Robię to z warzywami. Wielkanocna sałatka jarzynowa wychodzi 10 razy lepsza niż normalnie

Sałatka jarzynowa to niekwestionowana królowa polskiego stołu, bez której trudno wyobrazić sobie tradycyjne śniadanie wielkanocne. Mimo zmieniających się trendów kulinarnych, ten przysmak niezmiennie pozostaje bezkonkurencyjnym „klasykiem”. Okazuje się jednak, że można do tradycji dodać odrobinę nowoczesności. Wtedy to danie będzie smakować jeszcze lepiej.

Patent na pyszną sałatkę jarzynową

Jeśli szukasz sposobu, by w tym roku tchnąć w wielkanocną klasykę nowe życie, warto zwrócić uwagę na patent promowany przez popularnego kucharza Michała Korkosza, znanego jako Rozkoszny. Na czym dokładnie polega jego trik? Zamiast gotować warzywa w wodzie czy bulionie, należy je upiec. Surową marchew, pietruszkę i seler kroimy w kostkę, mieszamy z oliwą oraz przyprawami i wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 220 stopni na około 30 minut. Dzięki temu jarzyny nie oddają smaku wodzie, lecz zatrzymują go w sobie, zyskując głęboką, delikatną słodycz i znacznie ciekawszą teksturę.

Jak wzbogacić sos do sałatki jarzynowej?

Znany kucharz poleca też inny trik. Kluczem do uzyskania wyjątkowego aromatu jest dodanie do sosu nietypowego składnika. Chodzi o jasną pastę miso. Dostaniesz ją w niektórych sklepach z zagraniczną żywnością lub większych supermarketach, podczas tygodni tematycznych. Bez trudu kupisz też przez internet. Ten japoński akcent, wymieszany z majonezem, śmietaną i musztardą, działa jak naturalny wzmacniacz smaku, nadając całości głęboki smak umami. Połączenie słodkich, pieczonych warzyw z tak podkręconym dressingiem sprawia, że sałatka smakuje wybitnie.

Przepis: Sałatka jarzynowa z pieczonymi warzywami Ta sałatka smakuje o niebo lepiej niż klasyczna. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 10 min. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 174 w każdej porcji Składniki 3 marchewki

1 duża pietruszka

1 bulwa selera

4 ogórki kiszone (drobno pokrojone)

1 kwaśne jabłko (np. Granny Smith lub Ligol), obrane i pokrojone w kostkę

4 duże jajka ugotowane na twardo i pokrojone w kostkę Sos: 2 łyżki majonezu

2 łyżki kwaśnej śmietany 18%

1 łyżeczka musztardy Dijon

1 łyżeczka jasnej pasty miso

sól morska i świeżo mielony pieprz do smaku Do pieczenia: 3 łyżki oliwy extra virgin

sól morska i pieprz Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówObierz marchew, pietruszkę i seler. Pokrój na kawałki o zbliżonej wielkości. Rozłóż na blasze, skrop oliwą i dopraw ¾ łyżeczki soli oraz sporą ilością pieprzu. Wymieszaj, żeby warzywa były równomiernie pokryte oliwą i przyprawami. Pieczenie warzywRozgrzej piekarnik do 220 °C (funkcja góra dół). Wyłóż blachę papierem do pieczenia. Piecz warzywa ok. 30 minut, aż zmiękną i lekko się zrumienią. Po upieczeniu odstaw do przestudzenia. Robienie sosuW dużej misce połącz majonez, śmietanę, musztardę i pastę miso. Dopraw solą i pieprzem. Łączenie składnikówDo sosu dodaj ostudzone pieczone warzywa, ogórki kiszone, jabłko i pokrojone jajka. Dokładnie wymieszaj.

Ile można przechowywać to danie?

Dużo osób, gdy robi sałatkę na święta, zastanawia się, jak długo można ją przechowywać w lodówce. Optymalny czas na jej bezpieczne spożycie to zaledwie 2 do 3 dni od momentu przyrządzenia. Choć w wielu domach gości ona w lodówce znacznie dłużej, trzymanie jej powyżej 4-5 dni jest ryzykowne. Składniki takie jak majonez, jajka czy gotowane ziemniaki to idealna pożywka dla bakterii, przez co potrawa szybko traci świeżość i może stać się przyczyną problemów żołądkowych.

Żeby sałatka dłużej była odpowiednia do spożycia, nie mieszaj od razu wszystkich pokrojonych warzyw z sosem. Przechowuj bazę osobno, a majonez i musztardę dodawaj partiami, tuż przed podaniem na stół.

