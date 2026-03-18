Zamiast żurku robię tę zupę na Wielkanoc. To przepis Ewy Wachowicz i znika ze stołu pierwsza

To właśnie żurek jest najpopularniejszą zupą w naszym kraju podawaną na święta wielkanocne. Przygotowuje się go na bazie zakwasu, co nadaje mu lekko kwaśny, wyjątkowy smak. Tradycyjnie podaje się go z białą kiełbasą, jajkiem oraz często z dodatkiem chrzanu. Jeśli jednak chcesz odejść nieco od tradycji, możesz przygotować na te święta inną, jeszcze smaczniejszą zupę.

Przepis na krem chrzanowy na Wielkanoc

Chodzi o krem chrzanowy z przepisu Ewy Wachowicz. Jest to idealna propozycja dla miłośników wyrazistych smaków. Robi się go na bazie warzyw i wywaru, a następnie miksuje, dzięki czemu uzyskuje gładką, aksamitną konsystencję. To danie świetnie wpisuje się w klimat świąt. Jeśli szukasz czegoś klasycznego, a jednocześnie efektownego, ten krem będzie strzałem w dziesiątkę.

Przepis: Krem chrzanowy Ta zupa jest jeszcze smaczniejsza niż żurek, musisz spróbować. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 10 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 219 w każdej porcji Składniki 1½ l wywaru na wędzonce

2 ziemniaki

1 marchewka

kawałek selera

1 cebula

1 por

1 łyżka masła

250 ml śmietany

4 łyżki chrzanu

1 żółtko

szczypta gałki muszkatołowej

koperek do dekoracji Sposób przygotowania Przygotowanie warzywZiemniaki, marchewkę i kawałek selera pokrój w kostkę, białą część pora i cebulę w plasterki. W garnku roztop masło. Wrzuć i przesmaż warzywa, zaczynając od tych najtwardszych. Gotowanie zupyGdy jarzyny się zeszklą, zalej je wywarem na boczku. Przykryj i gotuj do miękkości. MiksowanieDodaj chrzan. Wymieszaj, a następnie zmiksuj na gładki krem. Do śmietany wybij 1 żółtko i roztrzep. Zahartuj odrobiną kremu i wlej do garnka. Dopraw świeżo startą gałką muszkatołową. Gotuj całość jeszcze przez chwilę.

Zamiast tradycyjnych grzanek ciekawym rozwiązaniem jest przygotowanie chrustu z ziemniaków. Pokrojone w słupki ziemniaki wystarczy oprószyć mąką kukurydzianą, a następnie usmażyć w głębokim tłuszczu. Dzięki temu będą chrupiące i złociste. Jeśli chcesz, żeby twoja zupa wyglądała jak z najlepszej restauracji, postaw na jajka przepiórcze. Są malutkie, zgrabne i na wielkanocnym stole prezentują się o niebo bardziej elegancko niż zwykłe kurze jaja.

Dla fanów konkretnych smaków polecam też chipsy z boczku. Skoro wywar i tak robimy na wędzonce, taki chrupiący plasterek na wierzchu genialnie podbije aromat całego dania. Całość możesz skropić odrobiną oliwy. Te intensywnie zielone oczka na białej zupie robią niesamowite wrażenie wizualne.

O czym pamiętać?

Wiele osób nie zwraca na to uwagi, ale ważna jest odpowiednia kolejność smażenia warzyw. Warzywa wrzucaj na patelnię lub do garnka kolejno, zaczynając od tych najtwardszych (marchew, seler), aby równomiernie się podsmażyły. Ewa Wachowicz sugeruje użycie wywaru na wędzonce, a dokładnie na boczku. Nadaje on zupie charakterystyczny, dymny aromat, który idealnie komponuje się z ostrym chrzanem.

Pamiętaj też o hartowaniu śmietany. Wymieszaj ją z żółtkiem i dolej do niej najpierw odrobinę gorącego kremu, a dopiero potem wlej całość do garnka. Zapobiegnie to zważeniu się śmietany. Całość warto udekorować gałązką koperku i doprawić świeżo startą gałką muszkatołową, która podkreśla aromat chrzanu.

