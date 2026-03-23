Polacy lekceważą to danie z PRL-u. Dietetyk: wspiera jelita i działa lepiej, niż myślisz

Fasolka po bretońsku cieszyła się dużą popularnością w czasach PRL-u. Z czasem jednak przestała budzić zainteresowanie. Przylgnęła do niej łatka zwykłego, ciężkiego obiadu. Dlatego dziś bywa traktowana raczej jako kulinarna ciekawostka niż element zdrowej diety. To – jak wskazuje dr Bartek Kulczyński – duży błąd, bo kryje w sobie wiele cennych wartości odżywczych. Jej prozdrowotny potencjał z pewnością zaskoczy nawet największych sceptyków.

Fasolka po bretońsku to jedno z najzdrowszych dań polskiej kuchni

Danie zawdzięcza swoje cenne właściwości dwóch głównym składnikom. Chodzi oczywiście o fasolkę i sos pomidorowy. Pierwszy dostarcza sporej dawki błonnika – od 6 do nawet 15 gramów błonnika w 100 gramach po ugotowaniu. Związek ten to ważne wsparcie dla układu pokarmowego. Usprawnia trawienie, reguluje rytm wypróżnień i zapobiega powstawaniu zaparć. Na tym jednak jego rola wcale się nie kończy.

Działa w naszych jelitach jak szczoteczka. Wymiata resztki […] które osadzają się w różnych zakamarkach przewodu pokarmowego. Szczególnie warte podkreślenia jest też to, że błonnik wymiata substancje szkodliwe, które stykając się ze ścianą jelit mogą powodować uszkodzenia i wnikać do wnętrza organizmu i między innymi z tego względu błonnik chroni nas przed rozwojem nowotworów jelita grubego” – podkreśla dietetyk dr Bartek Kulczyński w jednym z opublikowanych nagrań.

Fasolka po bretońsku jest też ważnym źródłem likopenu. To silny przeciwutleniacz. Spowalnia procesy starzenia, neutralizuje wolne rodniki, redukuje stany zapalne i chroni komórki przed uszkodzeniem. Pomaga też obniżyć poziom cholesterolu LDL. Dowiedziono – jak wskazuje ekspert – że spożywanie produktów bogatych w ten związek (głównie przetworów pomidorowych) wiąże się z mniejszym ryzykiem rozwoju raka wątroby o 37%, raka trzustki o 31%, raka żołądka o 27% i raka przełyku o 25%. „Wszystkie te dane pokazują, że spożywając fasolkę po bretońsku, możemy dostarczyć ważnych składników o działaniu przeciwnowotworowym”– podkreśla dietetyk.

Co jeszcze daje jedzenie fasolki po bretońsku?

Składniki zawarte w fasolce po bretońsku odgrywają również ważną rolę w profilaktyce chorób układu krążenia. „W jednej porcji tej potrawy mamy około 1500 mg potasu, co stanowi 1/3 dziennego zapotrzebowania, a to naprawdę pokaźna ilość” – zaznacza ekspert. Związek ten obniża ciśnienie tętnicze krwi i wspomaga pracę mięśni, w tym serca. Danie to pozwala wzbogacić dietę także o inne cenne mikroelementy, takie jak na przykład kwas foliowy, wapń czy żelazo.

Dla rzetelności przekazu, przypomnę jednak, że żelazo pochodzące z produktów roślinnych, wchłania się w naszym przewodzie pokarmowym o wiele gorzej niż żelazo znajdujące się w mięsie, aczkolwiek wchłanianie to możemy zwiększyć poprzez dodatek witaminy C. Oczywiście do fasolki po bretońsku nie będą pasować kiwi lub porzeczki, ale za to papryka czerwona, żółta lub zielona, która jest bogatym źródłem witaminy C, jak najbardziej znajdzie tu zastosowanie – wskazuje ekspert.

Przepis: Fasolka po bretońsku według dietetyka To nie tylko smaczna, ale i bardzo zdrowa potrawa. Idealny pomysł na obiad dla całej rodziny. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 godz. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 304 w każdej porcji Składniki 120 g namoczonej białej fasoli typu jaś

30 g naturalnego koncentratu pomidorowego

80 g przecieru pomidorowego

ząbek czosnku

2 łyżki oliwy extra virgin

2 liście laurowe

2 ziarna ziela angielskiego

woda

przyprawy do smaku (pieprz, sól, tymianek, majeranek, słodka papryka i cebula w proszku) Opcjonalnie: 40 g kiełbasy Sposób przygotowania Gotowanie fasoliNamoczoną fasolę odcedź i przełóż do garnka. Naczynie napełnij wodą. Powinna przykryć wszystkie nasiona. Do garnka z fasolą dorzuć ziele angielskie, liść laurowy i szczyptę tymianku. Całość gotuj przez około 1,5 godziny do momentu, w którym fasola uzyska pożądaną miękkość. Łączenie składnikówDo fasoli dodaj pozostałe przyprawy, czosnek, a także koncentrat i przecier pomidorowy. Możesz też dorzucić pokrojoną i podsmażoną na patelni kiełbasę, jeśli jej używasz. Wykańczanie daniaCałość gotuj jeszcze przez około 15-20 minut. Na koniec dodaj oliwę i wymieszaj wszystkie składniki.

Czytaj też:

