Dietetyk podał przepis na „naleśniki idealne”. Mają 37 g białka i smakują jak deser

Naleśniki to jedno z tych nielicznych dań, które mają w sobie jakąś taką magiczną moc przywoływania wspomnień. Wystarczy zapach smażonego ciasta, by w sekundę przenieść się do kuchni z czasów dzieciństwa i tych leniwych, weekendowych poranków, kiedy nie trzeba było się spieszyć. Jeśli też kochasz zaczynać dzień właśnie od naleśników, koniecznie przygotuj je z tego przepisu.

Przepis na naleśniki bogate w białko

Na instagramowym profilu „Dietetykanienażarty” ekspert Arkadiusz Matras podał przepis na pyszne naleśniki. Wyglądają jak czekoladowy przysmak. Najważniejszy nie jest jednak oryginalny, ciemny kolor ciasta, który zawdzięczamy dodatkowi naturalnego kakao, ale przede wszystkim profil makroskładników. Jedna porcja dostarcza aż 37 g białka, co czyni to danie doskonałym wyborem na regeneracyjne śniadanie lub posiłek po treningu. Wykorzystanie prostych składników pozwala na przygotowanie całości w zaledwie 10 minut. Później ciasto musi chwilę „odpocząć”, a na koniec zostaje już jedynie smażenie.

Nie jestem fanem słodkich śniadań, ale te naleśniki jem już trzeci raz z rzędu – powiedział specjalista od zdrowego odżywiania.

Przepis: Naleśniki wysokobiałkowe Te naleśniki nie tylko mają potężną porcję białka, ale też smakują genialnie. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 177 w każdej porcji Składniki 20 g mąki pszennej, typ 1850

1 jajko

20 g budyniu waniliowego bez cukru

125 ml mleka bezlaktozowego1,5% UHT

5 g kakao w proszku (11%)

5 g oliwy z oliwek

125 g sera twarogowego półtłustego

20 g jogurtu naturalnego bez laktozy 3%

150 g truskawek lub innych owoców opcjonalnie: syrop klonowy, roztopiona czekolada Sposób przygotowania Mieszanie składnikówMąkę, jajko, budyń, mleko, kakao (opcjonalnie dodać więcej wody) wymieszaj i odstaw na 20 minut. Smażenie naleśnikówSmaż naleśniki na tłuszczu z obu stron. PodawaniePodawaj z twarożkiem wymieszanym z jogurtem, możesz dosypać też odrobinę cynamonu. Całość polej odrobiną syropu klonowego i dodaj pokrojone owoce.

Dlaczego białko w diecie jest tak ważne?

Często skupiamy się na kaloriach czy modnych superfoods, jednak to białko pozostaje absolutnym filarem naszej diety. Ten kluczowy składnik pełni między innymi rolę budulca mięśni. Każdy miłośnik gotowania powinien zadbać o jego odpowiednią ilość w diecie. Po pierwsze, białko jest niezbędne do procesów regeneracyjnych. Aminokwasy, z których się składa, to jedyne „cegiełki” zdolne do odbudowy tkanek, produkcji enzymów trawiennych oraz wspierania układu odpornościowego. Bez odpowiedniej ilości protein nasz organizm po prostu traci zdolność do efektywnej samonaprawy.

Białko jest też sprzymierzeńcem utrzymania prawidłowej masy ciała. Spożywanie produktów wysokobiałkowych znacząco podnosi indeks sytości posiłku. Dzięki temu, komponując dania bogate w chude mięso, rośliny strączkowe czy nabiał, naturalnie unikamy podjadania między posiłkami, co ułatwia zachowanie smukłej sylwetki bez restrykcyjnych wyrzeczeń.

Ile białka dziennie spożywać?

Choć w Polsce przyjmuje się, że średnio potrzebujemy ok. 0,9 g białka na każdy kilogram masy ciała, to ta liczba jest bardzo ruchoma. Zależy między innymi od zapotrzebowania na energię, wieku, masy ciała, stanu zdrowia i aktywności fizycznej.

Wzrost organizmu wymaga zwiększonej podaży białka, dlatego dzieci i młodzież mają wyższe zapotrzebowanie na ten składnik pokarmowy. Dotyczy to też kobiet w ciąży i karmiących, u których podaż białka powinna wynosić odpowiednio 1,2 g/kg mc./dobę oraz 1,45 g/kg mc./dobę. Ponadto osoby starsze (≥ 65. roku życia) w celu utrzymania masy mięśniowej powinny spożywać białko w większych ilościach, tj. 1,2 g/kg mc./dobę, jeśli nie występują stany chorobowe wymagające jego podaży na innym poziomie – podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

Jeśli chodzi o sportowców, którzy intensywnie trenują dyscypliny wytrzymałościowe lub siłowe, dzienna norma na białko zakłada 1,2 do 1,6–1,7 g/kg mc.

Czytaj też:

Nie w Biedronce ani Lidlu. Ten jogurt podnosi żelazo, choć inne robią odwrotnieCzytaj też:

Polacy omijają tę rybę w sklepie. Ma mało kalorii, dużo białka i prawie nie kumuluje rtęci