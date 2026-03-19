Te różowe jajka będą hitem wielkanocnego stołu. Trik z kapustą robi robotę

Jajka to bez wątpienia najważniejszy symbol Wielkanocy. Trudno sobie wyobrazić te święta bez nich, bo od wieków kojarzą się z nowym życiem i budzącą się wiosną. W naszych domach pojawiają się właściwie na każdym kroku, począwszy od kolorowych pisanek, które lądują w koszyczku do święcenia, aż po główne dania na świątecznym stole.

Jak zrobić różowe jajka na twardo?

Choć pisanki są piękne i kolorowe, to jajka podane do stołu zawsze wyglądają dość normalnie. Ja rok temu po raz pierwszy przygotowałam je nieco inaczej. Wyglądały bajecznie! Po ugotowaniu na twardo ich zewnętrzna część ma głęboki, różowo-fioletowy kolor. Tę barwę zyskują dzięki ugotowaniu ich w liściach czerwonej kapusty.

Z główki kapusty zdejmij jakieś 10 zewnętrznych liści, a resztę zostaw sobie na później, np. do surówki. Liście opłucz, posiekaj na mniejsze kawałki i wrzuć do garnka. Zalej wszystko zimną wodą i gotuj przez jakieś 30–40 minut. Chodzi o to, żeby woda wyciągnęła cały pigment i zrobiła się intensywnie fioletowa, a same liście wyraźnie zbladły.

Kiedy wywar będzie gotowy, odcedź go do słoika albo miski i wymieszaj z 2–3 łyżkami octu 10-procentowego, jedną łyżką cukru i łyżeczką soli. Możesz od razu wrzucać do środka ugotowane jajka albo przygotować sobie taką zalewę dzień wcześniej, a jajka farbować na świeżo, 1–2 godziny przed podaniem.

Same jajka ugotuj klasycznie na twardo i obierz ze skorupek. Włóż je do wystudzonego barwnika na godzinę lub dwie. Tyle czasu spokojnie wystarczy, żeby złapały śliczny, różowo-fioletowy odcień, a jednocześnie kolor nie zdążył „przejść” przez białko do środka jajka.

Przepis na pyszną pastę do jajek wielkanocnych

Zamiast używać klasycznych dodatków do jajek wielkanocnych, lepiej postawić na coś bardziej oryginalnego. Ja co roku samodzielnie przygotowuję pastę, którą nadziewam gotowane jajka. Składa się ona z sera gorgonzola, odrobiny majonezu, kurkumy i żółtek z przekrojonych jajek. Kremowe, tłuste żółtka i majonez idealnie łagodzą ostry, charakterystyczny smak gorgonzoli. Kurkuma nie jest tu tylko dla zdrowia, ale nadaje paście głęboki, niemal słoneczny kolor, który pięknie kontrastuje z obwódką jajka.

Przepis: Pasta do jajek wielkanocnych Ta pasta smakuje naprawdę genialnie. Zobaczysz, że każdy będzie się zajadać. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 93 w każdej porcji Składniki 4 łyżki majonezu

100 g sera gorgonzola (możesz dać też inny, np kozi)

1 łyżeczka kurkumy

sól i biały pieprz

żółtka z 10 jajek Sposób przygotowania Mieszanie składnikówPo zabarwieniu przekrój jajka na połówki i delikatnie wyjmij żółtka. Przełóż je do miksera, dodaj ser gorgonzola (lub inny według uznania), majonez, kurkumę oraz szczyptę soli i białego pieprzu. Całość zblenduj na gładki, jednolity krem. Nadziewanie jajekGotowy krem przełóż do rękawa cukierniczego z końcówką do nadziewania i wypełnij nim połówki jajek. Na wierzchu możesz ułożyć plasterki rzodkiewki, drobno posiekaną czerwoną cebulę (która kolorystycznie nawiązuje do jajek), a także szczypiorek lub rzeżuchę.

