy wymieszać ze sobą jajka i rozgniecione banany. Choć oczywiście możesz wzbogacić przepis również o inne składniki. Dobrze sprawdzi się na przykład cynamon, kardamon czy kawałki gorzkiej czekolady. Ja najczęściej wybieram tę z wysoką zawartością kakao. Dostarcza sporej dawki polifenoli i sprawia, że placuszki zyskują lekko wytrawny smak.

Wskazówka: Do zrobienia tych placuszków najlepiej wykorzystać mocno dojrzałe banany. Mają bowiem w sobie najwięcej słodyczy. Poza tym są, jak podkreśla dietetyk Jakub Mauricz, doskonałym źródłem energii. Jeśli masa wydaje ci się zbyt rzadka, odczekaj 5-10 minut aż zgęstnieje.

Rada: Smaż placuszki na dobrze rozgrzanej patelni. Przewracaj je na drugą stronę delikatnie, najlepiej z użyciem szerokiej łopatki.

Przepis: Placuszki z 2 składników Świetnie smakują i sycą na długo Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 65 w każdej porcji Składniki 2 banany

2 jajka Dodatkowo: tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Robienie masyBanany obierz i dokładnie rozgnieć widelcem na gładką masę. Dodaj jajka i wymieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji. Smażenie placuszkówNakładaj porcje masy na rozgrzaną patelnię. Smaż około 1,5–2 minuty z każdej strony. Przewracaj dopiero wtedy, gdy spód się zetnie i zrumieni.

Z czym podawać placuszki z 2 składników?

Świetnie smakują „solo”, ale warto podawać je z jogurtem naturalnym, na przykład typu greckiego lub islandzkiego, i owocami. Dzięki temu dostarczysz organizmowi więcej cennych składników odżywczych, między innymi białka. W efekcie nasycisz się na dłużej i nie będziesz podjadać ani sięgać po słodycze. Te placuszki świetnie komponują się też posiekanymi orzechami lub migdałami. Jeśli chcesz stworzyć bardziej deserową wersję przysmaków, wykorzystaj dżem, konfiturę lub masło orzechowe w roli dodatków.

