Lepsza niż jarzynowa i nie zamula. Większość psuje ją przez jeden prosty błąd

U mnie sałatka ta pojawia się zawsze wtedy, gdy wiem, że goście będą podjadać długo i nikt nie chce czuć się „zamulony” po pierwszym talerzu. To przepis idealny również na wielkanocny stół. U mnie zastępuje sałatkę jarzynową lub stoi obok niej.
Dlaczego ta sałatka smakuje lepiej niż większość
Sekret nie tkwi w składnikach, bo te są akurat proste. Chodzi o proporcje i moment ich łączenia. Najczęstszy błąd? Wrzucenie jeszcze ciepłego makaronu prosto do warzyw i polanie sosem. Efekt: wszystko mięknie, traci chrupkość, a sos wsiąka zamiast otulać. Ja robię inaczej: mój makaron zawsze jest dobrze wystudzony i lekko sprężysty.
Tę sałatkę możesz zepsuć też inną rzeczą. U wielu osób makaron po odcedzeniu ląduje z powrotem w garnku i po chwili robi się jedna, ciepła bryła. Nie idź tą drogą. Od razu wysyp go na sitko albo duży talerz i daj mu chwilę oddechu. Jak makaron odparuje, przestaje się kleić.
Makaronu nie warto też polewać od razu oliwą „na wszelki wypadek”, by się nie skleił. Jeśli był ugotowany w dużej ilości wody i nie rozgotowany, nie powinien się sklejać. A jeśli widzisz, że jednak się zbija, to wystarczy naprawdę odrobina oliwy i lekkie poruszenie łyżką, aby go rozdzielić, a nie mieszać jak sałatkę.
W sałatce ważny jest balans smaków – feta jest słona, więc sos powinien mieć lekką słodycz i kwasowość. Łyżeczka miodu w moim przepisie robi więcej, niż się wydaje.
Przepis: Sałatka makaronowa z fetą i chrupiącymi warzywami
Lekka, a jednocześnie konkretna – z wyraźnym sosem i świeżym akcentem roszponki.
- Kategoria
- Przekąska
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 25 min.
- Liczba porcji
- 6
- Liczba kalorii
- 160 w każdej porcji
Składniki
- 200 g makaronu (np. penne)
- 150 g pomidorków koktajlowych
- 1 mała czerwona cebula
- 1 ogórek
- 1 papryka (czerwona lub żółta)
- kilka garści roszponki
- 2 garści zielonych oliwek
- 100 g sera feta
na sos:
- 3 łyżki oliwy z oliwek
- 1 łyżka octu balsamicznego
- 1 łyżeczka musztardy
- 1 łyżeczka miodu
- 1 ząbek czosnku (drobno posiekany lub przeciśnięty przez praskę)
- sól i pieprz do smaku
Sposób przygotowania
- Gotowanie makaronuUgotuj makaron al dente zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Po ugotowaniu odcedź i odstaw do wystudzenia.
- Przygotowanie warzywPomidorki koktajlowe przekrój na połówki. Czerwoną cebulę obierz i pokrój w cienkie piórka. Ogórka obierz i pokrój w plasterki lub półplasterki. Paprykę przekrój na pół, usuń nasiona, a następnie pokrój w drobną kostkę. Roszponkę dokładnie umyj i osusz. Ser feta pokrusz w palcach lub pokrój w kostkę.
- Robienie sosuW małej miseczce połącz oliwę z oliwek, ocet balsamiczny, musztardę, miód oraz czosnek. Dopraw solą i pieprzem do smaku, a następnie dokładnie wymieszaj.
- Łączenie składnikówW dużej misce połącz makaron, pokrojone warzywa, oliwki, roszponkę i ser feta. Dodaj sos i delikatnie wymieszaj całość.
Jak podać tę sałatkę i co zmienić, żeby się nie znudziła
Ta sałatka świetnie znosi modyfikacje. Jeśli robię ją na kolację, dorzucam grillowanego kurczaka albo pieczonego łososia i mam gotowy pełny posiłek. Na święta często dodaję garść suszonych pomidorów – smak robi się głębszy, bardziej „odświętny”.
Jeśli składników jest więcej niż na jedno serwowanie, przechowuję je w lodówce, a sos dodaję do nich osobno przy ponownym podaniu sałatki. Dzięki temu warzywa zachowują chrupkość.
Na koniec jedna rzecz, która naprawdę robi różnicę. Nie oszczędzaj na jakości oliwy. W tej sałatce ją czuć, to ona spina wszystko w całość.
