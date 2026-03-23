Nie wykładam już szynki na półmisek. Te roladki znikają szybciej niż świąteczne klasyki

Wielkanocne śniadanie to ten moment, kiedy jajka i wędliny odmienia się przez wszystkie przypadki. Jeśli jednak czujesz, że klasyczny półmisek z szynką i jajka w majonezie potrzebują w tym roku małego odświeżenia, te roladki będą strzałem w dziesiątkę. To prosta, a przy tym efektowna przekąska. Nie wymaga dużo pracy, a na stole prezentuje się naprawdę świetnie.

Roladki z szynki – pomysł na Wielkanoc

Takie roladki to klasyk w nowym wydaniu, który świetnie pasuje do świątecznego klimatu. Choć na stole zazwyczaj pojawiają się faszerowane jajka, taka forma podania jest dobrą alternatywą, ponieważ wygląda elegancko, a przy tym wygodnie się po nią sięga.

Szynka i kremowe nadzienie to sprawdzone połączenie. Robiłam tę przekąskę rok temu na Wielkanoc, i wszyscy się zajadali. Zamierzam więc podać ją również w najbliższe święta. Gotowe roladki wystarczy ułożyć na półmisku i udekorować rzeżuchą, rzodkiewką lub szczypiorkiem. To prosty sposób, żeby przełamać rutynę, bo zamiast zwykłych plastrów wędliny, serwujesz gotowe danie, które łączy mięsny dodatek z jajeczną bazą.

Przepis: Roladki z szynki Każdy będzie się zajadał tymi roladkami podczas Wielkanocy. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 12 Liczba kalorii 83 w każdej porcji Składniki 10-12 cienkich plastrów szynki (najlepiej gotowanej, konserwowej lub drobiowej)

4 jajka ugotowane na twardo

2 łyżki majonezu (lub 1 łyżka majonezu i 1 łyżka serka typu Almette)

1 łyżeczka ostrego chrzanu (lub więcej, jeśli lubisz konkretny smak)

1 łyżeczka miękkiego masła

Pęczek szczypiorku (drobno posiekany)

Sól i świeżo mielony pieprz do smaku Dodatki do środka: słupki ogórka konserwowego lub czerwonej papryki Sposób przygotowania Robienie masy jajecznejUgotowane i wystudzone jajka zetrzyj na najdrobniejszych oczkach tarki. Dodaj do nich miękkie masło, majonez oraz chrzan. Wymieszaj wszystko dokładnie na jednolitą pastę. DoprawianieDo masy wrzuć posiekany szczypiorek. Dopraw solą i pieprzem. Jeśli masa wydaje ci się zbyt łagodna, dodaj jeszcze odrobinę chrzanu lub musztardy. NadziewaniePlastry szynki rozłóż na desce. Jeśli są bardzo duże, możesz je przekroić na pół, ale długie roladki łatwiej się zwija i roladki lepiej przekroić po zrolowaniu. Na brzegu każdego plastra nałóż solidną łyżkę masy jajecznej. Jeśli używasz słupków ogórka lub papryki, połóż je teraz na środku masy. Roluj szynkę, zaczynając od brzegu z farszem. Układaj je na półmisku „szwem” do dołu – dzięki temu nie będą się rozwijać. ChłodzenieWstaw roladki do lodówki na minimum 2-3 godziny. Masło i majonez sprawią, że masa stężeje i roladki będą idealnie zwarte.

O czym warto pamiętać?

Żeby roladki ładnie się prezentowały i doskonale smakowały, musisz pamiętać o kilku zasadach. Wybierz większe, cienkie plastry szynki, które nie będą pękać przy zwijaniu. Najlepiej sprawdzi się szynka gotowana, bo jest najbardziej elastyczna. Unikaj wędlin dojrzewających (jak parmeńska) czy bardzo suchych – są zbyt słone i sztywne, przez co przy rolowaniu mogą się rwać. Jeśli plastry są niesforne, zepnij je wykałaczką albo przewiąż sparzoną gałązką szczypiorku, która zadziała jak naturalna tasiemka.

Do środka możesz też włożyć słupek papryki lub ogórka konserwowego, nada całości chrupkości. Takie przystawki najlepiej zrobić kilka godzin wcześniej i schłodzić w lodówce. Wtedy masa stężeje, a smaki dobrze się przegryzą. Możesz wykorzystać też trik, żeby farsz nie „uciekał” ze środka podczas krojenia roladek. Dodaj do niego odrobinę miękkiego masła (około łyżeczki na 4 jajka) i utrzyj na gładką masę. Schłodzone masło sprawi, że roladka będzie zwarta i łatwiejsza do chwycenia.

Sięgasz po nabiał light, żeby schudnąć? Dietetyczka: organizm może reagować odwrotnie, niż myśliszCzytaj też:

Masło na kanapkach to przeżytek. Ekspertka wskazała 4 zdrowsze zamienniki z Biedronki